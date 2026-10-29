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Pháp luật

Công an siết vòng vây núi Hòn Dữ, truy bắt 2 phạm nhân trốn trại giam A2

tác giả
NGUYỄN HOÀNG
NGUYỄN HOÀNG
NGUYỄN HOÀNG

Sáng 29-10, lực lượng chức năng tiếp tục siết vòng vây tại khu vực núi Hòn Dữ (xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa) để truy bắt 2 phạm nhân trốn trại giam A2 còn lại.

Siết vòng vây núi Hòn Dữ, truy bắt 2 phạm nhân trốn trại giam A2 - Ảnh 1.

Núi Hòn Dữ, nơi lực lượng chức năng đang truy tìm 2 phạm nhân trốn trại giam A2 - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Ngày 29-10, Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an tiếp tục quyết liệt truy tìm 2 phạm nhân Hồ Văn Tình, Lữ Văn Toàn đã trốn trại giam A2 (xảy ra cách đây 1 tuần).

Ghi nhận của Tuổi Trẻ, rất đông lực lượng chức năng đang siết vòng vây, chốt chặn, phong tỏa các khu vực xung quanh núi Hòn Dữ (thôn Khánh Xuân, xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa).

Các tuyến đường tại thôn Khánh Xuân đều được bố trí các chốt chặn gồm cảnh sát trật tự, cảnh sát cơ động, an ninh trật tự cơ sở... Lực lượng chức năng phối hợp cùng một số người dân am hiểu địa hình để lên núi.

Siết vòng vây núi Hòn Dữ, truy bắt 2 phạm nhân trốn trại giam A2 - Ảnh 7.

Chân dung hai phạm nhân Hồ Văn Tình, Lữ Văn Toàn còn đang lẩn trốn - Ảnh: CACC

Nhiều thiết bị chuyên dụng như flycam cũng được sử dụng để truy tìm 2 phạm nhân.

Theo quan sát, núi Hòn Dữ có địa hình vô cùng hiểm trở, nhiều rẫy keo, phía trên là rừng tự nhiên, khu vực núi trải dài qua các xã, dưới chân núi thưa thớt nhà dân.

Siết vòng vây núi Hòn Dữ, truy bắt 2 phạm nhân trốn trại giam A2 - Ảnh 2.

Xe chuyên dụng đậu xung quanh khu vực chân núi Hòn Dữ - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Có nhà ở dưới chân núi Hòn Dữ, bà Trần Thị Thanh Tuyền (50 tuổi, trú thôn Khánh Xuân) cho biết những ngày qua bà và gia đình nâng cao cảnh giác, chia ca nhau ngủ.

"Mấy bữa nay chúng tôi cũng lo lắng, ngủ chập chờn. Chỉ mong lực lượng chức năng nhanh chóng bắt được 2 phạm nhân còn lại" - bà Tuyền nói.

Anh L.K.K. (trú thôn Xuân Lâm, xã Diên Lâm) cũng bày tỏ những ngày qua anh đã hỗ trợ lực lượng chức năng dẫn đường lên núi Hòn Dữ để truy bắt các phạm nhân trốn trại giam A2.

Chính quyền xã Diên Lâm liên tục phát thông báo khẩn cấp trên hệ thống đài truyền thanh cơ sở về việc truy bắt các phạm nhân trốn khỏi trại giam A2 để toàn thể người dân biết và phòng ngừa.

Như Tuổi Trẻ đã thông tin, chiều 21-10, trong quá trình lao động sản xuất tại Trại giam A2 Bộ Công an (đóng ở xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa), 4 phạm nhân đã bỏ trốn.

Sáng 24-10, lực lượng chức năng đã bắt được Lê Văn Cường, là một trong bốn phạm nhân trốn trại giam A2, tại khu vực xã Nam Khánh Vĩnh (tỉnh Khánh Hòa). Đến tối 28-10, công an đã phát hiện, bắt giữ thêm Võ Hoàng Duy tại khu vực rừng núi thuộc xã Diên Lâm.

Siết vòng vây núi Hòn Dữ, truy bắt 2 phạm nhân trốn trại giam A2 - Ảnh 3.

Lực lượng công an được bố trí tại khu vực chân núi Hòn Dữ - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Siết vòng vây núi Hòn Dữ, truy bắt 2 phạm nhân trốn trại giam A2 - Ảnh 6.

Cảnh sát cơ động truy tìm 2 phạm nhân trốn trại giam A2 - Ảnh: H.T.

Siết vòng vây núi Hòn Dữ, truy bắt 2 phạm nhân trốn trại giam A2 - Ảnh 10.Đã bắt được 1 phạm nhân trốn trại giam A2

Sáng nay, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Khánh Hòa đã phát hiện, bắt giữ Lê Văn Cường (phạm nhân vừa trốn khỏi trại giam A2, Bộ Công an).

NGUYỄN HOÀNG
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    Chủ đề: Phạm nhân ​​Khánh Hòa Khánh Hòa Công an phạm nhân trốn trại trại giam A2

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