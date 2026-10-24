Khánh Hòa chỉ đạo rà soát các cơ sở giáo dục trên 100 lớp, đề xuất phương án xử lý

Cơ sở của Trường THCS Thái Nguyên (cũ) nay thành trường chính của Trường THCS Nha Trang (phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) - Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN

Thực hiện kết luận của Phó thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu, liên quan đến tiến độ sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông (theo thông báo số 523 ngày 13-10-2026 của Văn phòng Chính phủ), Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa vừa chỉ đạo rà soát toàn bộ cơ sở giáo dục như trên.

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với UBND các xã, phường "rà soát toàn bộ cơ sở giáo dục có quy mô lớn, nhiều cấp học, nhiều phân hiệu, điểm trường, địa bàn quản lý rộng, nhất là các cơ sở có trên 100 lớp".

Đồng thời tổ chức đánh giá cụ thể khả năng quản trị, việc phân công trách nhiệm tại từng phân hiệu, điểm trường, tổ chức dạy học, điều kiện học tập, chất lượng giáo dục, an toàn và quyền học tập của học sinh.

Sở Giáo dục và Đào tạo còn được chỉ đạo "kịp thời đề xuất phương án xử lý đối với các cơ sở giáo dục vượt khả năng quản trị, ảnh hưởng đến chất lượng, an toàn hoặc quyền học tập của học sinh".

Đối với các xã, phường, Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa đã giao UBND cấp xã và chủ tịch UBND các xã, phường chịu trách nhiệm tổ chức rà soát, đánh giá toàn diện tình hình tổ chức và hoạt động của các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập có quy mô lớn trên 100 lớp hoặc vượt khả năng quản trị của nhà trường;

Đánh giá cụ thể những khó khăn, bất cập về mô hình tổ chức, cơ cấu bộ máy, năng lực quản trị, phân công trách nhiệm giữa trường chính và các phân hiệu, điểm trường; khả năng quản lý, điều hành, tổ chức dạy học, bảo đảm an ninh, an toàn trường học và quyền học tập của học sinh;

Và phải "khẩn trương đề xuất phương án điều chỉnh phù hợp, báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo chậm nhất vào 25-10-2026 để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định".

Liên quan về nhân sự tại các cơ sở giáo dục sau sắp xếp, Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa giao Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp những bất cập về quy định số lượng cấp phó, tổ phó chuyên môn, vị trí việc làm, định mức giáo viên, nhân viên và chế độ, chính sách đối với cơ sở giáo dục quy mô lớn để tham mưu UBND tỉnh kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ xem xét, hướng dẫn, điều chỉnh theo thẩm quyền.

Đồng thời sở chủ động hướng dẫn, phối hợp xử lý những khó khăn, vướng mắc về chuyên môn, vị trí việc làm, điều kiện chuyển sang giảng dạy; kịp thời đề xuất hai giải pháp điều tiết, sử dụng đội ngũ phù hợp với quy mô trường, lớp, số lượng học sinh và yêu cầu tổ chức dạy học.

Cả phường Nha Trang mỗi cấp học chỉ còn 1 trường, có trường tới 290 lớp gồm 10.795 học sinh Theo kết quả sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập, toàn phường Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) có 33 trường công lập đã sắp xếp còn lại thành 3 trường. Mỗi trường đều có quy mô từ 131 nhóm, lớp đến 290 lớp. Theo đó, tất cả 13 trường mầm non công lập tại phường Nha Trang đã được sáp nhập thành một là Trường mầm non Nha Trang (gồm trường chính và 11 phân hiệu, 14 điểm trường). Cả trường mầm non này có tổng cộng 3.660 học sinh và 131 nhóm, lớp. Tương tự, 13 trường tiểu học công lập thuộc phường Nha Trang cũng được sắp xếp, sáp nhập thành Trường tiểu học Nha Trang (gồm 1 trường chính, 12 phân hiệu, 5 điểm trường; tổng cộng 290 lớp) và trở thành trường có tổng số 10.795 học sinh. Còn Trường THCS Nha Trang được sắp xếp, sáp nhập từ 7 trường THCS công lập, có tổng số 8.918 học sinh và 206 lớp.