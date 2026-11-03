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Vụ 4 phạm nhân trốn trại A2: Siết chặt vòng vây núi Cây Cày truy bắt phạm nhân cuối cùng Hồ Văn Tình

tác giả
NGUYỄN HOÀNG
NGUYỄN HOÀNG
NGUYỄN HOÀNG

Hàng trăm cảnh sát cơ động đang tổ chức vây ráp, truy bắt phạm nhân Hồ Văn Tình tại khu vực rừng núi xã Bắc Khánh Vĩnh (tỉnh Khánh Hòa).

Vây - Ảnh 1.

Cảnh sát cơ động vây ráp xung quanh khu vực rừng núi Cây Cày - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Sáng 3-11, lực lượng Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đang vây ráp tại khu vực rừng núi Cây Cày (xã Bắc Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa) để truy lùng phạm nhân Hồ Văn Tình.

Hồ Văn Tình là phạm nhân cuối cùng trong nhóm 4 phạm nhân trốn trại giam A2, trước đó 3 phạm nhân còn lại đã bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Theo ghi nhận, rất đông cán bộ, chiến sĩ cảnh sát cơ động tập trung tại khu vực rừng núi Cây Cày - khu vực này cách trại giam A2 khoảng 7km.

Các vị trí xung quanh vùng núi Cây Cày cũng được chốt chặn nghiêm ngặt, những người không có phận sự đều bị lực lượng chức năng mời ra ngoài.

Nhiều thiết bị chuyên dụng cũng được sử dụng để truy tìm Hồ Văn Tình, một số người dân cũng hỗ trợ dẫn đường cho lực lượng chức năng.

Vào khoảng hơn 0h ngày 3-11, lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ Lữ Văn Toàn tại khu vực rừng núi xã Bắc Khánh Vĩnh.

Vây - Ảnh 2.

Các tuyến đường xung quanh khu vực rừng núi Cây Cày đều được chốt chặn - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Trước đó, chiều 21-10, trong quá trình lao động sản xuất tại trại giam A2 Bộ Công an (đóng ở xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa), bốn phạm nhân đã bỏ trốn.

Sáng 24-10, lực lượng chức năng đã bắt được Lê Văn Cường tại khu vực xã Nam Khánh Vĩnh (tỉnh Khánh Hòa).

Đến tối 28-10, công an đã phát hiện, bắt giữ thêm Võ Hoàng Duy tại khu vực rừng núi thuộc xã Diên Lâm.

Vây - Ảnh 3.

Chân dung phạm nhân Hồ Văn Tình đã trốn khỏi trại giam A2 vào chiều 21-10 - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG chụp lại

Vây ráp, truy bắt Hồ Văn Tình, phạm nhân cuối cùng trong vụ nhóm 4 phạm nhân trốn trại A2 - Ảnh 4.Tiếp tục khép chặt vòng vây trên núi Hòn Dữ truy bắt 2 phạm nhân trốn trại A2

Sau mỗi ngày, vòng vây trên núi Hòn Dữ (thôn Khánh Xuân, xã Diên Lâm, Khánh Hòa) được lực lượng chức năng khép chặt hơn để truy bắt 2 phạm nhân trốn trại giam A2.

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NGUYỄN HOÀNG
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    Chủ đề: ​​Khánh Hòa Phạm nhân trại giam A2 phạm nhân trốn trại Công an

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