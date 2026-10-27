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Truy bắt 3 phạm nhân trốn trại A2: Người dân không tự ý vào rừng

tác giả
NGUYỄN HOÀNG
NGUYỄN HOÀNG
NGUYỄN HOÀNG

Chính quyền khuyến cáo người dân tuyệt đối không được tự ý vào rừng, không vào các vùng núi xung quanh trại giam A2 nhằm tạo điều kiện cho lực lượng chức năng truy bắt 3 phạm nhân.

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Truy bắt 3 phạm nhân trốn trại A2: Khuyến cáo người dân không tự ý đi vào rừng - Ảnh 1.

Xe hơi cá nhân được kiểm tra để không bỏ lọt phạm nhân - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Chiều 27-10, Công an tỉnh Khánh Hòa và các đơn vị thuộc Bộ Công an vẫn đang tiếp tục truy bắt 3 phạm nhân gồm Hồ Văn Tình, Võ Hoàng Duy, Lữ Văn Toàn đã trốn khỏi trại giam A2 (xã Diên Lâm) vào chiều 21-10.

Hiện lực lượng công an tiếp tục duy trì, tăng cường các chốt chặn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa để truy tìm 3 phạm nhân nêu trên.

Cùng ngày, UBND xã Diên Lâm phát đi thông báo yêu cầu người dân nâng cao cảnh giác, phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự trong thời gian lực lượng chức năng truy tìm 3 phạm nhân trốn khỏi trại giam A2.

Theo đó, từ 12h ngày 27-10 đến hết ngày 30-10, người dân được yêu cầu tuyệt đối không đi lên khu vực vùng núi, rừng và không vào địa bàn quản lý của Trại giam A2 nhằm bảo đảm an toàn, tạo điều kiện cho công tác truy bắt.

Địa phương khuyến cáo người dân khóa cửa nhà cẩn thận, quản lý tài sản và phương tiện cá nhân; không chứa chấp, che giấu hoặc hỗ trợ các phạm nhân lẩn trốn. 

Khi phát hiện người lạ có biểu hiện nghi vấn hoặc có thông tin liên quan đến các đối tượng, người dân cần nhanh chóng báo cho Công an xã hoặc Trại giam A2.

Truy bắt 3 phạm nhân trốn trại A2: Khuyến cáo người dân không tự ý đi vào rừng - Ảnh 2.

Khu vực Trại giam A2 có địa hình hiểm trở, xung quanh là đồi núi, dân cư thưa thớt - Ảnh: Google Maps

Giáp ranh với xã Diên Lâm, UBND xã Bắc Khánh Vĩnh cũng phát đi cảnh báo đến người dân trên địa bàn, đặc biệt là người dân thôn Suối Thơm tạm thời không vào rừng lấy mây, bắt ong hoặc thực hiện các hoạt động khác tại khu vực rừng núi vắng vẻ.

Người dân cũng được khuyến cáo hạn chế đi một mình đến những nơi hẻo lánh, thông báo cho người thân biết địa điểm mình đang ở và chú ý bảo vệ an toàn cho bản thân, gia đình.

Khi phát hiện người hoặc tình huống có dấu hiệu bất thường, người dân không tự ý tiếp cận, truy đuổi hay khống chế, mà cần nhanh chóng thông báo cho công an để được hỗ trợ.

Các thông tin chưa được cơ quan chức năng xác nhận cũng không nên đăng tải, chia sẻ trên mạng xã hội.

Trước đó, vào lúc 15h ngày 21-10, bốn phạm nhân gồm: Hồ Văn Tình đang chấp hành án phạt tù 20 năm về hai tội "giết người", "mua bán trái phép chất ma túy"; Võ Hoàng Duy (cùng trú Gia Lai) đang chấp hành án phạt tù 20 năm về tội "mua bán trái phép chất ma túy"; Lữ Văn Toàn (trú Thanh Hóa) đang chấp hành án phạt tù 20 năm về tội "giết người"; Lê Văn Cường (trú Phú Thọ) đang chấp hành án phạt tù 10 năm về hai tội "trộm cắp tài sản", "tàng trữ trái phép chất ma túy" đã trốn khỏi trại giam A2.

Sáng 24-10, công an đã phát hiện, bắt giữ Lê Văn Cường tại khu vực xã Nam Khánh Vĩnh (tỉnh Khánh Hòa).

Truy bắt 3 phạm nhân trốn trại A2: Người dân không tự ý vào rừng - Ảnh 4.Chốt chặn xuyên đêm, truy bắt 3 phạm nhân trốn trại giam A2

Mọi nẻo đường xung quanh khu vực trại giam A2 (xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa) đều được lực lượng chức năng chốt chặn xuyên đêm, kiểm tra gắt gao để không bỏ lọt 3 phạm nhân vừa trốn trại này.

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NGUYỄN HOÀNG
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    Chủ đề: phạm nhân phạm nhân trốn trại Công an trại giam A2 ​​Khánh Hòa

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