Công an cung cấp đặc điểm nhận dạng 3 phạm nhân trốn trại ở Khánh Hòa

Các phạm nhân trốn trại: Lữ Văn Toàn, Lê Văn Cường (hàng trên, từ trái qua), Hồ Văn Tình, Võ Hoàng Duy (hàng dưới, từ trái qua) - Ảnh: Công an tỉnh Khánh Hòa



Chiều 24-10, trao đổi với Tuổi Trẻ, đại diện Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đơn vị này đã có thư ngỏ phát động người dân tích cực tham gia tố giác, cung cấp thông tin về nhóm phạm nhân trốn khỏi trại giam A2 (xã Diên Lâm).

Sáng cùng ngày, Công an tỉnh Khánh Hòa đã phát hiện, bắt giữ Lê Văn Cường - là một trong bốn phạm nhân vừa trốn trại giam A2. Cường bị bắt giữ tại khu vực xã Nam Khánh Vĩnh (tỉnh Khánh Hòa).

Hiện các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an tỉnh Khánh Hòa đang tích cực truy bắt ba phạm nhân còn lại gồm Hồ Văn Tình, Võ Hoàng Duy, Lữ Văn Toàn.

Công an cũng cung cấp một số đặc điểm nhận dạng của ba phạm nhân.

Trong đó, Hồ Văn Tình cao 1m68, dáng người ốm, da trắng, cả hai tay và hai chân xăm hoa văn từ cùi trỏ đến vai và từ cổ chân đến đầu gối, ngực xăm kín.

Lữ Văn Toàn không có hình xăm trên cơ thể, da trắng tái, dáng người ốm, chân phải bị gãy có vết khâu sẹo lồi kéo dài qua gối, sẹo nằm mặt thái trong.

Võ Hoàng Duy có xăm ở mí mắt, vùng cổ phía sau xăm hoa văn dạng xoáy, hai cánh tay xăm kín từ cổ tay đến nách, hai chân xăm dạng hoa văn từ cổ chân đến đùi, cao khoảng 1m75, da trắng, dáng người ốm.

Công an yêu cầu người dân tuyệt đối không bao che, tiếp tay hoặc giúp sức cho ba phạm nhân lẩn trốn .

Người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không chứa chấp, che giấu, giúp sức cho các phạm nhân, không cung cấp phương tiện, tiền bạc, nơi ở hoặc các điều kiện khác nhằm hỗ trợ các phạm nhân tiếp tục lẩn trốn, trừ những hành vi hỗ trợ nhằm bảo đảm an toàn cho bản thân và phải thực hiện việc trình báo cho cơ quan công an ngay sau đó .

Không vì quan hệ quen biết, tình cảm cá nhân, lợi ích vật chất hoặc bất kỳ lý do nào mà cố tình che giấu thông tin, cản trở hoạt động truy tìm, bắt giữ của lực lượng có thẩm quyền . Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật tùy theo tính chất, mức độ và hậu quả .

Chủ động bảo đảm an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng . Khi phát hiện hoặc nghi ngờ phát hiện các đối tượng, người dân không tự ý tiếp cận, truy đuổi, vây bắt hoặc có hành động khiêu khích, đe dọa đối tượng, đặc biệt khi chưa nắm rõ tình hình và mức độ nguy hiểm .

Trước đó vào lúc 15h ngày 21-10, bốn phạm nhân gồm: Hồ Văn Tình đang chấp hành án phạt tù 20 năm về hai tội "giết người", "mua bán trái phép chất ma túy"; Võ Hoàng Duy (cùng trú Gia Lai) đang chấp hành án phạt tù 20 năm về tội "mua bán trái phép chất ma túy"; Lữ Văn Toàn (trú Thanh Hóa) đang chấp hành án phạt tù 20 năm về tội "giết người"; Lê Văn Cường (trú Phú Thọ) đang chấp hành án phạt tù 10 năm về hai tội "trộm cắp tài sản", "tàng trữ trái phép chất ma túy" đã trốn khỏi trại giam A2.