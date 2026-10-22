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Vụ 4 phạm nhân trốn trại: 2 phạm nhân quê Gia Lai đang thi hành án tội gì?

tác giả
TẤN LỰC
TẤN LỰC
TẤN LỰC

Hai phạm nhân quê Gia Lai trong số bốn phạm nhân trốn khỏi trại giam A2 đều liên quan buôn bán ma túy. Trong đó, một người từng đâm trọng thương hai cán bộ Công an tỉnh Gia Lai khi bị truy đuổi.

Vụ 4 phạm nhân trốn trại: 2 phạm nhân quê Gia Lai phạm tội gì? - Ảnh 1.

Hồ Văn Tình thời điểm bị Công an tỉnh Gia Lai bắt giữ sau khi đâm trọng thương 2 cán bộ công an ngày 7-6-2024 - Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai

Ngày 22-10, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Gia Lai xác nhận đơn vị này đang tham gia phối hợp truy bắt các phạm nhân bỏ trốn khỏi trại giam A2, xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa. 

Hiện các lực lượng nghiệp vụ đang tổ chức nắm tình hình, xác minh các thông tin, tìm kiếm manh mối.

Đi tù vì đâm trọng thương 2 cán bộ công an khi bị truy bắt

Được biết, trong số bốn phạm nhân trốn khỏi trại giam A2 có hai phạm nhân quê tại tỉnh Gia Lai là Hồ Văn Tình (24 tuổi, trú tại tổ 13, phường An Phú) và Võ Hoàng Duy (27 tuổi, trú thôn Mỹ Đức, xã Bình Hiệp).

Tình đang chấp hành án 20 năm tù với hai tội danh "Mua bán trái phép chất ma túy" và "Giết người". Còn Võ Hoàng Duy đang chấp hành án 20 năm tù với tội danh "Mua bán trái phép chất ma túy".

Hồ Văn Tình chính là người đã dùng dao đâm hai cán bộ công an của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Gia Lai, khi bị truy bắt vì mua bán trái phép chất ma túy ở xã Chư Á, TP Pleiku (cũ) vào ngày 7-6-2024.

Hai cán bộ công an bị thương trong vụ việc là Trung tá Trương Công Cường (39 tuổi) và Thiếu tá Nguyễn Văn Hưng (38 tuổi), thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Gia Lai.

Theo đó, chiều 7-6-2024, cả hai đang truy bắt Tình tại thôn 2, xã Chư Á, khi phát hiện người này mang theo ma túy. 

Trong lúc truy bắt, bất ngờ Tình dùng dao thủ sẵn trong người đâm liên tiếp làm cả hai cán bộ bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Trong đó, Thiếu tá Hưng bị thương nặng phải mổ cấp cứu, Trung tá Cường bị thương nhẹ hơn. Sau điều trị, sức khỏe của cả hai đã ổn định.

Công an tỉnh Gia Lai tập trung lực lượng truy đuổi và đến cuối giờ chiều ngày 7-6 đã bắt được Tình khi đang lẩn trốn tại khu vực rẫy cà phê của người dân ở thôn 2, xã Chư Á. Tang vật thu giữ là hai gói ni lông nhỏ, bên trong có chứa chất rắn màu trắng nghi là ma túy.

Trước đó, Hồ Văn Tình từng có tiền án về tội "cố ý làm hư hỏng tài sản" và "chống người thi hành công vụ".

Cầm đầu đường dây mua bán ma túy liên tỉnh

Trong khi đó, Võ Hoàng Duy là người cầm đầu một đường dây mua bán ma túy liên tỉnh tại tỉnh Bình Định (cũ), nay là tỉnh Gia Lai. 

Trước khi bị bắt, Duy nhiều lần ngược lên địa bàn tỉnh Kon Tum (cũ) để mua ma túy. Sau đó, Duy trực tiếp bán và thông qua hai "chân rết" là Đặng Tiên Quan (24 tuổi, trú xã Tây An), Nguyễn Hoài Phúc (40 tuổi, trú phường Đống Đa, TP Quy Nhơn cũ) bán 22,5g ma túy. 

Vụ 4 phạm nhân trốn trại: 2 phạm nhân quê Gia Lai phạm tội gì? - Ảnh 2.

Võ Hoàng Duy (giữa) cùng 2 đồng phạm thời điểm bị công an bắt quả tang trong vụ án về ma túy - Ảnh: Tư liệu

Ngày 27-6-2024, cả ba bị công an bắt quả tang trong một lần đến Kon Tum mua ma túy với số tang vật thu được là 99,57g ma túy methamphetamine.

Ngày 14-5-2025, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định (cũ) đưa vụ án ra xét xử, tuyên phạt bị cáo Võ Hoàng Duy 20 năm tù, Đặng Tiên Quan và Nguyễn Hoài Phúc cùng mức án 17 năm tù đều về tội "mua bán trái phép chất ma túy".

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    Chủ đề: Gia Lai phạm nhân trốn trại trốn trại giam bỏ trốn khỏi trại giam truy nã phạm nhân bỏ trốn Công an truy bắt

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