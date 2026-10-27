Đất của dân bị ghi do ‘ủy ban quản lý’, phường không cấp sổ đỏ cho dân

Một khu vực thuộc phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa hiện nay - Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN

Nhiều người dân có đất tại các phường Nam Nha Trang, Bắc Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) đang "kêu cứu", vì đất của dân lại bị ghi thành đất "ủy ban quản lý" rồi thành cớ để lãnh đạo phường mới không chịu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) hoặc khi bị thu hồi đất làm dự án thì bị "bồi thường 0 đồng".

Vì sao đất của dân lại ghi thành đất "ủy ban quản lý" và không cấp sổ đỏ?

Tình trạng ghi đất của dân thành đất "ủy ban quản lý" là do khi doanh nghiệp làm dịch vụ đo đạc thành lập bản đồ trước đây đã ghi như vậy trong hồ sơ "để ủy ban dễ quản lý tạm thời".

Doanh nghiệp vừa nêu là Công ty cổ phần Trắc địa bản đồ miền Trung và Tây Nguyên đã thực hiện hợp đồng dịch vụ đo đạc thành lập bản đồ lâm nghiệp tại nhiều địa phương thuộc tỉnh Khánh Hòa trước đây.

Một trong các trường hợp người dân phải gánh hậu quả bởi tình trạng trên là ông P.Q.T. (viết tắt) có hơn 25.743m2 đất khai hoang cách đây 29 năm, sử dụng liên tục đến nay để trồng trọt hoa màu, cây ăn trái tại Lỗ Lươn, thôn Văn Đăng 1, xã Vĩnh Lương cũ (TP Nha Trang), nay là phường Bắc Nha Trang.

Theo xác nhận của UBND xã Vĩnh Lương (tháng 2-2024) và biên bản xem xét, thẩm định của Tòa án nhân dân TP Nha Trang (tháng 7-2023) cùng kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất (tháng 11-2024, do Văn phòng Đăng ký đất đai Khánh Hòa thực hiện) đều xác nhận, ông P.Q.T. là người quản lý, sử dụng toàn bộ diện tích đất khai hoang nêu trên cho đến nay.

Trên đất canh tác liên tục đó ông đã trồng 400 cây ăn trái gồm xoài, bưởi, mít, bơ, cam, chanh và điều.

Thế nhưng, trong hồ sơ đo vẽ thành lập bản đồ trước đây, có 8.910m2 đất khai hoang, trồng cây ăn trái kể trên của ông P.Q.T. lại bị ghi là đất rừng sản xuất do "ủy ban quản lý".

Khi Tòa án nhân dân TP Nha Trang thụ lý xét xử vụ án dân sự "tranh chấp quyền sử dụng đất và yêu cầu công nhận quyền sử dụng đất" (năm 2024), do ông P.Q.T. khởi kiện, UBND xã Vĩnh Lương khi ấy đã có nhiều văn bản trả lời, xác nhận với tòa án 8.910m2 đất trên là do ông P.Q.T. đang trực tiếp quản lý, sử dụng cho đến nay và "không thuộc đất do ủy ban nhân dân xã quản lý".

Nguyên nhân 8.910m2 đất trên bị biến thành đất "ủy ban quản lý" là "do tại thời điểm cán bộ kiểm lâm xã phối hợp với công ty đo đạc thành lập bản đồ tiến hành đo vẽ thực tế nhưng ông P.Q.T. không có mặt tại thửa đất nên không tiến hành đăng ký kê khai.

Do đó, tổ công tác đã đo gộp chung (8.910m2 đất) vào thửa đất số 11, tờ bản đồ số 2 - bản đồ lâm nghiệp để ủy ban dễ quản lý tạm thời".

Vì vậy, theo kết xét xử vụ án trên, ngày 19-4-2024 Tòa án nhân dân TP Nha Trang đã tuyên án dân sự sơ thẩm, có phán quyết "xác định quyền sử dụng các thửa đất số 10, 11 tờ bản đồ số 02 bản đồ lâm nghiệp tổng diện tích 25.748,9m2 tại địa chỉ Lỗ Lươn, thôn Văn Đăng 1, xã Vĩnh Lương, TP Nha Trang là của ông P.Q.T.. Và ông "có quyền liên hệ cơ quan có thẩm quyền để xác lập quyền sử dụng đất theo quy định".

