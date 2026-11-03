Cách gỡ vướng cấp sổ đỏ cho người dân có đất bị ghi ‘ủy ban quản lý’ ở Khánh Hòa

Một khu vực dự án bên sông Quán Trường tại xã Vĩnh Thái cũ, nay là phường Nam Nha Trang (Khánh Hòa) có nhiều hộ dân kêu bị xác định sai nguồn gốc đất, không được cấp sổ đỏ - Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN

Ngoài trường hợp người dân có đất khai hoang, quản lý, sử dụng 29 năm (tại Lỗ Lươn, tổ dân phố Văn Đăng 1, phường Bắc Nha Trang) bị ghi là đất "Ủy ban quản lý", đã được cấp sổ đỏ theo bản án của tòa mà Báo Tuổi Trẻ đã thông tin, phường Bắc Nha Trang còn đề nghị hướng dẫn gỡ vướng mắc để cấp giấy chứng nhận cho nhiều trường hợp tương tự nhưng không có bản án của tòa xác định quyền sử dụng đất.

Đất của dân bị ghi sai thành đất "ủy ban quản lý" tràn lan

Theo UBND phường Bắc Nha Trang, vướng mắc phát sinh đó là do các thửa đất của người dân đang trực tiếp quản lý, sử dụng không có giấy tờ về quyền sử dụng đất theo Điều 137 Luật Đất đai 2024.

Trong hồ sơ quản lý đất đai, đặc biệt là sổ mục kê và bản đồ lâm nghiệp năm 2008 thì các thửa đất đó của dân lại bị đo bao nằm trong khu vực diện tích lớn và thể hiện ký hiệu đất "UB" (tức đất "Ủy ban quản lý") nhưng lại được UBND xã, phường cũ xác nhận không thuộc UBND quản lý.

Chiều 3-11, ông Nguyễn Ngọc Tuyến - Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa - cho biết bản đồ mà phường đã nêu thực ra là bản đồ địa chính lâm nghiệp được lập năm 2007 và bàn giao cho các địa phương năm 2008.

Tình trạng đất của dân đang quản lý, sử dụng lại bị ghi thành đất "Ủy ban quản lý" như trên không chỉ xảy ra ở mỗi phường Bắc Nha Trang mà còn có tại rất nhiều xã, phường thuộc TP Nha Trang cũ cùng nhiều nơi khác của tỉnh Khánh Hòa trước đây và tồn tại đến nay.

Trước đây (từ tháng 10-2018 đến tháng 7-2023), UBND TP Nha Trang đã có tới 8 văn bản chỉ đạo, yêu cầu UBND các xã, phường rà soát, tổ chức họp xét, xác minh nguyên nhân sai sót; thống kê, lập danh sách các trường hợp thực tế đất dân đang quản lý, sử dụng nhưng lại bị ghi thành đất Nhà nước quản lý để trình UBND TP xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho dân.

Cuối tháng 4-2025, Phòng Nông nghiệp và Môi trường TP Nha Trang đã có kiến nghị, đề xuất cách giải quyết tình trạng tồn đọng đó cho dân. Vì theo báo cáo của các UBND xã, phường khi ấy thì "có rất nhiều trường hợp đất nông nghiệp do người dân khai hoang, sử dụng từ trước ngày 1-7-2004 đến nay nhưng trên bản đồ địa chính, bản đồ lâm nghiệp trước đây lại ghi "người sử dụng đất: UBND" (tức đất Nhà nước quản lý).

Thế nhưng sau khi sắp xếp chính quyền địa phường 2 cấp (từ 1-7-2025), UBND TP Nha Trang và các cơ quan chuyên môn không còn tồn tại nên việc giải quyết tình trạng trên cũng bị dừng theo và tồn tại cho đến nay.

Cách gỡ vướng để cấp sổ đỏ cho dân

Theo văn bản vừa trả lời, hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa thì "Bộ bản đồ địa chính lâm nghiệp lập năm 2007 mới chỉ thực hiện công tác đo đạc hiện trạng và bàn giao sản phẩm đo đạc để các địa phương thực hiện công tác kê khai, đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; chưa phải là hồ sơ địa chính hoàn thiện theo quy định tại khoản 2 Điều 129 Luật Đất đai năm 2024".

Do đó trong trường hợp không thống nhất thông tin giữa các tài liệu của hồ sơ địa chính (thuộc trường hợp thông tin tại bản đồ lâm nghiệp, sổ mục kê đất lâm nghiệp lập năm 2007 có ký hiệu "UB" nhưng người dân đang trực tiếp quản lý, sử dụng như kiến nghị của UBND phường Bắc Nha Trang) thì phải thực hiện kiểm tra, đối chiếu các tài liệu trong hồ sơ địa chính và hồ sơ thực hiện thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận để xác định thông tin làm cơ sở chỉnh lý thống nhất hồ sơ địa chính theo quy định liên quan của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Còn căn cứ, trình tự, nội dung xác minh, do UBND cấp xã thực hiện khi làm thủ tục đăng ký để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân theo hướng dẫn trên thì thực hiện theo các quy định liên quan của Luật Đất đai 2024, Nghị định số 151/2025/NĐ-CP của Chính phủ và quy định của UBND tỉnh về "trình tự, thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa".

Theo các quy định pháp luật được hướng dẫn nêu trên, trường hợp người dân đăng ký để được cấp sổ đỏ nhưng không có giấy tờ quy định (tại Điều 137 Luật Đất đai 2024) thì "việc xác định thời điểm bắt đầu sử dụng đất và mục đích sử dụng đất theo nội dung kê khai của người sử dụng đất và hiện trạng sử dụng đất.

Người sử dụng đất chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với các nội dung kê khai", để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định cho dân.