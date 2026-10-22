Đang truy bắt 4 phạm nhân trốn khỏi trại giam A2, Bộ Công an

Các phạm nhân trốn trại: Hàng trên, từ trái qua: Lữ Văn Toàn, Lê Văn Cường; hàng dưới, từ trái qua: Hồ Văn Tình, Võ Hoàng Duy - Ảnh: Công an tỉnh Khánh Hòa

Sáng 22-10, trao đổi với Tuổi Trẻ, đại diện Công an tỉnh Khánh Hòa xác nhận Công an tỉnh này đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan phối hợp truy bắt 4 phạm nhân thuộc trại giam A2 (xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa) vừa trốn khỏi trại giam.

Danh tính bốn phạm nhân gồm Hồ Văn Tình (sinh năm 2002); Lê Văn Cường (sinh năm 1994); Võ Hoàng Duy (sinh năm 1999); Lữ Văn Toàn (sinh năm 1995).

Vào ngày 21-10, 4 phạm nhân nêu trên đã trốn khỏi nơi giam giữ.

Lực lượng chức năng đề nghị người dân xã Diên Lâm và các khu vực lân cận nâng cao cảnh giác, phối hợp với lực lượng chức năng trong việc phát hiện, cung cấp thông tin liên quan đến 4 phạm nhân bỏ trốn nêu trên.

Các hộ dân có trang trại, nhà vườn cần chủ động kiểm tra tài sản. Nếu phát hiện mất xe máy, quần áo hoặc có người lạ xuất hiện với dấu hiệu nghi vấn, hãy báo ngay cho công an gần nhất, tuyệt đối không tự ý tiếp cận hoặc truy đuổi.