Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Dù mưa lớn, công an bám rừng, siết vòng vây, quyết truy bắt 2 phạm nhân trốn trại giam A2

tác giả
NGUYỄN HOÀNG
NGUYỄN HOÀNG
NGUYỄN HOÀNG

Tối 29-10, khu vực núi Hòn Dữ (xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa) có mưa lớn. Dù vậy, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục băng rừng quyết truy bắt bằng được 2 phạm nhân trốn trại giam A2.

Siết vòng vây truy bắt 2 phạm nhân trốn trại giam A2 - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng tiếp tục được điều động đến chân núi Hòn Dữ (thôn Khánh Xuân, xã Diên Lâm) trong đêm - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Tối 29-10, khu vực xã Diên Lâm (tỉnh Khánh Hòa) có mưa lớn, tuy nhiên lực lượng Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an vẫn tiếp tục quyết liệt truy tìm 2 phạm nhân trốn trại giam A2 là Hồ Văn Tình, Lữ Văn Toàn (xảy ra cách đây 1 tuần).

Đến 21h cùng ngày, lực lượng công an, cảnh sát cơ động, an ninh trật tự cơ sở tiếp tục được điều động đến khu vực chân núi Hòn Dữ (thôn Khánh Xuân, xã Diên Lâm).

Lực lượng chức năng lên núi, bám rừng xuyên đêm quyết tìm ra 2 phạm nhân trốn trại giam A2 đang ẩn náu nhiều ngày ở khu vực này. Một số lều, trại cũng được bố trí dưới chân núi để lực lượng truy bắt thay phiên nghỉ ngơi.

Siết vòng vây truy bắt 2 phạm nhân trốn trại giam A2 - Ảnh 2.

Chân dung hai phạm nhân trốn trại giam A2 Hồ Văn Tình, Lữ Văn Toàn - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG chụp lại

Ngoài ra công an các phường ở khu vực lân cận như Nha Trang, Nam Nha Trang, Bắc Nha Trang... cũng được điều động đến hiện trường hỗ trợ truy tìm hai phạm nhân.

Các chốt chặn khu vực xung quanh núi Hòn Dữ vẫn duy trì cảnh sát trật tự, cảnh sát cơ động, an ninh trật tự cơ sở; những người dân hiếu kỳ, không có phận sự đều được lực lượng chức năng yêu cầu ra khỏi khu vực.

Siết vòng vây truy bắt 2 phạm nhân trốn trại giam A2 - Ảnh 3.

Khu vực xung quanh núi Hòn Dữ rất tối, lực lượng chức năng phải dùng đèn pin và đốt lửa - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Anh T.A.H. (trú thôn Khánh Xuân, xã Diên Lâm) bày tỏ hy vọng tối nay lực lượng chức năng sẽ bắt được hai phạm nhân trốn trại giam A2, để cuộc sống người dân nơi đây trở lại bình thường sau 1 tuần hồi hộp, lo lắng.

"Cả tuần hơn rồi, chúng tôi cũng mệt mỏi quá, thấy anh em công an quá vất vả, nên giờ chỉ mong mau sớm tìm được 2 phạm nhân còn lại" - anh H. nói.

Siết vòng vây truy bắt 2 phạm nhân trốn trại giam A2 - Ảnh 1.

Các xe chuyên dụng đều chốt chặn tại các khu vực dưới chân núi Hòn Dữ - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Như Tuổi Trẻ đã thông tin, chiều 21-10, trong quá trình lao động sản xuất tại trại giam A2 Bộ Công an (đóng ở xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa), 4 phạm nhân đã bỏ trốn.

Sáng 24-10, lực lượng chức năng đã bắt được Lê Văn Cường, là một trong bốn phạm nhân trốn trại giam A2, tại khu vực xã Nam Khánh Vĩnh (tỉnh Khánh Hòa). 

Đến tối 28-10, công an đã phát hiện, bắt giữ thêm Võ Hoàng Duy tại khu vực rừng núi thuộc xã Diên Lâm.

Siết vòng vây truy bắt 2 phạm nhân trốn trại giam A2 - Ảnh 5.Đã bắt thêm 1 phạm nhân trốn trại giam A2

Công an đã bắt giữ thêm một phạm nhân trốn Trại giam A2 là Võ Hoàng Duy (sinh năm 1999, đăng ký thường trú tỉnh Gia Lai), đang chấp hành án 20 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
NGUYỄN HOÀNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Khánh Hòa phạm nhân ​​Khánh Hòa Công an phạm nhân trốn trại trốn trại A2

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất