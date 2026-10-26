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Khánh Hòa cấp phép đầu tư nhà máy sản xuất graphene và biochip công nghệ cao đầu tiên

tác giả
NGUYỄN HOÀNG
NGUYỄN HOÀNG
NGUYỄN HOÀNG

Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa vừa cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án nhà máy sản xuất graphene và biochip công nghệ cao tại cụm công nghiệp Trảng É 2.

Khánh Hòa cấp phép đầu tư nhà máy sản xuất graphene và biochip công nghệ cao đầu tiên - Ảnh 1.

Cụm công nghiệp Trảng É (xã Suối Dầu, tỉnh Khánh Hòa) - Ảnh: DUY LONG

Ngày 26-10, Sở Tài chính Khánh Hòa cho biết vừa cấp giấy chứng nhận đầu tư cho dự án Nhà máy sản xuất graphene và biochip công nghệ cao Hememics Việt Nam tại Cụm công nghiệp Trảng É 2 (xã Suối Dầu).

Quy mô dự án hơn 14.400m², dự án do Công ty cổ phần Hememics Việt Nam đảm nhận, đây là doanh nghiệp do liên danh nhà đầu tư gồm Hememics Biotechnologies, Inc (Hoa Kỳ) và Công ty cổ phần Việt Khánh (Khánh Hòa) thành lập.

Theo chủ đầu tư, dự án hướng đến các mục tiêu chiến lược trong sản xuất và nghiên cứu công nghệ cao.

Ở mảng vật liệu tiên tiến, dự án tập trung sản xuất vật liệu graphene (một dạng của carbon, vật liệu mới rất cứng), màng graphene đơn lớp, đa lớp cùng các sản phẩm từ graphene, carbon và graphite phục vụ linh kiện điện tử và cảm biến sinh học.

Đẩy mạnh sản xuất linh kiện điện tử, biochip (vi mạch sinh học), chip cảm biến, vi điện cực, các thiết bị đo lường và đọc tín hiệu chuyên dụng.

Trong lĩnh vực y tế, dự án hướng tới việc sản xuất các dòng biochip, chip vi lưu, cảm biến sinh học, bộ xét nghiệm và sản phẩm chẩn đoán in vitro (thuốc thử, sinh phẩm dùng xét nghiệm mẫu bệnh phẩm ngoài cơ thể) theo đúng quy định.

Dự án cũng sẽ triển khai nghiên cứu phát triển công nghệ (R&D) chuyên sâu thuộc lĩnh vực vật lý, hóa học, sinh học, khoa học vật liệu, công nghệ nano và y dược.

Chủ đầu tư cho biết công nghệ sản xuất graphene bằng phương pháp lắng đọng hơi hóa học tạo ra vật liệu graphene chất lượng cao với độ tinh khiết và tính đồng nhất cao, đáp ứng yêu cầu ứng dụng trong các sản phẩm công nghệ cao.

Công nghệ chế tạo biochip, bao gồm các quy trình tích hợp vi mạch sinh học phục vụ phân tích, chẩn đoán và các ứng dụng trong lĩnh vực y sinh và môi trường.

Tiến độ thực hiện dự án được chia làm nhiều giai đoạn, giai đoạn 1 (2026 - 2027) sẽ triển khai xây dựng, lắp đặt và đưa vào hoạt động vào quý 2-2027.

Giai đoạn 2 (2028 - 2030) tiếp tục mở rộng nhà máy, nâng cấp các công đoạn rửa, xử lý, kiểm tra, lắp ráp và đẩy mạnh R&D nhằm mở rộng quy mô sản xuất. 

Thời hạn hoạt động của dự án kéo dài đến ngày 6-4-2066.

Tiến sĩ David Ho - Chủ tịch kiêm Giám đốc khoa học của HeMemics Biotechnologies, Inc - cho biết mục tiêu chiến lược của dự án là đưa công nghệ cao về Việt Nam để chế tạo graphene với độ tinh khiết cao nhất, đồng thời đạt được mức giá thương mại hóa đột phá. 

Điều này sẽ giúp Việt Nam, Hoa Kỳ và các quốc gia đối tác tự chủ nguồn cung vật liệu 2D chất lượng cao ổn định.

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NGUYỄN HOÀNG
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