Ủy ban phường nói gì?

Sau khi bản án dân sự sơ thẩm của Tòa án nhân dân TP Nha Trang có hiệu lực pháp luật, ông P.Q.T. đã nộp hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 25.743m2 đất trên và đã được các cơ quan chức năng của TP Nha Trang giải quyết, chuyển cơ quan thuế.

Theo các thông báo của cơ quan thuế về nộp tiền lệ phí trước bạ nhà đất, tiền sử dụng đất (25.743m2), ông P.Q.T. đã hoàn thành nộp đúng, đủ số tiền được thông báo vào Kho bạc Nhà nước từ ngày 16-6-2025.

Trong khi chờ nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp theo quy định thì UBND TP Nha Trang không còn tồn tại (từ ngày 1-7-2025) theo sắp xếp chính quyền địa phương 2 cấp.

Tháng 9-2025, ông P.Q.T. có đơn đề nghị chủ tịch phường Bắc Nha Trang xem xét về việc chậm trễ cấp giấy chứng quyền sử dụng đất đã nêu theo trách nhiệm "kế thừa" thẩm quyền quy định. Sau đó, phường mới này có thông báo cho ông bổ sung, hoàn thiện hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dung đất.

Theo Luật Đất đai 2024 (tại các Điều 137, 138) và Nghị định 151/2025 của Chính phủ đều có quy định về các loại giấy tờ được căn cứ để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân.

Trong đó có quy định "hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư được sử dụng đất theo bản án hoặc quyết định của tòa án" được cấp giấy chứng nhận đã nêu.

Trong hồ sơ của ông P.Q.T. nộp trước đây và đã được UBND TP Nha Trang xem xét, giải quyết; sau đó, theo yêu cầu bổ sung của phường Bắc Nha Trang, ông đều có nộp bản án của Tòa án nhân dân TP Nha Trang "xác định quyền sử dụng các thửa đất" trên.

Thế nhưng, sau đó Phó chủ tịch UBND phường Bắc Nha Trang Nguyễn Duy Tuân đã 3 lần ký các thông báo trả lời, từ chối giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã nêu theo quyết định tại bản án của tòa cho ông P.Q.T..

Lý do là vì phường này "xét thấy, bản án số 24/2024/DS-ST ngày 19-4-2024 của Tòa án nhân dân TP Nha Trang có hiệu lực năm 2024 sau thời điểm đo đạc thành lập bản đồ năm 2008 (bản đồ lâm nghiệp)".

Đồng thời với việc "xét lại bản án của tòa" như trên, ông Nguyễn Duy Tuân đã cho rằng căn cứ bản đồ lâm nghiệp đó thì thửa đất số 11 (8.910m2) "thể hiện đất do ủy ban quản lý". Do đó, UBND phường Bắc Nha Trang "chưa có cơ sở để giải quyết hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất" cho ông P.Q.T..

Lại đòi chứng minh nguồn gốc đất "ủy ban quản lý" Trong khi, UBND xã Vĩnh Lương đã xác nhận nguyên nhân việc ghi đất của dân thành đất do "ủy ban quản lý" như đã nêu trên. Đồng thời, chính cơ quan chuyên môn của phường Bắc Nha Trang cũng đã trình hồ sơ tham mưu (tháng 7-2026) cho Phó chủ tịch phường Nguyễn Duy Tuân là đối với thửa đất đăng ký (hơn 25.743m2) của ông P.Q.T. là "đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận theo quy định tại khoản 6 Điều 137 Luật Đất đai 2024". Nhưng ngày 28-8-2026, ông Nguyễn Duy Tuân lại ký thông báo của phường yêu cầu ông P.Q.T. nộp bổ sung hồ sơ chứng minh nguồn gốc đất vốn đã bị ghi do "ủy ban quản lý" đó và cho đến nay vẫn không cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho dân.