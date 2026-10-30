Núi Hòn Dữ nơi công an đang truy bắt 2 phạm nhân trốn trại A2 rất hiểm trở, nhiều hang, vực sâu

Ông Nguyễn Thoi (trú thôn Khánh Xuân, xã Diên Lâm) vừa trở về nhà sau một đêm hỗ trợ đưa lương thực lên núi Hòn Dữ cho lực lượng chức năng - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

10h sáng 30-10, khu vực xã Diên Lâm đã tạnh mưa, lực lượng Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đang tiếp tục truy lùng 2 phạm nhân trốn trại giam A2 là Hồ Văn Tình, Lữ Văn Toàn.

Địa hình hiểm trở, vực rất sâu

Sáng nay sương mù bao trùm núi Hòn Dữ, dưới chân núi lực lượng chức năng đã tạo vòng vây - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Hiện sương mù và mây đang bao trùm dày đặc tại khu vực núi Hòn Dữ (thôn Khánh Xuân, xã Diên Lâm) - nơi lực lượng chức năng đang siết vòng vây truy bắt hai phạm nhân nêu trên.

Vừa trở về sau một đêm hỗ trợ đưa lương thực, áo mưa lên núi Hòn Dữ cho lực lượng truy bắt 2 phạm nhân, ông Nguyễn Thoi (60 tuổi, trú thôn Khánh Xuân) cho biết địa hình núi Hòn Dữ vô cùng hiểm trở, hang hóc rất nhiều.

Chia sẻ về quá trình hỗ trợ, ông Thoi cho biết trước đây ông thường đi làm rẫy và lấy củi ở núi Hòn Dữ nên rất am hiểu về địa hình nơi này, đây là ngọn núi hiểm trở, cao, rất nhiều vực sâu, hang hóc và ghềnh đá phức tạp .

Theo ông Thoi, nhiều khe vực tại đây sâu đến mức rọi đèn xuống cũng không thấy đáy, thực vật trên núi chủ yếu là các tầng rừng nguyên sinh kết hợp với diện tích trồng keo ở khu vực chân núi .

Việc di chuyển từ đỉnh Hòn Dữ xuống chân núi đòi hỏi những người thạo đường nhất cũng phải mất từ 2 đến 2,5 tiếng đồng hồ đi bộ và phải có sức khỏe tốt.

Những ngày qua, ông Thoi tích cực chỉ đường vào núi Hòn Dữ để lực lượng công an có thể bố trí quân số tốt nhất.

"Tối qua tôi cùng một số anh em khác cũng hỗ trợ mang nhu yếu phẩm, áo mưa cho lực lượng truy bắt trên núi Hòn Dữ, đường đi rất khó khăn, chưa kể còn mưa lớn" - ông Thoi nói.

Người dân hỗ trợ hết mình

Không chỉ ông Thoi, những ngày qua, nhiều người dân tại thôn Khánh Xuân cũng hỗ trợ lực lượng chức năng để truy bắt 2 phạm nhân, ông Đặng Thành Tâm (55 tuổi) chuẩn bị chỗ ngủ qua đêm cho cán bộ, chiến sĩ tranh thủ chợp mắt.

Căn nhà của ông Tâm nằm ngay chân núi Hòn Dữ, nên lực lượng chức năng cũng thay phiên vào nằm chợp mắt, gối, mền, võng, quạt máy, ổ cắm điện... đều được ông Tâm chuẩn bị đầy đủ.

"Chúng tôi nhìn lực lượng chức năng vất vả quá, cũng không biết giúp gì nên cố gắng chuẩn bị chỗ ngủ để mọi người tranh thủ nghỉ lấy sức.

Chỉ mong sao mau chóng bắt giữ được 2 phạm nhân còn lại để bà con được an tâm đi làm ăn" - ông Tâm nói.

Sáng 30-10, các tuyến đường xung quanh khu vực núi Hòn Dữ tiếp tục được chốt chặn nghiêm ngặt, lực lượng cảnh sát cơ động, công an các địa phương cũng được tăng cường đến hỗ trợ, các xe chuyên dụng liên tục ra vào.

Chân dung hai phạm nhân Hồ Văn Tình, Lữ Văn Toàn - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG chụp lại

Như Tuổi Trẻ đã thông tin, chiều 21-10, trong quá trình lao động sản xuất tại trại giam A2 Bộ Công an (đóng ở xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa), 4 phạm nhân đã bỏ trốn. Sáng 24-10, lực lượng chức năng đã bắt được Lê Văn Cường, một trong bốn phạm nhân trốn trại giam A2, tại khu vực xã Nam Khánh Vĩnh (tỉnh Khánh Hòa). Đến tối 28-10, công an đã phát hiện, bắt giữ thêm Võ Hoàng Duy tại khu vực rừng núi thuộc xã Diên Lâm.