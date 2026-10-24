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Đã bắt được 1 phạm nhân trốn trại giam A2

tác giả
NGUYỄN HOÀNG
NGUYỄN HOÀNG
NGUYỄN HOÀNG

Sáng nay, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Khánh Hòa đã phát hiện, bắt giữ Lê Văn Cường (phạm nhân vừa trốn khỏi trại giam A2, Bộ Công an).

Đã bắt được 1 phạm nhân trốn trại giam A2 - Ảnh 1.

Thời điểm lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ Lê Văn Cường - Ảnh: H.T.

Sáng 24-10, trao đổi với Tuổi Trẻ, Tổ Cảnh sát giao thông Diên Khánh - Khánh Vĩnh, thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa, cho biết đơn vị này đã bắt được Lê Văn Cường - là một trong bốn phạm nhân vừa trốn trại giam A2.

Theo Tổ Cảnh sát giao thông Diên Khánh - Khánh Vĩnh, khoảng 4h30 cùng ngày, khi kiểm tra một xe khách đang lưu thông trên tuyến quốc lộ 27C, đoạn qua xã Nam Khánh Vĩnh (tỉnh Khánh Hòa) đã phát hiện Lê Văn Cường (sinh năm 1994, trú tỉnh Phú Thọ) là phạm nhân đã trốn khỏi trại giam A2 vào ngày 21-10.

Theo đó, Cường đã lên xe khách tại đầu tuyến quốc lộ 27C. Khi xe đến khu vực trước trụ sở Công an xã Nam Vĩnh, cảnh sát giao thông đã ra hiệu lệnh dừng xe khách để kiểm tra hành chính.

Qua quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ Cường.

Ngay sau khi hoàn tất các thủ tục ban đầu, lực lượng cảnh sát giao thông đã bàn giao Cường cho đơn vị liên quan để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó vào lúc 15h ngày 21-10, 4 phạm nhân gồm: Hồ Văn Tình (sinh năm 2002, tỉnh Gia Lai) đang chấp hành án phạt tù 20 năm về 2 tội "giết người", "mua bán trái phép chất ma túy"; Võ Hoàng Duy (sinh năm 1999, trú tỉnh Gia Lai) đang chấp hành án phạt tù 20 năm về tội "mua bán trái phép chất ma túy";

Lữ Văn Toàn (sinh năm 1995, trú tỉnh Thanh Hóa) đang chấp hành án phạt tù 20 năm về tội "giết người"; Lê Văn Cường (sinh năm 1994, trú tỉnh Phú Thọ) đang chấp hành án phạt tù 10 năm về 2 tội "trộm cắp tài sản", "tàng trữ trái phép chất ma túy" đã trốn khỏi trại giam A2.

Ngày 22-10, trại giam A2 đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự "trốn khỏi nơi giam" liên quan vụ 4 phạm nhân trốn khỏi trại giam này vào ngày 21-10, đơn vị này cũng ban hành 4 quyết định truy nã đặc biệt đối với 4 phạm nhân nêu trên.

Đã bắt được 1 phạm nhân trốn trại giam A2 - Ảnh 3.Khởi tố, truy nã đặc biệt 4 phạm nhân trốn khỏi trại giam A2, Bộ Công an

Trại giam A2 đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự, đồng thời ra quyết định truy nã đặc biệt đối với 4 phạm nhân trốn trại.

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NGUYỄN HOÀNG
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    Chủ đề: ​​Khánh Hòa trốn trại Phạm nhân Công an trại giam A2

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