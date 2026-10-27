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Phó thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ loạt dự án điện tại Quảng Trị

tác giả
HỒNG QUANG
HỒNG QUANG
HỒNG QUANG

Kết luận của Phó thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu đẩy nhanh tiến độ LNG Quảng Trạch II; khởi công LNG Quảng Trạch III và cụm công trình 500kV Lao Bảo - Quảng Trị 2 trong tháng 12.

Phó thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ loạt dự án điện tại Quảng Trị - Ảnh 1.

Phó thủ tướng Lê Tiến Châu phát biểu tại cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị - Ảnh: THU SA

Ngày 27-10, Văn phòng Chính phủ có thông báo kết luận của Phó thủ tướng Lê Tiến Châu tại buổi làm việc với tỉnh Quảng Trị.

Trong 9 tháng đầu năm, tăng trưởng của tỉnh chưa đạt kịch bản đề ra, áp lực dồn vào quý 4 rất lớn. Trong khi đó, tiến độ triển khai một số dự án trọng điểm còn chậm đã ảnh hưởng trực tiếp đến tăng trưởng.

Quảng Trị được định hướng thành trung tâm năng lượng

Phó thủ tướng đề nghị Quảng Trị cần tiếp tục kiên định với mục tiêu tăng trưởng, đôn đốc theo dõi từng tuần, tháng, khắc phục các khó khăn, vướng mắc.

Trong đó, giải ngân đầu tư công cần được xác định là nhiệm vụ chính trị hàng đầu. Tỉnh cần tập trung tháo gỡ vướng mắc bồi thường, giải phóng mặt bằng, nhất là đối với các dự án lớn, điều chuyển vốn từ các dự án chậm giải ngân sang dự án giải ngân tốt.

Phó thủ tướng yêu cầu kiên quyết xử lý các nhà thầu cố tình thi công cầm chừng, chậm trễ. Mục tiêu phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao năm 2026.

Bên cạnh đó, Quảng Trị được định hướng thành trung tâm năng lượng gắn với chuỗi giá trị công nghiệp. Phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam bảo đảm Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I vận hành ổn định tổ máy 1 và tổ máy 2.

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu đẩy nhanh tiến độ dự án LNG Quảng Trạch II; khởi công dự án LNG Quảng Trạch III và cụm công trình 500kV Lao Bảo - Quảng Trị 2 trong tháng 12.

Tỉnh cần phối hợp với Bộ Công Thương điều chỉnh danh mục ưu tiên hoàn thiện phương án đấu nối đường truyền tải khi rà soát Quy hoạch điện VIII (điều chỉnh), tháo gỡ vướng mắc hợp đồng mua bán điện (PPA) cho các dự án thủy điện, điện gió và hoàn thành ký kết hiệp định mua bán điện từ Lào.

Phó thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ loạt dự án điện tại Quảng Trị - Ảnh 2.

Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1 - Ảnh: EVN

Đưa Cảng hàng không Quảng Trị vào vận hành giai đoạn 1 trong quý 1-2027

Về kết cấu hạ tầng, cần tập trung thu hút các dự án thứ cấp vào KCN Quảng Trị, liên kết nguồn hàng quá cảnh từ Lào và Đông Bắc Thái Lan để tạo nguồn hàng ổn định cho cảng Mỹ Thủy và cảng Hòn La. Cảng hàng không Quảng Trị được yêu cầu phấn đấu đưa vào vận hành giai đoạn 1 trong quý 1-2027.

Tỉnh cần trú trọng đột phá phát triển du lịch, phát huy lợi thế kết nối Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng với hệ thống di tích lịch sử cách mạng, tâm linh, biển đảo để kéo dài thời gian lưu trú của du khách. Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức Năm Du lịch quốc gia - Quảng Trị 2027. Cùng đó là thúc đẩy các dự án du lịch lớn như quần thể núi U Bò - hồ Thác Chuối.

Phó thủ tướng yêu cầu nhân rộng cơ chế "luồng xanh" trong thủ tục hành chính, đẩy mạnh thực hiện thí điểm cơ chế "luồng xanh 24 giờ" và "luồng xanh 60%".

Các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới thuộc giai đoạn 1 cần khẩn trương hoàn thiện, nghiệm thu và đưa vào vận hành ổn định trước ngày 30-11. Đối với 11 trường thuộc giai đoạn 2, cần khẩn trương hoàn thiện các thủ tục, đẩy nhanh tiến độ xây dựng để kịp bàn giao, đưa vào sử dụng trước năm học 2027 - 2028.

Phó thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ loạt dự án điện tại Quảng Trị - Ảnh 4.Khởi công nhà máy nhiệt điện LNG Quảng Trạch II hơn 40.000 tỉ đồng

Nhà máy nhiệt điện LNG Quảng Trạch II có tổng vốn đầu tư hơn 40.123 tỉ đồng, dự kiến phát điện thương mại hai tổ máy vào năm 2030, trong khi Quảng Trạch I đã phát lên lưới điện quốc gia 620 triệu kWh.

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HỒNG QUANG
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    Chủ đề: năng lượng Tăng trưởng nhiệt điện giải ngân vốn đầu tư công

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