Siết vòng vây, khẩn trương truy bắt 2 phạm nhân trốn Trại giam A2

Núi Hòn Dữ có địa hình rộng, hiểm trở, nhiều hang, ngách - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Ngày 2-11, lực lượng Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đang tiếp tục siết chặt vòng vây tại khu vực núi Hòn Dữ (thôn Khánh Xuân, xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa), truy lùng hai phạm nhân trốn Trại giam A2 là Hồ Văn Tình, Lữ Văn Toàn.

Những ngày qua, khu vực núi Hòn Dữ được lực lượng chức năng tạo vòng vây quanh núi, các lối ra vào được chốt chặn nghiêm ngặt, lực lượng cảnh sát cơ động, cảnh sát hình sự, công an các địa phương... được tăng cường, đảm bảo không bỏ sót các trường hợp khả nghi.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, một cán bộ cảnh sát cơ động cho biết hiện tại thời tiết tại khu vực núi Hòn Dữ đã nắng ráo sau những ngày mưa lớn.

Đây là khu vực có địa hình rộng, rất hiểm trở, nhiều hang, ngách, tuy nhiên lực lượng chức năng quyết tâm truy bắt bằng được hai phạm nhân trốn Trại giam A2 hiện vẫn đang lẩn trốn. Mỗi ngày, vòng vây càng được khép chặt hơn.

Còn theo một cán bộ cảnh sát hình sự, hiện thời tiết ở khu vực núi Hòn Dữ đã thuận lợi, các đơn vị đang tiếp tục được tăng cường để truy vết hai phạm nhân.

Các tổ công tác, chốt chặn kiểm tra được huy động thêm quân số, lực lượng truy bắt đều được bố trí bộ đàm liên lạc, áo mưa, lương thực cũng được tăng cường đến hiện trường.

Chân dung hai phạm nhân Hồ Văn Tình, Lữ Văn Toàn - Ảnh: CACC

Theo ghi nhận, lực lượng truy bắt đã thành lập nhiều tổ công tác tỏa đi các hướng trên khu vực núi Hòn Dữ. Lãnh đạo Công an tỉnh Khánh Hòa và Trại giam A2 cũng luôn thường trực tại hiện trường để chỉ đạo công tác truy bắt phạm nhân trốn trại.

Trong khi đó, tại các chốt chặn trên quốc lộ, đèo, đường tỉnh... lãnh đạo các đội, trạm thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa cho hay vẫn duy trì quân số, kiểm tra xe cộ qua lại, quyết liệt truy tìm 2 phạm nhân trốn trại giam A2.

Trước đó chiều 21-10, trong quá trình lao động sản xuất tại trại giam A2 Bộ Công an (đóng ở xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa), bốn phạm nhân đã bỏ trốn.

Sáng 24-10, lực lượng chức năng đã bắt được Lê Văn Cường, một trong bốn phạm nhân trốn trại giam A2, tại khu vực xã Nam Khánh Vĩnh (tỉnh Khánh Hòa).

Đến tối 28-10, công an đã phát hiện, bắt giữ thêm Võ Hoàng Duy tại khu vực rừng núi thuộc xã Diên Lâm.

Cảnh sát cơ động được huy động đến khu vực núi Hòn Dữ - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Lực lượng cảnh sát cơ động đốt lửa sưởi ấm, chống muỗi trong quá trình truy bắt 2 phạm nhân trốn trại giam A2 - Ảnh: Q.A.

Xung quanh chân núi Hòn Dữ thưa thớt nhà dân - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG