Cam Lâm và Ninh Phước ở Khánh Hòa trở thành đô thị loại III

Trung tâm hành chính xã Ninh Phước (tỉnh Khánh Hòa) hiện đại, khang trang - Ảnh: NÚI XANH

Ngày 27-10, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành 2 quyết định về việc công nhận đô thị Cam Lâm, Ninh Phước thuộc tỉnh này là đô thị loại III.

Theo quyết định, phạm vi ranh giới công nhận đô thị Cam Lâm là toàn bộ ranh giới đơn vị hành chính xã Cam Lâm, có tổng diện tích tự nhiên 167,27km². Dân số năm 2025 là 95.739 người.

Phạm vi ranh giới công nhận đô thị Ninh Phước là toàn bộ ranh giới đơn vị hành chính xã Ninh Phước, có tổng diện tích tự nhiên 65,357km²; dân số năm 2025 là 71.039 người.

Việc công nhận Cam Lâm và Ninh Phước là đô thị loại III được thực hiện trên cơ sở nghị định số 35 ngày 22-1-2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Nghị quyết về phân loại đô thị; các nghị quyết của HĐND tỉnh về việc thông qua đề án công nhận xã Ninh Phước, xã Cam Lâm thuộc tỉnh Khánh Hòa là đô thị loại III và đề nghị của Sở Xây dựng ngày 26-10-2026.

Trước đó, tại kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã thông qua nghị quyết về việc tán thành đề án thành lập 2 phường Cam Lâm và Ninh Phước, trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của 2 xã Cam Lâm, Ninh Phước hiện hữu.

Xã Cam Lâm được thành lập trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của thị trấn Cam Đức, các xã Cam Hải Đông, Cam Hải Tây, Cam Thành Bắc và một phần diện tích, quy mô dân số của các xã Cam Hiệp Bắc, Cam Hiệp Nam, Cam Hòa, Cam Tân, Cam An Bắc, Cam An Nam, Suối Tân.

Xã Ninh Phước được thành lập trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của thị trấn Phước Dân, xã Phước Hải và Phước Thuận, hiện xã có 26 thôn.

Như vậy, tỉnh Khánh Hòa dự kiến có 65 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 22 phường, 42 xã và 1 đặc khu.