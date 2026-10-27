Lý do Khánh Hòa cho điều chỉnh quy hoạch khu vực giáp vịnh Nha Trang

Khu đất của dự án Nha Trang Sao cũ bỏ hoang gần 10 năm nay bên vịnh Nha Trang - Ảnh: DUY HIẾU

Ngày 27-10, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết tỉnh này đã đồng ý cho phép nghiên cứu, lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng Công viên đa chức năng Hòn Chồng (phường Bắc Nha Trang).

Đất bỏ hoang thành công viên đa chức năng

Theo đó, doanh nghiệp mà tỉnh Khánh Hòa chọn lập báo cáo là Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp Miền Nam (Geleximco Miền Nam).

Trước đó, Geleximco Miền Nam có văn bản gửi UBND tỉnh Khánh Hòa, kèm theo hồ sơ đề xuất thực hiện dự án đầu tư xây dựng Công viên đa chức năng Hòn Chồng theo phương thức đối tác công tư (PPP), hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT). Đến tháng 8-2026, Sở Tài chính Khánh Hòa có đề xuất gửi UBND tỉnh này liên quan dự án trên.

Đất của dân bị ghi do ‘ủy ban quản lý’, phường không cấp sổ đỏ cho dân Rất nhiều người dân có đất tại TP Nha Trang cũ kêu đất của dân “bỗng dưng” bị ghi do “ủy ban quản lý”. Có trường hợp có bản án của tòa, xác nhận của xã (cũ) nhưng phường Bắc Nha Trang vẫn không cấp sổ đỏ cho dân.

UBND tỉnh Khánh Hòa chấp thuận cho phép Geleximco Miền Nam lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo phương thức PPP.

Sở Tài chính được giao trách nhiệm chủ trì, phối hợp với sở, ngành, địa phương liên quan hướng dẫn nhà đầu tư trong quá trình lập báo cáo nghiên cứu khả thi; tiếp nhận, kiểm tra, tổ chức thẩm định hồ sơ theo đúng quy định.

Quá trình thực hiện, bảo đảm công khai, minh bạch, không làm thất thoát tài sản công, không làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, người dân.

Lấy ý kiến nhân dân để điều chỉnh quy hoạch

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, để thực hiện việc lập báo cáo nghiên cứu khả thi, UBND phường Bắc Nha Trang đang tổ chức lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư đối với hồ sơ điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu (tỉ lệ 1/2.000) khu vực phía đông đường 2-4.

Việc điều chỉnh này nhằm tạo cơ sở pháp lý triển khai dự án Công viên đa chức năng Hòn Chồng nêu trên.

Khu đất của dự án Nha Trang Sao từng là điểm đen về tệ nạn xã hội trong thời gian dài - Ảnh: XUÂN HOÁT

Theo đó, khu vực đề xuất điều chỉnh là ô đất cây xanh sử dụng công cộng ký hiệu CX-C4.1, có diện tích gần 8,2ha (phần đất thuộc dự án Nha Trang Sao cũ).

Đáng chú ý, theo quy hoạch phân khu đã được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt hồi tháng 6-2025, ô đất CX-C4.1 có mật độ xây dựng gộp tối đa 5%, tầng cao xây dựng tối đa 1 tầng và hệ số sử dụng đất tối đa 0,05 lần.

Tuy nhiên, tại phương án điều chỉnh lần này, đơn vị tư vấn đề xuất nâng tầng cao xây dựng tối đa từ 1 tầng lên 6 tầng (bao gồm tầng kỹ thuật, nếu có); hệ số sử dụng đất tối đa tăng từ 0,05 lần lên 0,3 lần. Diện tích, mật độ xây dựng gộp tối đa vẫn được giữ nguyên.

Ông Châu Ngô Anh Nhân - Giám đốc Sở Tài chính Khánh Hòa - cho biết UBND tỉnh đã có công văn cho phép Geleximco Miền Nam nghiên cứu, lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án trên phần đất của dự án Nha Trang Sao cũ.

Hiện tỉnh vẫn đang chờ kết quả từ Geleximco Miền Nam. Sau khi dự án được phê duyệt, UBND tỉnh sẽ tổ chức lựa chọn nhà đầu tư và triển khai thi công dự án theo quy định của pháp luật về PPP.

Theo hồ sơ, khu đất mà Geleximco Miền Nam được giao lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Công viên đa chức năng Hòn Chồng tiền thân là dự án Công viên văn hóa, giải trí, thể thao Nha Trang Sao (Nha Trang Sao). Khu đất này rộng hơn 10ha, nằm bên vịnh Nha Trang, nằm giữa 2 di tích danh thắng quốc gia Hòn Chồng - Hòn Đỏ, nhưng bỏ hoang gần 10 năm nay. Đất bỏ hoang quá lâu, nơi này cỏ dại mọc um tùm, ao tù nước đọng ô nhiễm môi trường, nhiều người nghiện lén lút vào đây chích hút ma túy và có thời điểm trở thành điểm đen về tệ nạn xã hội của Nha Trang trước thời điểm chính quyền 2 cấp hoạt động. Dự án Nha Trang Sao được UBND tỉnh Khánh Hòa cấp giấy chứng nhận đầu tư tháng 3-2012. Dự án có tổng diện tích hơn 10ha, trong đó có 4,4ha mặt đất và 5,9ha mặt nước. Dự án có vốn đầu tư 33 triệu USD, được khởi công vào năm 2014. Tuy nhiên, trong quá trình thi công, chủ đầu tư dự án đã tự ý lấn, lấp trái phép gần 2,3ha danh thắng vịnh Nha Trang. Tháng 1-2018, Sở Kế hoạch - Đầu tư Khánh Hòa ra quyết định chấm dứt hoạt động của dự án vì nhiều sai phạm. Đầu năm 2019, UBND tỉnh Khánh Hòa có quyết định thu hồi đất do Công ty CP Nha Trang Sao đang sử dụng và giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh quản lý.

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