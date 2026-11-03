Lữ Văn Toàn - phạm nhân thứ 3 trốn trại giam A2, bị bắt lúc 0h tại triền núi

Chân dung phạm nhân Lữ Văn Toàn - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG chụp lại

Hơn 0h ngày 3-11, phạm nhân Lữ Văn Toàn (sinh năm 1995, trú tỉnh Thanh Hóa) - đang chấp hành án 20 năm tù về tội "giết người" - đã bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Lữ Văn Toàn được phát hiện tại khu vực triền núi thuộc xã Bắc Khánh Vĩnh (tỉnh Khánh Hòa), tại thời điểm bị bắt Toàn không chống cự, lực lượng chức năng nhanh chóng khống chế.

Toàn là 1 trong 4 phạm nhân đã trốn khỏi trại giam A2 vào chiều 21-10 vừa qua.

Trước đó, chiều 21-10, trong quá trình lao động sản xuất tại trại giam A2 Bộ Công an (đóng ở xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa), bốn phạm nhân đã bỏ trốn.

Sáng 24-10, lực lượng chức năng đã bắt được Lê Văn Cường, một trong bốn phạm nhân trốn trại giam A2, tại khu vực xã Nam Khánh Vĩnh (tỉnh Khánh Hòa).

Đến tối 28-10, công an đã phát hiện, bắt giữ thêm Võ Hoàng Duy tại khu vực rừng núi thuộc xã Diên Lâm.

Những ngày qua, lực lượng Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đang tiếp tục siết chặt vòng vây tại khu vực núi Hòn Dữ (thôn Khánh Xuân, xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa), truy lùng hai phạm nhân trốn trại giam A2 là Hồ Văn Tình và Lữ Văn Toàn.

Hiện các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an tỉnh Khánh Hòa vẫn đang tích cực truy bắt phạm nhân còn lại là Hồ Văn Tình.

Hồ Văn Tình chính là người đã dùng dao đâm hai cán bộ công an của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Gia Lai, khi bị truy bắt vì mua bán trái phép chất ma túy ở xã Chư Á, TP Pleiku (cũ) vào ngày 7-6-2024.

Theo đó, chiều 7-6-2024, cả hai cán bộ đang truy bắt Tình tại thôn 2, xã Chư Á, khi phát hiện người này mang theo ma túy.

Trong lúc truy bắt, bất ngờ Tình dùng dao thủ sẵn trong người đâm liên tiếp làm cả hai cán bộ bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Hồ Văn Tình từng có tiền án về tội "cố ý làm hư hỏng tài sản" và "chống người thi hành công vụ".