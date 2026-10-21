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Tặng 48 xuồng cứu hộ lũ lụt cho người dân ở Tây Nha Trang, Diên Điền

tác giả
PHAN SÔNG NGÂN
PHAN SÔNG NGÂN
PHAN SÔNG NGÂN

Trao tặng các xuồng composite cứu hộ cho nhiều cộng đồng cư dân ở các vùng bị lũ lụt nặng tại Diên Điền, Tây Nha Trang trước mùa lũ lụt mới.

Tặng xuồng cứu hộ lũ lụt cho các nhóm cư dân Nha Trang, Diên Điền - Ảnh 1.

Xuồng composite cứu hộ lũ lụt vừa được trao tặng cho các nhóm cư dân ở xã Diên Điền (ở huyện Diên Khánh cũ) ngày 20-10-2026 - Ảnh: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Khánh Hòa cung cấp

Chiều 21-10, ông Nguyễn Phước Bửu Sơn - Phó chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Khánh Hòa - cho biết đơn vị và nhà tài trợ là Công ty TNHH Tâm Hương (tại phường Bắc Nha Trang) vừa tiến hành trao tặng xuồng cứu hộ, giúp dân trong mùa mưa lũ cho nhiều tổ dân phố, nhóm cư dân thuộc xã Diên Điền (thuộc huyện Diên Khánh cũ) và phường Tây Nha Trang.

Cả 2 xã, phường từng bị thiệt hại rất nặng nề trong đợt mưa, lũ lụt vào cuối năm 2025.

Xuồng cứu hộ trao tặng cho dân được làm bằng vật liệu composite. Tổng cộng có 48 xuồng cứu hộ cùng 245 áo phao đi kèm được nhà tài trợ ủng hộ, đã và sẽ được tiếp tục chuyển trao cho 2 xã, phường đã nêu và 10 nhóm hộ, tổ dân phố kể trên.

Trong đó có 3 tổ dân phố và 2 nhóm cư dân ở phường Tây Nha Trang được tặng trực tiếp 19 xuồng cứu hộ và 7 xuồng trao cho UBND phường để phân bổ cho cộng đồng cư dân khác. Riêng tổ dân phố Võ Cang (nơi từng bị lũ lụt rất nặng nề vào cuối năm 2025) của phường này được nhà tài trợ tặng trực tiếp tổng cộng 8 xuồng cứu hộ và hỗ trợ thêm 20 triệu đồng.

Còn lại 21 xuồng cứu hộ được dành tặng cho 4 nhóm cư dân ở xã Diên Điền (mỗi nhóm 1 xuồng) và trao cho UBND xã này (17 xuồng) để phân bổ cho các cộng đồng cư dân khác đều là loại xuồng dài 4,3m.

Tặng xuồng để cư dân tự cứu giúp nhau kịp thời khi lũ lụt

Chiều 21-10, ông Nguyễn Đắc Tài - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Khánh Hòa - cho biết việc tài trợ xuồng cứu hộ cho các cộng đồng cư dân là để bà con sử dụng, chủ động kịp thời cứu giúp nhau ngay trong từng xóm, làng khi xảy ra mưa lớn, lũ lụt.

Ngoài việc vận động, phối hợp với nhà tài trợ Công ty TNHH Tâm Hương trao tặng các xuồng cứu hộ kể trên, Liên hiệp Hội này còn chuẩn bị cả quy chế sử dụng, phối hợp với các xã phường hướng dẫn, chuyển giao cụ thể trách nhiệm quản lý, sử dụng đối với người đại diện từng nhóm cư dân được trao xuồng tài trợ để cứu giúp dân khi bị lũ lụt.

Tặng xuồng composite cứu hộ lũ lụt cho nhiều nhóm cư dân ở Tây Nha Trang, Diên Điền - Ảnh 3.Khánh Hòa nghiên cứu, đề xuất xây trung tâm hành chính mới tại xã Cam Lâm, cách Nha Trang 60km

Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo tư vấn phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất khu trung tâm hành chính tỉnh tại xã Cam Lâm, cách Nha Trang gần 60km.

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PHAN SÔNG NGÂN
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    Chủ đề: Tây Nha Trang Diên Điền tặng xuồng cứu hộ lũ lụt Khánh Hòa lũ lụt

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