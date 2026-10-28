Phó thủ tướng giao 9 tỉnh rà soát kịch bản tăng trưởng, khơi thông 72.000 tỉ trong 178 dự án tồn đọng

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu kết luận buổi làm việc - Ảnh: THU GIANG

Ngày 28-10, Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà làm việc với 9 tỉnh vùng Trung du và miền núi phía Bắc về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Mục tiêu tăng trưởng hai con số là mệnh lệnh chính trị quan trọng

Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó thủ tướng chỉ rõ tăng trưởng kinh tế của vùng chưa đạt kịch bản đề ra, mức độ phát triển giữa các địa phương còn phân hóa. Sơn La, Lạng Sơn, Cao Bằng là những địa phương chịu áp lực lớn trong quý 4.

Một điểm nghẽn khác là tiến độ giải ngân vốn ODA, vốn dành cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, vốn cho các dự án trọng điểm liên vùng còn chậm.

Về mục tiêu tăng trưởng hai con số, Phó thủ tướng nhấn mạnh đây là mệnh lệnh chính trị quan trọng, đòi hỏi các địa phương quyết tâm thực hiện, dù khó khăn, thách thức và áp lực rất lớn.

Các tỉnh cần rà soát, cập nhật kịch bản tăng trưởng đến từng tháng, từng tuần, từng khu vực, lĩnh vực, địa bàn, dự án và công việc. Mỗi nhiệm vụ phải xác định rõ người thực hiện, trách nhiệm, thời hạn và kết quả cần đạt theo tinh thần "6 rõ".

Bên cạnh đó, cần lưu ý kiểm soát lạm phát. Chỉ số giá tiêu dùng tại một số địa phương đang ở mức cao, do đó cần theo dõi chặt chẽ.

Đối với các dự án tồn đọng, kéo dài, Phó thủ tướng yêu cầu tập trung xử lý dứt điểm để khơi thông nguồn lực. Toàn vùng hiện còn 178 dự án tồn đọng, quy mô khoảng 72.000 tỉ đồng. Đây là nguồn lực cần được đưa trở lại nền kinh tế, tạo thêm động lực cho tăng trưởng. Các bộ, ngành, địa phương cần xác định rõ nguyên nhân, thẩm quyền và tiến độ giải quyết từng dự án.

Các tỉnh có cửa khẩu như Sơn La, Lạng Sơn, Cao Bằng, Lào Cai cần nâng cao năng lực thông quan, phát triển logistics và thương mại biên giới, nhất là xuất nhập khẩu nông, lâm sản.

Thái Nguyên và Phú Thọ cần đẩy mạnh phát triển các cụm công nghiệp gắn với thu hút FDI, đồng thời chú trọng đào tạo nhân lực, phát triển công nghiệp hỗ trợ và tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp nước ngoài.

Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Lào Cai, Cao Bằng và Tuyên Quang cần phát triển những sản phẩm đặc sắc để khai thác thị trường du lịch.

Đối với giải ngân vốn đầu tư công, Phó thủ tướng yêu cầu kiên định mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao. Những dự án không có khả năng giải ngân cần được rà soát, kiên quyết điều chuyển vốn sang các dự án có khả năng thực hiện ngay.

Phó thủ tướng lưu ý việc xây dựng vị trí việc làm hiện nay phải tính đến yêu cầu cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính; quy mô dân số, điều kiện phát triển và các yếu tố đặc thù của từng địa phương.

Thái Nguyên và Phú Thọ đóng vai trò dẫn dắt tăng trưởng của vùng

Loạt dự án hạ tầng được thi công đang thúc đẩy vào mục tiêu tăng trưởng của vùng - Ảnh: HỒNG QUANG

9 tháng qua, GRDP toàn vùng tăng 9,43%, cao hơn mức bình quân chung của cả nước (9,01%). Trong đó, Thái Nguyên và Phú Thọ tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt tăng trưởng của vùng.

Thái Nguyên cũng là tỉnh nổi bật về thu hút FDI.

Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Trần Văn Hậu, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh tăng 23,23% - mức cao nhất trong 5 năm trở lại đây, chủ yếu nhờ sự bứt phá của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo.

Tuy nhiên, tăng trưởng công nghiệp vẫn phụ thuộc lớn vào khu vực FDI, trong khi khu vực doanh nghiệp trong nước chưa phát triển tương xứng. Hạ tầng giao thông, logistics và kết nối liên vùng chưa đồng bộ. Công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư tại một số dự án còn gặp khó khăn, trong khi nhu cầu đầu tư phát triển hạ tầng rất lớn.

Tại Phú Thọ, GRDP 9 tháng tăng 10,01% - đứng thứ hai trong vùng và thứ 11 cả nước. Phú Thọ đã đưa vào vận hành hệ thống quản trị, điều hành phát triển kinh tế - xã hội trên nền tảng dữ liệu thời gian thực, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành.

Tuy nhiên, do có độ mở kinh tế lớn, Phú Thọ dễ chịu tác động từ những biến động của kinh tế thế giới. Một số ngành công nghiệp chủ lực gặp khó khăn, trong khi tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công chưa cao.