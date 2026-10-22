Khởi tố, truy nã đặc biệt 4 phạm nhân trốn khỏi trại giam A2, Bộ Công an

Các phạm nhân trốn trại: Hàng trên, từ trái qua: Lữ Văn Toàn, Lê Văn Cường; hàng dưới, từ trái qua: Hồ Văn Tình, Võ Hoàng Duy - Ảnh: Công an tỉnh Khánh Hòa

Ngày 22-10, Trại giam A2 (xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa) thuộc Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc và trường giáo dưỡng, Bộ Công an đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự "trốn khỏi nơi giam" liên quan vụ 4 phạm nhân trốn khỏi trại giam này vào ngày 21-10.

Trại giam A2 cũng ban hành 4 quyết định truy nã đặc biệt đối với 4 phạm nhân nêu trên.

4 phạm nhân trốn khỏi trại giam gồm: Hồ Văn Tình (sinh năm 2002, tỉnh Gia Lai) đang chấp hành án phạt tù 20 năm về 2 tội "giết người", "mua bán trái phép chất ma túy"; Võ Hoàng Duy (sinh năm 1999, trú tỉnh Gia Lai) đang chấp hành án phạt tù 20 năm về tội "mua bán trái phép chất ma túy";

Lữ Văn Toàn (sinh năm 1995, trú tỉnh Thanh Hóa) đang chấp hành án phạt tù 20 năm về tội "giết người"; Lê Văn Cường (sinh năm 1994, trú tỉnh Phú Thọ) đang chấp hành án phạt tù 10 năm về 2 tội "trộm cắp tài sản", "tàng trữ trái phép chất ma túy".

Các quyết định truy nã đã được Trại giam A2 gửi đến Công an các địa phương, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa.

Lực lượng chức năng đề nghị người dân xã Diên Lâm và các khu vực lân cận nâng cao cảnh giác, phối hợp với lực lượng chức năng trong việc phát hiện, cung cấp thông tin liên quan đến 4 phạm nhân bỏ trốn nêu trên.

Các hộ dân có trang trại, nhà vườn cần chủ động kiểm tra tài sản. Nếu phát hiện mất xe máy, quần áo hoặc có người lạ xuất hiện với dấu hiệu nghi vấn, hãy báo ngay cho công an gần nhất, tuyệt đối không tự ý tiếp cận hoặc truy đuổi.