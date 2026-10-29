Yêu cầu giải quyết dứt điểm vụ không cấp sổ đỏ cho dân ở Khánh Hòa

Khu vực núi Cô Tiên thuộc phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa - Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN

Lãnh đạo UBND phường Bắc Nha Trang thông tin, ngay trong ngày 27-10, khi Tuổi Trẻ có bài phản ánh "Đất của dân bị ghi do 'Ủy ban quản lý', phường không cấp sổ đỏ cho dân", Chủ tịch UBND phường Lê Đại Dương đã chủ trì cuộc họp giải quyết vướng mắc trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (gọi là sổ đỏ) trên địa bàn phường liên quan đến trường hợp báo nêu.

Kết luận cuộc họp, ông Lê Đại Dương yêu cầu Phòng Tài nguyên, Nông nghiệp và Đô thị căn cứ chỉ đạo của UBND phường tại các văn bản đã ban hành từ tháng 5 và 6-2026 để tham mưu giải quyết hồ sơ cho dân, đảm bảo thực hiện đúng quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự (số 92/2015/QH13, đã được sửa đổi, bổ sung), Luật Đất đai 2024 và các văn bản hướng dẫn liên quan.

Chủ tịch UBND phường Bắc Nha Trang yêu cầu phòng nêu trên "khẩn trương kiểm tra, tham mưu giải quyết dứt điểm hồ sơ đối với trường hợp báo Tuổi Trẻ phản ánh; hoàn thành chậm nhất trong ngày 6-11-2026 (hoàn thành việc gửi kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính đến công dân)".

Về vụ việc báo Tuổi Trẻ đã phản ánh, đó là trường hợp ông P.Q.T. có hơn 25.743m2 đất khai hoang 29 năm trước, sử dụng liên tục đến nay để trồng trọt hoa màu và đã trồng nhiều loại cây ăn trái, tại Lỗ Lươn, thôn Văn Đăng 1, xã Vĩnh Lương cũ (TP Nha Trang, nay là phường Bắc Nha Trang).

Thế nhưng, khi Công ty cổ phần Trắc địa bản đồ miền Trung và Tây Nguyên thực hiện hợp đồng dịch vụ đo đạc thành lập bản đồ lâm nghiệp tại xã Vĩnh Lương đã ghi 8.910m2 đất khai hoang, trồng cây ăn trái kể trên của ông P.Q.T. là đất rừng sản xuất do "ủy ban quản lý".

UBND xã Vĩnh Lương (trước đây) xác nhận "do tại thời điểm cán bộ kiểm lâm xã phối hợp với công ty đo đạc thành lập bản đồ tiến hành đo vẽ thực tế nhưng ông P.Q.T. không có mặt tại thửa đất nên không tiến hành đăng ký kê khai.

Do đó, Tổ công tác đã đo gộp chung (8.910m2 đất) vào thửa đất số 11, tờ bản đồ số 2 - bản đồ lâm nghiệp để Ủy ban dễ quản lý tạm thời".

Thực tế đó là đất do ông P.Q.T. đang trực tiếp quản lý, sử dụng cho đến nay và "không thuộc đất do Ủy ban nhân dân xã quản lý".

Ông P.Q.T. đã khởi kiện ra tòa án để giải quyết "tranh chấp quyền sử dụng đất và yêu cầu công nhận quyền sử dụng đất".

Theo bản án dân sự sơ thẩm của TAND TP Nha Trang ngày 19-4-2024, ông P.Q.T. được "xác định quyền sử dụng các thửa đất" gồm toàn bộ diện tích đất khai hoang (hơn 25.743m2) tại địa chỉ trên và ông "có quyền liên hệ cơ quan có thẩm quyền để xác lập quyền sử dụng đất theo quy định".

Sau khi bản án dân sự sơ thẩm có hiệu lực pháp luật, ông P.Q.T. đã nộp hồ sơ đăng ký để được cấp sổ đỏ đất trên (từ tháng 6-2025) và đã được UBND TP Nha Trang trước đây giải quyết. Ông đã hoàn thành nộp tiền thủ tục đất đai theo thông báo của cơ quan thuế.

Thế nhưng, gần 1 năm qua (kể từ tháng 12-2025), ông Nguyễn Duy Tuân - Phó chủ tịch UBND phường Bắc Nha Trang - đã nhiều lần ký các văn bản thông báo từ chối giải quyết hồ sơ, không ký cấp sổ đỏ cho ông P.Q.T. và trả lời là "chưa có cơ sở để phường giải quyết hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất".

Mặc dù phòng chuyên môn phường Bắc Nha Trang đã trình hồ sơ tham mưu trường hợp đất của ông P.Q.T. là "đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận theo quy định tại khoản 6 Điều 137 Luật Đất đai 2024".

Khẩn trương lập phương án cấp sổ đỏ cho nhiều trường hợp khác cũng bị ghi "đất ủy ban quản lý" Liên quan đến nhiều trường hợp khác, đất của dân đang quản lý, sử dụng nhưng cũng bị công ty làm dịch vụ đo đạc thành lập bản đồ trước đây ghi thành đất "ủy ban quản lý", Chủ tịch UBND phường Bắc Nha Trang kết luận, yêu cầu Phòng Tài nguyên, Nông nghiệp và Đô thị "khẩn trương xây dựng phương án giải quyết thủ tục hành chính đối với các thửa đất nguồn gốc đất có giấy tờ được phê duyệt ghi nhận "đất ủy ban quản lý" (bao gồm hồ sơ địa chính và hồ sơ không phải hồ sơ địa chính), hoàn thành trước ngày 20-11-2026".