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Kiểm soát, chốt chặn trên các tuyến đèo, truy tìm 3 phạm nhân trốn trại A2

tác giả
NGUYỄN HOÀNG
NGUYỄN HOÀNG
NGUYỄN HOÀNG

Không chỉ các tuyến quốc lộ, lực lượng chức năng bố trí nhiều chốt tại khu vực đèo Khánh Lê, đèo Phượng Hoàng (Khánh Hòa) để truy bắt, khoanh vùng 3 phạm nhân trốn trại giam A2.

Kiểm soát, chốn chặn ngày đêm trên các tuyến đèo, truy tìm 3 phạm nhân trốn trại A2 - Ảnh 1.

Tổ công tác kiểm tra mọi ngóc ngách trên xe tải khi qua lại các tuyến đèo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa - Ảnh: HUY THẠO

Ngày 28-10, trao đổi với Tuổi Trẻ, lãnh đạo các đội, trạm thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đang phối hợp đơn vị liên quan chốt chặn, kiểm tra xe cộ qua lại trên các tuyến quốc lộ, đèo Khánh Lê, đèo Phượng Hoàng (tỉnh Khánh Hòa), quyết liệt truy tìm 3 phạm nhân trốn trại giam A2 (xảy ra cách đây 1 tuần).

Tại khu vực đèo Khánh Lê, đèo Phượng Hoàng, xe khách, xe tải, taxi... lên xuống đèo và các trường hợp khác đều được lực lượng chức năng kiểm tra chặt chẽ.

Trong đó, tại tuyến đèo Khánh Lê có tổng cộng 6 chốt kiểm soát kéo dài từ đỉnh đèo đến tuyến quốc lộ 27C giáp ranh Nha Trang.

Còn tại đèo Phượng Hoàng, lực lượng cũng bố trí 1 chốt tại khu vực này và nhiều chốt gần đó.

Các xe chuyên dụng nối nhau di chuyển qua địa bàn, với tần suất khoảng 10 phút một lượt, nhằm bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn cho người dân.

Một cán bộ cảnh sát giao thông cho biết các xe qua lại đều được kiểm tra mọi ngóc ngách, các vị trí trên xe như cốp xe, thùng xe, ghế lái, sàn xe...

Để tránh bỏ lọt, lực lượng chức năng mở hình ảnh nhận dạng 3 phạm nhân trên thiết bị để đối chiếu khuôn mặt với từng hành khách, tài xế qua lại.

Kiểm soát, chốn chặn ngày đêm trên các tuyến đèo, truy tìm 3 phạm nhân trốn trại A2 - Ảnh 2.

Cảnh sát kiểm tra kỹ lưỡng xe hơi gia đình để không bỏ lọt phạm nhân - Ảnh: HUY THẠO

Còn tại khu vực hương lộ 39 (đoạn vừa qua cầu Phú Cốc, xã Diên Lâm), tổ công tác gồm cán bộ trại giam A2, cảnh sát giao thông và thành viên tổ an ninh trật tự được bố trí chốt chặn, toàn bộ xe qua lại đều được kiểm tra.

Cách địa điểm này không xa, trên tuyến tỉnh lộ 8 và các khu vực lân cận đều được bố trí lực lượng chức năng, các trường hợp khả nghi đều được kiểm tra giấy tờ tùy thân.

Trước đó, một số địa phương ở Khánh Hòa cũng phát đi khuyến cáo người dân không được vào rừng kể từ trưa 27-10 cho đến khi có thông báo mới, nhằm đảm bảo an toàn khi các lực lượng tổ chức truy bắt 3 phạm nhân trốn trại A2.

Như Tuổi Trẻ đã thông tin, chiều 21-10, trong quá trình lao động sản xuất tại Trại giam A2 Bộ Công an (đóng ở xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa), 4 phạm nhân đã bỏ trốn.

Đến sáng 24-10, lực lượng chức năng đã bắt được Lê Văn Cường, là một trong bốn phạm nhân trốn trại giam A2, tại khu vực xã Nam Khánh Vĩnh (tỉnh Khánh Hòa).

Hiện các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an tỉnh Khánh Hòa vẫn đang tích cực truy bắt 3 phạm nhân còn lại gồm Hồ Văn Tình, Võ Hoàng Duy, Lữ Văn Toàn.

Kiểm soát, chốn chặn ngày đêm trên các tuyến đèo, truy tìm 3 phạm nhân trốn trại A2 - Ảnh 4.Che giấu, giúp phạm nhân trốn trại bị xử lý thế nào?

Trường hợp không tố giác tội phạm nghĩa là không hứa hẹn trước, gặp phạm nhân trốn mà không báo cho cơ quan có thẩm quyền thì phạm tội che giấu tội phạm theo Điều 390 Bộ luật Hình sự.

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NGUYỄN HOÀNG
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    Chủ đề: phạm nhân công an phạm nhân trốn trại ​​Khánh Hòa trại giam A2 Khánh Hòa

    Dòng sự kiện: Trốn truy nã

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