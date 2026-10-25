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Khánh Hòa quy định điều kiện, tỉ lệ diện tích đất tách thành dự án độc lập

tác giả
NGUYỄN HOÀNG
NGUYỄN HOÀNG
NGUYỄN HOÀNG

Diện tích đất tách thành dự án độc lập ở Khánh Hòa phải chiếm tối thiểu 30% tổng diện tích khu đất bị tách, diện tích tối thiểu là 1.000m² tại phường và 2.000m² tại xã.

Khánh Hòa quy định điều kiện, tỷ lệ diện tích đất tách thành dự án độc lập - Ảnh 1.

Một khu vực ở Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) đang triển khai nhiều dự án quy mô lớn - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Ngày 25-10, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết tỉnh này đã có quyết định về việc quy định điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỉ lệ diện tích đất để tách thành dự án độc lập trên địa bàn.

Quyết định quy định cụ thể về điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỉ lệ diện tích đất tách thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh theo quy định tại nghị định 102, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

Đồng thời áp dụng đối với việc tách một phần quỹ đất dự kiến thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án BT chuyển tiếp thành dự án độc lập theo quy định.

Theo đó, phần diện tích đất do cơ quan, tổ chức nhà nước quản lý được tách thành dự án độc lập phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất/quy hoạch đô thị và nông thôn và các quy hoạch khác có liên quan đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Đất liền thửa, không nằm rải rác, xen kẹt trong phần diện tích đất của dự án đầu tư bị tách, bảo đảm khả năng tổ chức không gian, bố trí công trình, tổ chức hạ tầng kỹ thuật và khai thác độc lập phù hợp với quy hoạch, quy chuẩn, tiêu chuẩn và quy định pháp luật có liên quan.

Việc xác định vị trí, ranh giới phần diện tích đất tách thành dự án độc lập không tạo ra bất lợi về vị trí, hình thể làm ảnh hưởng đến khả năng khai thác, sử dụng và giá trị đất của khu đất, đảm bảo việc sử dụng đất độc lập khi triển khai dự án đầu tư trên phần diện tích đất còn lại.

Có ít nhất một cạnh thửa đất tiếp giáp với đường giao thông công cộng hiện có, phù hợp với tính chất, quy mô dự án theo quy chuẩn, tiêu chuẩn và quy định pháp luật có liên quan hoặc có vị trí tiếp giáp bến thủy nội địa, cảng thủy nội địa, cảng biển theo hiện trạng hoặc theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Tỉ lệ diện tích đất tách thành dự án độc lập chiếm tối thiểu 30% tổng diện tích khu đất bị tách.

Phần diện tích đất sau khi tách để hình thành dự án độc lập phải có diện tích tối thiểu 1.000m² tại phường và 2.000m² tại xã, trừ trường hợp phần diện tích này nằm trong khu vực quy hoạch đô thị và nông thôn được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Trường hợp nào không được tách thành dự án độc lập

Không tách thành dự án độc lập đối với trường hợp phần diện tích đất tách thành dự án độc lập không bảo đảm khả năng sử dụng độc lập theo chức năng sử dụng đất, không đáp ứng yêu cầu về bố trí công trình, tiếp cận giao thông, kết nối hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, quy chuẩn, tiêu chuẩn và quy định pháp luật có liên quan.

Ngoài ra, đối với phần quỹ đất dự kiến thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án BT chuyển tiếp, việc xem xét tách một phần quỹ đất để hình thành dự án độc lập được thực hiện theo các điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỉ lệ diện tích đất quy định theo pháp luật.

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NGUYỄN HOÀNG
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    Chủ đề: ​​Khánh Hòa dự án độc lập bất động sản thu hút đầu tư Dự án

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