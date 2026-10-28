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Đã bắt thêm 1 phạm nhân trốn trại giam A2

tác giả
NGUYỄN HOÀNG
NGUYỄN HOÀNG
NGUYỄN HOÀNG

Công an đã bắt giữ thêm một phạm nhân trốn Trại giam A2 là Võ Hoàng Duy (sinh năm 1999, đăng ký thường trú tỉnh Gia Lai), đang chấp hành án 20 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Đã bắt thêm 1 phạm nhân trốn trại giam A2 - Ảnh 1.

Công an tỉnh Khánh Hòa đã bắt được phạm nhân Võ Hoàng Duy (trong vụ trốn Trại giam A2) - Ảnh: H.T.

Tối 28-10, lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hòa đã bắt giữ thêm một phạm nhân trốn Trại giam A2. Phạm nhân vừa bị bắt giữ là Võ Hoàng Duy (sinh năm 1999, đăng ký thường trú tỉnh Gia Lai), đang chấp hành án 20 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Duy bị vây bắt khi đang lẩn trốn tại khu vực rừng núi thuộc xã Diên Lâm (tỉnh Khánh Hòa).

Như Tuổi Trẻ đã thông tin, chiều 21-10, trong quá trình lao động sản xuất tại Trại giam A2 Bộ Công an (đóng ở xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa), bốn phạm nhân đã bỏ trốn.

Đến sáng 24-10, lực lượng chức năng đã bắt được Lê Văn Cường, là một trong bốn phạm nhân trốn trại giam A2, tại khu vực xã Nam Khánh Vĩnh (tỉnh Khánh Hòa).

Hiện các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an tỉnh Khánh Hòa vẫn đang tích cực truy bắt hai phạm nhân còn lại gồm Hồ Văn Tình, Lữ Văn Toàn.

Trước đó, trao đổi với Tuổi Trẻ chiều 28-10, lãnh đạo các đội, trạm thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đang phối hợp các đơn vị liên quan chốt chặn, kiểm tra xe cộ trên các tuyến quốc lộ, đèo Khánh Lê, đèo Phượng Hoàng để truy tìm phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2.

Tại đèo Khánh Lê có sáu chốt kiểm soát từ đỉnh đèo đến quốc lộ 27C giáp ranh Nha Trang. Đèo Phượng Hoàng có một chốt và nhiều chốt gần đó. Xe khách, xe tải, taxi và các phương tiện qua đèo đều được kiểm tra. Lực lượng chức năng kiểm tra cốp, thùng xe, ghế lái, sàn xe và đối chiếu hình ảnh nhận dạng phạm nhân với hành khách, tài xế.

Tại hương lộ 39, tỉnh lộ 8 và khu vực lân cận, lực lượng chức năng cũng chốt chặn, kiểm tra các trường hợp khả nghi và giấy tờ tùy thân. 

Đã bắt thêm 1 phạm nhân trốn trại giam A2 - Ảnh 2.

Thời điểm Võ Hoàng Duy vừa bị bắt giữ - Ảnh: Công an tỉnh Khánh Hòa

Đã bắt thêm 1 phạm nhân trốn trại giam A2 - Ảnh 2.Truy bắt 3 phạm nhân trốn trại A2: Người dân không tự ý vào rừng

Chính quyền khuyến cáo người dân tuyệt đối không được tự ý vào rừng, không vào các vùng núi xung quanh trại giam A2 nhằm tạo điều kiện cho lực lượng chức năng truy bắt 3 phạm nhân.

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NGUYỄN HOÀNG
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    Chủ đề: tỉnh Khánh Hòa trốn trại trại giam A2 Công an Khánh Hòa Khánh hòa

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