Cảnh sát cơ động thức trắng đêm, đốt lửa sưởi ấm giữa rừng núi, truy bắt 2 phạm nhân trốn trại A2

Cảnh sát cơ động đốt lửa sưởi ấm, tranh thủ nghỉ ngơi lấy sức - Ảnh: Q.A.

Chiều 30-10, lực lượng Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đang tiếp tục truy lùng hai phạm nhân trốn trại giam A2 là Hồ Văn Tình, Lữ Văn Toàn.

Những ngày qua, lực lượng công an, cảnh sát cơ động, an ninh trật tự cơ sở... ngày đêm vượt nắng mưa, gió lạnh truy bắt hai phạm nhân tại khu vực núi Hòn Dữ (thôn Khánh Xuân).

Địa hình hiểm trở và diện tích rộng, kèm theo thời tiết mưa nhiều trong những ngày qua đã khiến khu vực lên núi Hòn Dữ trơn trượt gây trở ngại cho quá trình di chuyển và truy bắt hai phạm nhân.

Một cán bộ cảnh sát cơ động tham gia truy bắt cho biết khu vực núi Hòn Dữ có địa hình hiểm trở, nhiều muỗi, những ngày qua có mưa lớn khiến việc truy bắt gặp một số khó khăn, tuy nhiên lực lượng xác định phải hoàn thành nhiệm vụ được giao, quyết tâm truy bắt được hai phạm nhân.

Ngoài ra, nhiều người dân tại thôn Khánh Xuân (dưới chân núi Hòn Dữ) cũng chuẩn bị chỗ nghỉ, mắc võng qua đêm cho cán bộ, chiến sĩ tranh thủ chợp mắt.

Như Tuổi Trẻ đã thông tin, chiều 21-10, trong quá trình lao động sản xuất tại trại giam A2 Bộ Công an (đóng ở xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa), bốn phạm nhân đã bỏ trốn.

Sáng 24-10, lực lượng chức năng đã bắt được Lê Văn Cường, một trong bốn phạm nhân trốn trại giam A2, tại khu vực xã Nam Khánh Vĩnh (tỉnh Khánh Hòa).

Đến tối 28-10, công an đã phát hiện, bắt giữ thêm Võ Hoàng Duy tại khu vực rừng núi thuộc xã Diên Lâm.

Lực lượng cảnh sát cơ động triển khai lực lượng vòng vây khu vực núi Hòn Dữ - Ảnh: Q.A.

Lực lượng truy bắt đốt lửa sưởi ấm, xua muỗi để truy tìm hai phạm nhân tại khu vực núi Hòn Dữ - Ảnh: Q.A.



23h ngày 29-10, lực lượng chức năng vẫn có mặt, triển khai lập vòng vây truy bắt hai phạm nhân - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG



Chân dung hai phạm nhân Hồ Văn Tình, Lữ Văn Toàn - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG chụp lại