Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Công an chốt chặn các tuyến đường truy bắt nhóm phạm nhân trốn Trại giam A2, Bộ Công an

tác giả
NGUYỄN HOÀNG
NGUYỄN HOÀNG
NGUYỄN HOÀNG

Công an tỉnh Khánh Hòa đang phối hợp cùng lực lượng nghiệp vụ của nhiều đơn vị khoanh vùng, chốt chặn, truy bắt 4 phạm nhân vừa trốn Trại giam A2.

Công an chốt chặn các tuyến đường, tỉnh lộ truy bắt nhóm phạm nhân trốn trại giam A2 - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng lập chốt chặn trên đường Hương lộ 39 (xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa) - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Ngày 23-10, Công an tỉnh Khánh Hòa vẫn đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan truy bắt 4 phạm nhân thuộc Trại giam A2 (xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa) vừa trốn khỏi trại giam này.

Cùng ngày, ghi nhận của Tuổi Trẻ, lực lượng công an, cảnh sát cơ động, cảnh sát giao thông, an ninh trật tự cơ sở, dân quân tự vệ... chốt chặn nhiều khu vực trên địa xã Diên Lâm.

Tại khu vực Hương lộ 39 (đoạn vừa qua cầu Phú Cốc) một tổ công tác được bố trí chốt chặn, rà soát, các trường hợp khả nghi đều được lực lượng chức năng kiểm tra giấy tờ tùy thân.

Ngoài ra, nhiều tổ công tác cũng được bố trí tại các ngã ba, ngã tư trên tuyến tỉnh lộ 8 hướng từ xã Diên Lâm đi xã Bắc Khánh Vĩnh.

Các khu vực xung quanh Trại giam A2 cũng được công an chốt chặn, lực lượng chức năng cũng liên tục tuần tra lưu động tại các khu vực gần trại giam, sinh hoạt của người dân trên địa bàn xã Diên Lâm vẫn diễn ra bình thường.

Khu vực Trại giam A2 có địa hình tương đối hiểm trở, trại giam được xây dựng trên đồi cao, xung quanh dân cư thưa thớt.

Công an chốt chặn các tuyến đường, tỉnh lộ truy bắt nhóm phạm nhân trốn trại giam A2 - Ảnh 2.

Xe chuyên dụng liên tục tuần tra trên các tuyến đường ở xã Diên Lâm khu vực xung quanh Trại giam A2 - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Trước đó, vào lúc 15h ngày 21-10, 4 phạm nhân gồm: Hồ Văn Tình (sinh năm 2002, tỉnh Gia Lai) đang chấp hành án phạt tù 20 năm về 2 tội "giết người", "mua bán trái phép chất ma túy"; Võ Hoàng Duy (sinh năm 1999, trú tỉnh Gia Lai) đang chấp hành án phạt tù 20 năm về tội "mua bán trái phép chất ma túy";

Lữ Văn Toàn (sinh năm 1995, trú tỉnh Thanh Hóa) đang chấp hành án phạt tù 20 năm về tội "giết người"; Lê Văn Cường (sinh năm 1994, trú tỉnh Phú Thọ) đang chấp hành án phạt tù 10 năm về 2 tội "trộm cắp tài sản", "tàng trữ trái phép chất ma túy" đã trốn khỏi Trại giam A2.

Ngày 22-10, Trại giam A2 đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự "trốn khỏi nơi giam" liên quan vụ 4 phạm nhân trốn khỏi trại giam này vào ngày 21-10, đơn vị này cũng ban hành 4 quyết định truy nã đặc biệt đối với 4 phạm nhân nêu trên.

Công an chốt chặn các tuyến đường, tỉnh lộ truy bắt nhóm phạm nhân trốn trại giam A2 - Ảnh 3.

Lực lượng công an xã được điều động rà soát, chốt chặn nhiều tuyến đường - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Công an chốt chặn các tuyến đường, tỉnh lộ truy bắt nhóm phạm nhân trốn trại giam A2 - Ảnh 4.

Các tuyến đường xung quanh khu vực xã Diên Lâm đều được chốt chặn - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Công an chốt chặn các tuyến đường, tỉnh lộ truy bắt nhóm phạm nhân trốn trại giam A2 - Ảnh 5.

Khu vực Trại giam A2 có địa hình hiểm trở, xung quanh là đồi núi, dân cư thưa thớt - Ảnh: Google Maps

Công an chốt chặn các tuyến đường, tỉnh lộ truy bắt nhóm phạm nhân trốn trại giam A2, Bộ Công an - Ảnh 7.Đang truy bắt 4 phạm nhân trốn khỏi trại giam A2, Bộ Công an

Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương truy bắt 4 phạm nhân vừa trốn khỏi trại giam A2 (xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa).

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
NGUYỄN HOÀNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: truy nã Công an ​​Khánh Hòa phạm nhân trốn trại

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất