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Khánh Hòa vận hành cổng dữ liệu mở, người dân được sử dụng dữ liệu miễn phí

tác giả
NGUYỄN HOÀNG
NGUYỄN HOÀNG
NGUYỄN HOÀNG

Cổng dữ liệu mở tỉnh Khánh Hòa sẽ cung cấp 157 tập dữ liệu mở chuyên ngành thuộc 19 nhóm lĩnh vực cốt lõi trên địa bàn, người dân và doanh nghiệp được sử dụng miễn phí dữ liệu.

Khánh Hòa vận hành cổng dữ liệu mở, người dân được sử dụng dữ liệu miễn phí - Ảnh 1.

Cổng dữ liệu mở của tỉnh Khánh Hòa, người dân được sử dụng dữ liệu miễn phí - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG chụp lại

Ngày 23-10, trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Thanh Hà - Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - cho biết đơn vị này đã chính thức vận hành cổng dữ liệu mở tỉnh.

Cổng dữ liệu mở tỉnh Khánh Hòa có địa chỉ https://opendata.khanhhoa.gov.vn, đây là cổng thông tin tổng hợp và công bố dữ liệu mở, cung cấp thông tin chia sẻ dữ liệu của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh phục vụ nhu cầu tra cứu, khai thác thông tin của cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức.

Cổng dữ liệu mở tỉnh Khánh Hòa sẽ cung cấp 157 tập dữ liệu mở chuyên ngành thuộc 19 nhóm lĩnh vực cốt lõi theo lộ trình phục vụ công tác quản lý, điều hành và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, gồm: Giáo dục và Đào tạo; Xây dựng; Giao thông vận tải; Tài chính; Nội vụ; Lâm nghiệp, Kiểm lâm; Chăn nuôi và Thú y.

Thủy lợi; Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai; Tài nguyên nước; Khí tượng thủy văn; Biến đổi khí hậu; Khoa học công nghệ và Phát triển nông thôn; Nước sạch nông thôn; Khuyến nông; Y tế; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Công Thương...

Các tập dữ liệu được cung cấp dưới nhiều định dạng phổ biến như: CSV, JSON, XML và XLSX, tạo thuận lợi cho việc tải về, phân tích, xử lý và tích hợp vào các ứng dụng.

Tổ chức, cá nhân được khai thác và tái sử dụng dữ liệu được công bố trên Cổng dữ liệu mở tỉnh mà không phải trả phí, phục vụ các mục đích học tập, nghiên cứu, phát triển mô hình ứng dụng đổi mới sáng tạo và sản phẩm kinh tế số, phù hợp với điều kiện sử dụng dữ liệu và quy định pháp luật hiện hành.

Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì quản lý, vận hành kỹ thuật hệ thống, tiếp nhận phản hồi của người sử dụng và phối hợp với các cơ quan, đơn vị cập nhật, mở rộng danh mục dữ liệu.

Ngoài ra các sở, ban, ngành và UBND cấp xã sẽ cung cấp, cập nhật dữ liệu thuộc phạm vi quản lý, bảo đảm tính chính xác, đầy đủ và kịp thời.

Khánh Hòa vận hành cổng dữ liệu mở, người dân được sử dụng dữ liệu miễn phí - Ảnh 3.Khánh Hòa triển khai ứng dụng để dân phản ánh hiện trường, tra cứu dịch vụ công

Người dân có thể cài đặt ứng dụng KHANHHOA-S trên điện thoại di động để gởi phản ánh đến cơ quan chức năng, theo dõi kết quả xử lý cũng như tra cứu dịch vụ công.

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NGUYỄN HOÀNG
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    Chủ đề: ​​Khánh Hòa doanh nghiệp Người dân dữ liệu mở chuyển đổi số

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