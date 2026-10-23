Công an chốt chặn các tuyến đường truy bắt nhóm phạm nhân trốn Trại giam A2, Bộ Công an

Lực lượng chức năng lập chốt chặn trên đường Hương lộ 39 (xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa) - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Ngày 23-10, Công an tỉnh Khánh Hòa vẫn đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan truy bắt 4 phạm nhân thuộc Trại giam A2 (xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa) vừa trốn khỏi trại giam này.

Cùng ngày, ghi nhận của Tuổi Trẻ, lực lượng công an, cảnh sát cơ động, cảnh sát giao thông, an ninh trật tự cơ sở, dân quân tự vệ... chốt chặn nhiều khu vực trên địa xã Diên Lâm.

Tại khu vực Hương lộ 39 (đoạn vừa qua cầu Phú Cốc) một tổ công tác được bố trí chốt chặn, rà soát, các trường hợp khả nghi đều được lực lượng chức năng kiểm tra giấy tờ tùy thân.

Ngoài ra, nhiều tổ công tác cũng được bố trí tại các ngã ba, ngã tư trên tuyến tỉnh lộ 8 hướng từ xã Diên Lâm đi xã Bắc Khánh Vĩnh.

Các khu vực xung quanh Trại giam A2 cũng được công an chốt chặn, lực lượng chức năng cũng liên tục tuần tra lưu động tại các khu vực gần trại giam, sinh hoạt của người dân trên địa bàn xã Diên Lâm vẫn diễn ra bình thường.

Khu vực Trại giam A2 có địa hình tương đối hiểm trở, trại giam được xây dựng trên đồi cao, xung quanh dân cư thưa thớt.

Xe chuyên dụng liên tục tuần tra trên các tuyến đường ở xã Diên Lâm khu vực xung quanh Trại giam A2 - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Trước đó, vào lúc 15h ngày 21-10, 4 phạm nhân gồm: Hồ Văn Tình (sinh năm 2002, tỉnh Gia Lai) đang chấp hành án phạt tù 20 năm về 2 tội "giết người", "mua bán trái phép chất ma túy"; Võ Hoàng Duy (sinh năm 1999, trú tỉnh Gia Lai) đang chấp hành án phạt tù 20 năm về tội "mua bán trái phép chất ma túy";

Lữ Văn Toàn (sinh năm 1995, trú tỉnh Thanh Hóa) đang chấp hành án phạt tù 20 năm về tội "giết người"; Lê Văn Cường (sinh năm 1994, trú tỉnh Phú Thọ) đang chấp hành án phạt tù 10 năm về 2 tội "trộm cắp tài sản", "tàng trữ trái phép chất ma túy" đã trốn khỏi Trại giam A2.

Ngày 22-10, Trại giam A2 đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự "trốn khỏi nơi giam" liên quan vụ 4 phạm nhân trốn khỏi trại giam này vào ngày 21-10, đơn vị này cũng ban hành 4 quyết định truy nã đặc biệt đối với 4 phạm nhân nêu trên.

Lực lượng công an xã được điều động rà soát, chốt chặn nhiều tuyến đường - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Các tuyến đường xung quanh khu vực xã Diên Lâm đều được chốt chặn - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Khu vực Trại giam A2 có địa hình hiểm trở, xung quanh là đồi núi, dân cư thưa thớt - Ảnh: Google Maps