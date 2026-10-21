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Các phương án thoát nước, chống ngập đô thị trong quy hoạch mới của Nha Trang, Khánh Hòa

tác giả
NGUYỄN HOÀNG
NGUYỄN HOÀNG
NGUYỄN HOÀNG

Quy hoạch chung đô thị Khánh Hòa đến năm 2050 có nhiều phương hướng phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, ngập lụt, giảm lũ cho các vùng hạ du trên địa bàn tỉnh.

Dân số đông, phương án thoát nước, chống ngập ở Khánh Hòa - Ảnh 2.

Đập ngăn mặn sông Cái Nha Trang nhìn từ trên cao - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Khánh Hòa đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075. Quy hoạch định hướng phát triển Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, trung tâm kinh tế biển, du lịch.

Ngoài việc từng bước hình thành trung tâm hành chính mới tại xã Cam Lâm, một số vấn đề dân sinh khác như phương án thoát nước, chống ngập ở Nha Trang và vùng lân cận cũng được dư luận đặc biệt quan tâm trong bản quy hoạch lần này.

Kiểm soát chặt không gian thoát lũ

Theo quy hoạch, Nha Trang sẽ trở thành trung tâm dịch vụ, thương mại, đô thị du lịch biển với dự kiến diện tích khoảng 259,35km², quy mô dân số đến 2050 là 870.000 người.

Để chống ngập ở Nha Trang và các nơi, Khánh Hòa sẽ nâng cấp, cải tạo hệ thống công trình thủy lợi hiện có theo hướng hiện đại, tự động, đầu tư cải tạo, xây dựng mới các hồ chứa, hệ thống kênh thoát lũ để nâng cao năng lực tiêu thoát nước cho khu vực đô thị, công nghiệp, khu dân cư.

Bảo đảm an toàn hồ đập, nâng cao phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đầu tư năng lực dự báo, cảnh báo, giám sát thiên tai và biến đổi khí hậu, xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu về sạt lở bờ sông, ngập lụt, lũ quét, hạn hán, xâm nhập mặn, nguy cơ bão; hiện đại hóa mạng lưới quan trắc, thông tin liên lạc và chỉ huy điều hành phòng, chống thiên tai.

Kiểm soát chặt chẽ không gian thoát lũ các hệ thống sông, suối, kênh tiêu, hạn chế phát triển xây dựng tại các vùng có nguy cơ cao về lũ quét, sạt lở, ngập lụt, có kế hoạch bố trí, di dời dân cư khỏi khu vực có nguy cơ cao về thiên tai.

Quản lý môi trường theo phân vùng gồm khu vực bảo vệ nghiêm ngặt, khu vực hạn chế phát thải và các khu vực khác, xác định rõ các khu vực cần bảo vệ nghiêm ngặt.

Giữ hướng tuyến, hạn chế lấn chiếm, san lấp sông, hồ, đầm, vịnh

Dân số đông, phương án thoát nước, chống ngập ở Khánh Hòa - Ảnh 3.

Khu vực Vĩnh Điềm Trung (phường Tây Nha Trang) ngập rất nặng trong đợt mưa lũ lịch sử tháng 11-2025 - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Bản quy hoạch lần này cũng nêu rõ khu vực đã xây dựng ổn định và các dự án đang triển khai theo quy hoạch được duyệt thì cao độ xây dựng phải tuân thủ theo hiện trạng và quy hoạch được duyệt.

Khu vực xây dựng mới cao độ nền xây dựng cần thiết kế ứng với chu kỳ lặp lại mực nước ngập tính toán và khớp nối hài hòa với cao độ vùng lân cận, nếu có chênh cao về cốt nền xây dựng thì cần thiết kế khoảng đệm không gian xanh làm mái ta luy và hệ thống thu đón nước mưa từ khu cao đổ về.

Khu vực cửa sông, đầm, vịnh và vùng ngoài khơi, cao độ nền xây dựng đảm bảo thiết kế ứng với chu kỳ lặp lại mực nước ngập tính toán có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu, nước biển dâng.

Khu vực đồi núi cao độ xây dựng chỉ san nền cục bộ trong phạm vi cần thiết để xây dựng công trình, hạn chế san lấp, đào đắp trên diện rộng.

Mạng lưới sông, suối, hồ, đầm, vịnh tự nhiên phải được giữ hướng tuyến, hạn chế lấn chiếm, san lấp, ngầm hóa... để đảm bảo dòng chảy thoát lũ được nhanh và hiệu quả, phải xây dựng hành lang bảo vệ các trục tiêu đi qua khu vực phát triển đô thị, dân cư nông thôn, công nghiệp...

Lựa chọn hệ thống thoát nước mưa riêng biệt nước thải, riêng đối với khu vực dân cư nội thị hiện hữu, khu dân cư nông thôn và hải đảo, giai đoạn trước mắt vẫn sử dụng thoát nước nửa riêng, trong tương lai phát triển lên hệ thống thoát nước riêng để đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường cho đô thị.

Hướng thoát nước mưa tự chảy theo địa hình tự nhiên hoặc được thu gom bằng mạng lưới đường cống, mương, rãnh thoát nước về các khe tụ thủy, sông, suối, đầm vịnh gần nhất.

Theo quy hoạch, đến năm 2050, trung tâm hành chính tỉnh dự kiến hình thành tại xã Cam Lâm, quy mô khoảng 115ha, tập trung trụ sở các cơ quan Đảng, HĐND, UBND và các sở, ngành.

Lãnh đạo Sở Xây dựng Khánh Hòa cho biết việc di dời trung tâm hành chính từ Nha Trang về Cam Lâm sẽ được thực hiện theo lộ trình, căn cứ nguồn lực và tiến độ đầu tư hạ tầng.

Sau khi hoàn tất di dời, các trụ sở cũ được ưu tiên chuyển đổi sang chức năng công cộng, dịch vụ - thương mại.

Quy hoạch Khánh Hòa đến năm 2050: Dân số đông, phương án thoát nước, chống ngập ra sao? - Ảnh 4.Mở rộng trung tâm hành chính Nha Trang - Cam Lâm, các đô thị còn lại ở Khánh Hòa quy hoạch ra sao?

Quy hoạch Khánh Hòa đến năm 2030 sẽ mở rộng trung tâm hành chính Nha Trang - Cam Lâm, các đô thị còn lại như Ninh Hòa, Diên Khánh, Cam Ranh, Phan Rang, Cà Ná, Ninh Chử... đều được quy hoạch trở thành các cực tăng trưởng, vùng kinh tế trọng điểm.

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NGUYỄN HOÀNG
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    Chủ đề: Khánh Hòa Ngập lụt quy hoạch đô thị Nha Trang thoát lũ ​​Khánh Hòa

    Dòng sự kiện: Mưa ngập

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