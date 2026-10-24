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Chốt chặn xuyên đêm, truy bắt 3 phạm nhân trốn trại giam A2

tác giả
NGUYỄN HOÀNG
NGUYỄN HOÀNG
NGUYỄN HOÀNG

Mọi nẻo đường xung quanh khu vực trại giam A2 (xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa) đều được lực lượng chức năng chốt chặn xuyên đêm, kiểm tra gắt gao để không bỏ lọt 3 phạm nhân vừa trốn trại này.

Chốt chặn 24/24 quanh các nẻo đường, truy bắt 3 phạm nhân trốn trại A2 - Ảnh 1.

Mọi ngóc ngách trên xe tải đều được công an kiểm tra kỹ - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Tối 24-10, theo ghi nhận của Tuổi Trẻ tại xã Diên Lâm (tỉnh Khánh Hòa), trong bán kính 5km nhiều chốt chặn kiểm tra, rà soát, tất cả các xe hơi, xe khách, xe tải, taxi... đều được lực lượng chức năng kiểm tra gắt gao để không bỏ lọt ba phạm nhân vừa trốn trại giam A2.

Các xe chuyên dụng của lực lượng chức năng nối nhau di chuyển qua địa bàn, với tần suất khoảng 10 phút một lượt, nhằm bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn cho người dân.

Tại khu vực Hương lộ 39 (đoạn vừa qua cầu Phú Cốc, xã Diên Lâm) một tổ công tác gồm cán bộ trại giam A2, cảnh sát giao thông và thành viên tổ an ninh trật tự được bố trí chốt chặn, toàn bộ xe qua lại đều được kiểm tra.

Cách địa điểm nêu trên không xa, trên tuyến tỉnh lộ 8 và các khu vực lân cận đều được bố trí lực lượng chức năng, các trường hợp khả nghi đều được kiểm tra giấy tờ tùy thân.

Chốt chặn 24/24 quanh các nẻo đường, truy bắt 3 phạm nhân trốn trại A2 - Ảnh 2.

Xe hơi cá nhân được kiểm tra để không bỏ lọt phạm nhân - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Trong khi đó, nhiều nhà dân trên địa bàn đã chủ động cảnh giác, đóng cửa, tắt điện, ngủ sớm hơn mọi ngày.

Nhà cách trại giam A2 khoảng 3km, anh Lê Quang Bảo Quốc (37 tuổi, trú xã Diên Lâm) cho biết những ngày qua ngoài việc khóa cửa cẩn thận, anh còn bố trí nhiều con chó ở những vị trí khuất trong vườn nhà để cảnh giác.

Theo anh Quốc, hiện tâm lý người dân trên địa bàn khá lo lắng khi vẫn chưa bắt được ba phạm nhân còn lại.

"Mấy bữa nay chúng tôi lo lắng, không dám để con chạy xe đi học một mình, buổi tối phải đóng cửa sớm hơn mỗi ngày" - anh Quốc nói.

"Người dân ở đây chỉ mong lực lượng chức năng sớm truy bắt được các phạm nhân trốn khỏi trại giam, để bà con yên tâm trở lại cuộc sống thường ngày" - chị Trần Thị Tuyết (45 tuổi, trú xã Diên Lâm) chia sẻ.

Đến thời điểm này, hiện các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an tỉnh Khánh Hòa vẫn đang tích cực truy bắt ba phạm nhân còn lại gồm Hồ Văn Tình, Võ Hoàng Duy, Lữ Văn Toàn.

Trước đó, sáng cùng ngày, cảnh sát giao thông đã phát hiện, bắt giữ Lê Văn Cường - là một trong bốn phạm nhân trốn trại giam A2. Cường bị bắt giữ tại khu vực xã Nam Khánh Vĩnh (tỉnh Khánh Hòa).

Chốt chặn 24/24 quanh các nẻo đường, truy bắt 3 phạm nhân trốn trại A2 - Ảnh 3.

Công an kiểm tra xe tải lưu thông qua địa bàn xã Diên Lâm (tỉnh Khánh Hòa) - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Chốt chặn 24/24 quanh các nẻo đường, truy bắt 3 phạm nhân trốn trại A2 - Ảnh 4.

Khu vực phía sau các thùng xe tải đuợc kiểm tra kỹ lưỡng - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Chốt chặn 24/24 quanh các nẻo đường, truy bắt 3 phạm nhân trốn trại A2 - Ảnh 5.

Các tổ công tác được bố trí tại các nút giao trên địa bàn xã Diên Lâm - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Chốt chặn 24/24 quanh các nẻo đường, truy bắt 3 phạm nhân trốn trại A2 - Ảnh 6.

Người dân xã Diên Lâm chủ động cảnh giác trong thời điểm lực lượng chức năng vẫn đang truy bắt ba phạm nhân còn lại - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Chốt chặn 24/24 quanh các nẻo đường, truy bắt 3 phạm nhân trốn trại giam A2 - Ảnh 8.Công an cung cấp đặc điểm nhận dạng 3 phạm nhân trốn trại ở Khánh Hòa

Công an tỉnh Khánh Hòa đã thông tin đặc điểm nhận dạng 3 phạm nhân còn lại đã trốn khỏi trại giam A2, trong đó 2 phạm nhân có hình xăm trên cơ thể.

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NGUYỄN HOÀNG
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    Chủ đề: trại giam A2 Phạm nhân ​​Khánh Hòa công an trốn trại

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