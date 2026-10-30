Công an làm việc với người đăng tin thất thiệt 'phạm nhân trốn trại A2 có khả năng vượt biên'

Sáng 30-10, lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục siết vòng vây ở núi Hòn Dữ, truy tìm 2 phạm nhân - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Ngày 30-10, đại diện Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh này phối hợp với Công an xã Diên Lâm đã làm việc với ông N.Q.H. (50 tuổi, trú TP.HCM) về hành vi đăng tải, phát tán thông tin sai sự thật trên mạng xã hội về vụ phạm nhân trốn khỏi trại giam A2.

Theo công an, trước đó, ngày 28-10, ông H. dùng các tài khoản Facebook và TikTok đăng video, phát trực tiếp với nội dung cho rằng 2 phạm nhân trốn khỏi trại giam A2 đã lấy trộm xe máy của người dân, trốn khỏi địa phận tỉnh Khánh Hòa, đến cửa khẩu quốc tế Bờ Y và có khả năng vượt biên.

Làm việc với công an, ông H. thừa nhận những thông tin đăng tải là sai sự thật, chưa được kiểm chứng.

Các thông tin này có được từ một người bạn qua mạng xã hội nhưng không xác minh tính chính xác mà vẫn đưa vào nội dung phát trực tiếp, cắt ghép video rồi đăng tải trên các nền tảng.

Hai phạm nhân Hồ Văn Tình, Lữ Văn Toàn - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG chụp lại

Ông N.Q.H. đã nhận thức hành vi lan truyền thông tin chưa được xác thực có thể gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự và công tác truy bắt các phạm nhân đang bỏ trốn.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Khánh Hòa khẳng định thông tin về việc 2 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2 đã di chuyển đến cửa khẩu quốc tế Bờ Y là không có căn cứ.

Việc đăng tải, chia sẻ thông tin thất thiệt về vị trí, hướng di chuyển của các đối tượng đang bị truy bắt có thể gây nhiễu loạn thông tin, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự và hoạt động của lực lượng chức năng.

Đến sáng 30-10, khu vực núi Hòn Dữ (xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa) đang có mưa lớn, tuy nhiên lực lượng chức năng vẫn tiếp tục siết vòng vây, băng rừng quyết truy bắt bằng được 2 phạm nhân trốn trại giam A2.

Như Tuổi Trẻ đã thông tin, chiều 21-10, trong quá trình lao động sản xuất tại trại giam A2 Bộ Công an (đóng ở xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa), 4 phạm nhân đã bỏ trốn. Sáng 24-10, lực lượng chức năng đã bắt được Lê Văn Cường, là một trong bốn phạm nhân trốn trại giam A2, tại khu vực xã Nam Khánh Vĩnh (tỉnh Khánh Hòa). Đến tối 28-10, công an đã phát hiện, bắt giữ thêm Võ Hoàng Duy tại khu vực rừng núi thuộc xã Diên Lâm.