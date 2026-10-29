Dù mưa lớn, công an bám rừng, siết vòng vây, quyết truy bắt 2 phạm nhân trốn trại giam A2

Lực lượng chức năng tiếp tục được điều động đến chân núi Hòn Dữ (thôn Khánh Xuân, xã Diên Lâm) trong đêm - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Tối 29-10, khu vực xã Diên Lâm (tỉnh Khánh Hòa) có mưa lớn, tuy nhiên lực lượng Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an vẫn tiếp tục quyết liệt truy tìm 2 phạm nhân trốn trại giam A2 là Hồ Văn Tình, Lữ Văn Toàn (xảy ra cách đây 1 tuần).

Đến 21h cùng ngày, lực lượng công an, cảnh sát cơ động, an ninh trật tự cơ sở tiếp tục được điều động đến khu vực chân núi Hòn Dữ (thôn Khánh Xuân, xã Diên Lâm).

Lực lượng chức năng lên núi, bám rừng xuyên đêm quyết tìm ra 2 phạm nhân trốn trại giam A2 đang ẩn náu nhiều ngày ở khu vực này. Một số lều, trại cũng được bố trí dưới chân núi để lực lượng truy bắt thay phiên nghỉ ngơi.

Chân dung hai phạm nhân trốn trại giam A2 Hồ Văn Tình, Lữ Văn Toàn - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG chụp lại

Ngoài ra công an các phường ở khu vực lân cận như Nha Trang, Nam Nha Trang, Bắc Nha Trang... cũng được điều động đến hiện trường hỗ trợ truy tìm hai phạm nhân.

Các chốt chặn khu vực xung quanh núi Hòn Dữ vẫn duy trì cảnh sát trật tự, cảnh sát cơ động, an ninh trật tự cơ sở; những người dân hiếu kỳ, không có phận sự đều được lực lượng chức năng yêu cầu ra khỏi khu vực.

Khu vực xung quanh núi Hòn Dữ rất tối, lực lượng chức năng phải dùng đèn pin và đốt lửa - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Anh T.A.H. (trú thôn Khánh Xuân, xã Diên Lâm) bày tỏ hy vọng tối nay lực lượng chức năng sẽ bắt được hai phạm nhân trốn trại giam A2, để cuộc sống người dân nơi đây trở lại bình thường sau 1 tuần hồi hộp, lo lắng.

"Cả tuần hơn rồi, chúng tôi cũng mệt mỏi quá, thấy anh em công an quá vất vả, nên giờ chỉ mong mau sớm tìm được 2 phạm nhân còn lại" - anh H. nói.

Các xe chuyên dụng đều chốt chặn tại các khu vực dưới chân núi Hòn Dữ - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Như Tuổi Trẻ đã thông tin, chiều 21-10, trong quá trình lao động sản xuất tại trại giam A2 Bộ Công an (đóng ở xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa), 4 phạm nhân đã bỏ trốn.

Sáng 24-10, lực lượng chức năng đã bắt được Lê Văn Cường, là một trong bốn phạm nhân trốn trại giam A2, tại khu vực xã Nam Khánh Vĩnh (tỉnh Khánh Hòa).

Đến tối 28-10, công an đã phát hiện, bắt giữ thêm Võ Hoàng Duy tại khu vực rừng núi thuộc xã Diên Lâm.