Tiếp tục khép chặt vòng vây trên núi Hòn Dữ truy bắt 2 phạm nhân trốn trại A2

Chân dung hai phạm nhân Hồ Văn Tình, Lữ Văn Toàn - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG chụp lại

Sáng 31-10, lực lượng Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đang tiếp tục siết chặt vòng vây tại khu vực núi Hòn Dữ (thôn Khánh Xuân, xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa), truy lùng hai phạm nhân trốn trại giam A2 là Hồ Văn Tình, Lữ Văn Toàn.

Hiện thời tiết có mưa nhẹ, vòng vây càng lúc được khép chặt tại núi Hòn Dữ, lực lượng cảnh sát cơ động, cảnh sát hình sự, công an các địa phương.... được tăng cường đảm bảo không bỏ sót các trường hợp khả nghi.

Các tổ công tác, chốt chặn kiểm tra được huy động thêm quân số, lực lượng truy bắt đều được bố trí bộ đàm liên lạc, áo mưa, lương thực cũng được tăng cường đến hiện trường.

Theo một cán bộ đang tham gia truy bắt, khu vực núi Hòn Dữ địa hình rộng, rất hiểm trở, nhiều hang, ngách, tuy nhiên lực lượng chức năng quyết tâm truy bắt bằng được hai phạm nhân.

Núi Hòn Dữ cao khoảng 900m, hiện lực lượng chức năng đang khép vòng vây - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Trong khi đó nhiều người dân chuyên đi rừng cho biết núi Hòn Dữ cao khoảng 900m, phía dưới là rẫy keo, lên cao là rừng tự nhiên, cây cối mọc rậm rạp, um tùm, rất khó để di chuyển, núi có nhiều gộp đá rộng, hang động tự nhiên nằm sâu trong lòng và nguồn nước phân bố quanh các sườn núi.

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ, những ngày qua lực lượng chức năng cũng nhận được sự trợ giúp từ người dân dưới chân núi để hỗ trợ trong việc chỉ đường, băng rừng, tìm nguồn nước.

"Nếu không quen đường thì chắc chắn sẽ bị lạc vì địa hình ở núi Hòn Dữ rất phức tạp, chưa kể đến những ngày qua mưa nhiều nên đất đá trơn trượt" - anh N.V.A. (42 tuổi, trú thôn Khánh Xuân, xã Diên Lâm) nói.

Trong số 2 phạm nhân đang bị truy bắt vì trốn trại giam A2, Hồ Văn Tình chính là người đã dùng dao đâm hai cán bộ công an của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Gia Lai, khi bị truy bắt vì mua bán trái phép chất ma túy ở xã Chư Á, TP Pleiku (cũ) vào ngày 7-6-2024.

Theo đó chiều 7-6-2024, cả hai cán bộ đang truy bắt Tình tại thôn 2, xã Chư Á, khi phát hiện người này mang theo ma túy.

Trong lúc truy bắt, bất ngờ Tình dùng dao thủ sẵn trong người đâm liên tiếp làm cả hai cán bộ bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Hồ Văn Tình từng có tiền án về tội "cố ý làm hư hỏng tài sản" và "chống người thi hành công vụ".

Trước đó chiều 21-10, trong quá trình lao động sản xuất tại trại giam A2 Bộ Công an (đóng ở xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa), bốn phạm nhân đã bỏ trốn.

Sáng 24-10, lực lượng chức năng đã bắt được Lê Văn Cường, một trong bốn phạm nhân trốn trại giam A2, tại khu vực xã Nam Khánh Vĩnh (tỉnh Khánh Hòa).

Đến tối 28-10, công an đã phát hiện, bắt giữ thêm Võ Hoàng Duy tại khu vực rừng núi thuộc xã Diên Lâm.

Mọi lối ra vào xung quanh chân núi Hòn Dữ đều được chốt chặn - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Cảnh sát cơ động tiếp tục được điều động đến khu vực núi Hòn Dữ - Ảnh: H.T.