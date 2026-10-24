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Phạm nhân trốn trại sau khi bị bắt lại sẽ đối mặt với những hình phạt nào?

tác giả
NGUYỄN HOÀNG
NGUYỄN HOÀNG
NGUYỄN HOÀNG

Các phạm nhân sau khi trốn khỏi trại giam và bị bắt giữ trở lại sẽ bị truy cứu nhiều hành vi, trách nhiệm hình sự.

Phạm nhân trốn trại sau khi bị bắt lại sẽ đối mặt với những hình phạt nào? - Ảnh 1.

Phạm nhân Lê Văn Cường tại thời điểm bị lực lượng chức năng bắt giữ - Ảnh: H.T.

Ngày 24-10, đại diện Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã bắt được Lê Văn Cường - là một trong bốn phạm nhân vừa trốn trại giam A2 (xã Diên Lạc).

Cường lên xe khách tại đầu tuyến quốc lộ 27C, khi xe đến khu vực trước trụ sở Công an xã Nam Khánh Vĩnh (tỉnh Khánh Hòa), cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra hành chính và phát hiện, bắt giữ phạm nhân này.

Hiện công an đang tích cực truy bắt 3 phạm nhân còn lại.

Liên quan đến vụ việc này, luật sư Trần Thị Thanh Thảo (Đoàn luật sư TP.HCM) cho biết điều 386 Bộ luật Hình sự 2015 quy định rất rõ về tội trốn khỏi nơi giam, giữ hoặc trốn khi đang bị áp giải, đang bị xét xử.

Theo đó, người nào đang bị tạm giữ, tạm giam, áp giải, xét xử hoặc chấp hành án phạt tù mà bỏ trốn thì bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Nếu phạm tội thuộc trường hợp có tổ chức, dùng vũ lực đối với người canh gác hoặc người áp giải thì bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm.

Như vậy phạm nhân trốn trại sẽ bị xử tội trốn khỏi nơi giam, giữ với mức phạt từ 6 tháng đến 3 năm, nếu phạm tội có tổ chức hoặc dùng vũ lực đối với người canh gác thì bị phạt tù từ 3 đến 10 năm.

Ngoài ra theo luật sư, căn cứ điều 40 Luật Thi hành án hình sự 2025 cũng quy định về giải quyết trường hợp phạm nhân trốn trại.

Cụ thể khi phạm nhân bỏ trốn thì trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu phải tổ chức truy bắt ngay, báo cáo cơ quan quản lý thi hành án hình sự và thông báo cho viện kiểm sát có thẩm quyền.

Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi phát hiện phạm nhân bỏ trốn mà việc truy bắt không có kết quả thì giám thị trại giam, giám thị trại tạm giam thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự công an cấp tỉnh, thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu phải ra quyết định truy nã và tổ chức truy bắt.

Mọi trường hợp phạm nhân bỏ trốn đều phải được lập biên bản, áp dụng các biện pháp ngăn chặn, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật về hình sự, tố tụng hình sự.

Phạm nhân đã bỏ trốn ra đầu thú thì cơ quan tiếp nhận phạm nhân đầu thú lập biên bản, xử lý theo thẩm quyền hoặc giao phạm nhân đó cho cơ quan thi hành án hình sự nơi gần nhất để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cách tính tổng hình phạt khi phạm nhân bị bắt lại

Theo luật sư Thảo, khi người bỏ trốn bị bắt lại hoặc ra đầu thú, cơ quan tố tụng sẽ tiến hành xét xử tội danh mới này.

Mức án phạt tù của tội trốn trại sẽ được cộng tổng hợp với phần hình phạt chưa chấp hành xong của bản án cũ (theo điều 56 Bộ luật Hình sự), do đó người phạm tội sẽ phải ngồi tù lâu hơn rất nhiều và hoàn toàn mất đi các cơ hội được xem xét giảm án hoặc tha tù trước thời hạn.

Phạm nhân trốn trại sau khi bị bắt lại sẽ đối mặt với những hình phạt nào? - Ảnh 3.Công an chốt chặn các tuyến đường truy bắt nhóm phạm nhân trốn Trại giam A2, Bộ Công an

Công an tỉnh Khánh Hòa đang phối hợp cùng lực lượng nghiệp vụ của nhiều đơn vị khoanh vùng, chốt chặn, truy bắt 4 phạm nhân vừa trốn Trại giam A2.

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NGUYỄN HOÀNG
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    Chủ đề: trốn trại Khánh Hòa trách nhiệm hình sự phạm nhân ​​Khánh Hòa hình phạt

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