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Khu vực đang vây bắt phạm nhân Hồ Văn Tình có địa hình hiểm trở, rừng keo dày đặc

tác giả
NGUYỄN HOÀNG
NGUYỄN HOÀNG
NGUYỄN HOÀNG

Khu vực nơi lực lượng chức năng đang truy bắt phạm nhân trốn trại giam A2 Hồ Văn Tình - có địa hình hiểm trở, rừng keo dày đặc.

Khu vực rừng núi địa hình hiểm trở, rừng keo rập nơi công an truy bắt phạm nhân Hồ Văn Tình - Ảnh 1.

Đường dẫn vào khu vực rừng núi ở thôn Suối Thơm (xã Bắc Khánh Vĩnh) - nơi lực lượng chức năng đang truy bắt Hồ Văn Tình - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Tối 3-11, lực lượng Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an vẫn tiếp tục quyết liệt truy tìm phạm nhân trốn trại giam A2 là Hồ Văn Tình tại khu vực rừng, núi xã Bắc Khánh Vĩnh (tỉnh Khánh Hòa).

Tối cùng ngày, lực lượng chức năng nhận định Hồ Văn Tình có khả năng lẩn trốn tại khu vực dân cư và rừng keo ở thôn Suối Thơm giáp ranh với tỉnh lộ 8 (xã Bắc Khánh Vĩnh).

Hiện khu vực rừng, núi ở thôn Suối Thơm, Suối Cau (xã Bắc Khánh Vĩnh) đang có mưa lớn diện rộng,

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ, đây là khu vực dân cư thưa thớt, nhà dân rất ít, xung quanh là rừng keo rậm rạp, tiếp giáp với rừng tự nhiên.

Nếu di chuyển theo tỉnh lộ 8 - tuyến đường chính nối xã Diên Lâm với xã Bắc Khánh Vĩnh, vị trí này cách trại giam A2 hơn 15km.

Ông Nguyễn Văn Tiến (62 tuổi, trú thôn Suối Thơm) cho biết người dân ở đây chủ yếu làm rẫy vào ban ngày, rừng keo ở khu vực này có địa hình tương đối phức tạp, gập ghềnh, rất dễ lạc đường.

"Chiều nay người dân ở thôn đã chỉ các tuyến đường lên rừng cho cảnh sát cơ động để truy tìm phạm nhân trốn trại A2" - ông Tiến nói.

Khu vực rừng núi địa hình hiểm trở, rừng keo rập nơi công an truy bắt phạm nhân Hồ Văn Tình - Ảnh 2.

Chân dung phạm nhân Hồ Văn Tình đã trốn khỏi trại giam A2 vào chiều 21-10 - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG chụp lại

Còn tại các tuyến đường xung quanh xã Bắc Khánh Vĩnh, loa phát thanh liên tục phát thông tin kêu gọi Tình ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật, các chốt chặn vẫn được duy trì.

Như Tuổi Trẻ thông tin, vào khoảng hơn 0h sáng nay, lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ Lữ Văn Toàn tại khu vực rừng núi xã Bắc Khánh Vĩnh.

Trước đó chiều 21-10, trong quá trình lao động sản xuất tại trại giam A2 Bộ Công an (đóng ở xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa), bốn phạm nhân đã bỏ trốn.

Sáng 24-10, lực lượng chức năng đã bắt được Lê Văn Cường tại khu vực xã Nam Khánh Vĩnh (tỉnh Khánh Hòa).

Đến tối 28-10, công an đã phát hiện, bắt giữ thêm Võ Hoàng Duy tại khu vực rừng núi thuộc xã Diên Lâm.

Khu vực rừng núi địa hình hiểm trở, rừng keo rập nơi công an truy bắt phạm nhân Hồ Văn Tình - Ảnh 3.

Nhà cửa thưa thớt tại khu vực lực lượng chức năng truy bắt phạm nhân Hồ Văn Tình - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Khu vực rừng núi địa hình hiểm trở, rừng keo rập nơi công an truy bắt phạm nhân Hồ Văn Tình - Ảnh 4.

Các tuyến đường dẫn vào khu vực rừng núi thôn Suối Thơm đều được chốt chặn - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Khu vực rừng núi địa hình hiểm trở, rừng keo rập nơi công an truy bắt phạm nhân Hồ Văn Tình - Ảnh 5.

Khu vực rừng, núi xã Bắc Khánh Vĩnh (tỉnh Khánh Hòa) - nơi lực lượng chức năng truy tìm Hồ Văn Tình - Ảnh: Google Map

Khu vực đang vây bắt phạm nhân Hồ Văn Tình có địa hình hiểm trở, rừng keo dày đặc - Ảnh 6.Lữ Văn Toàn - phạm nhân thứ 3 trốn trại giam A2, bị bắt lúc 0h tại triền núi

Lực lượng chức năng đã bắt giữ được Lữ Văn Toàn - phạm nhân thứ 3 trốn khỏi trại giam A2 (Bộ Công an).

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NGUYỄN HOÀNG
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    Chủ đề: ​​Khánh Hòa trại giam A2 phạm nhân Hồ Văn Tình Khánh Hòa phạm nhân trốn trại

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