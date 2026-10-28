Khánh Hòa quy định thủ tục hành chính điều chỉnh mục đích sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất

Một khu vực ở Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) đang triển khai nhiều dự án quy mô lớn - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Ngày 28-10, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết đã có quyết định quy định trình tự, thủ tục hành chính thực hiện điều chỉnh mục đích sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất theo điều 11 nghị quyết 29.



Các trường hợp áp dụng gồm cơ quan nhà nước được giao nhiệm vụ quản lý nhà nước; người sử dụng đất;

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến các dự án được áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài quy định tại nghị quyết số 29 đã được UBND tỉnh cho phép điều chỉnh mục đích sử dụng đất hoặc quyết định cho phép điều chỉnh mục đích sử dụng đất và thời hạn sử dụng đất trong giấy chứng nhận không đúng quy định.

Hồ sơ thực hiện thủ tục gồm: Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo mẫu; bản gốc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đã cấp.

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm khai thác, sử dụng thông tin, cơ sở dữ liệu đất đai đã có để thay thế thành phần hồ sơ về giấy chứng nhận đã cấp.

Trường hợp không khai thác được hoặc dữ liệu không bảo đảm để giải quyết thủ tục hành chính thì yêu cầu người đăng ký bổ sung giấy tờ trên để bảo đảm đầy đủ hồ sơ pháp lý.

Trường hợp nhận thừa kế quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất hoặc trường hợp đã lập hợp đồng, văn bản chuyển nhượng, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất được công chứng, chứng thực trước ngày Văn phòng đăng ký đất đai ban hành thông báo cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp giấy chứng nhận đã cấp để thực hiện điều chỉnh mục đích sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất thì nộp thêm văn bản, giấy tờ về việc chuyển quyền theo quy định.

Trình tự thực hiện, người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp 1 hồ sơ quy định tại Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh/cấp xã.

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ thực hiện kiểm tra tính đầy đủ của thành phần hồ sơ và cấp giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

Nghị quyết số 29/2026 quy định về cơ chế, chính sách đặc thù xử lý vi phạm pháp luật đất đai trước ngày 1-8-2024 và tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng, kéo dài

