Vụ đất dân bị ghi do 'ủy ban quản lý': Phường đã cấp sổ đỏ sử dụng 50 năm

Khu vực Ba Làng và vùng núi Cô Tiên thuộc phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa - Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN

Cuối giờ chiều hôm nay (30-10), phường Bắc Nha Trang đã giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cấp cho ông P.Q.T., trong vụ "Đất của dân bị ghi do 'ủy ban quản lý', phường không cấp sổ đỏ cho dân" mà Tuổi Trẻ phản ánh cách đây 3 ngày.

Toàn bộ diện tích đất ông P.Q.T. vừa được cấp sổ đỏ là 25.743,6m2 tại tổ dân phố Văn Đăng 1, phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Theo bản án dân sự sơ thẩm của Tòa án nhân dân thành phố Nha Trang trước đây đã tuyên (tháng 4-2024), diện tích đất trên thuộc các thửa đã được tòa "xác định quyền sử dụng đất" của ông P.Q.T., do ông khai hoang, đã trồng nhiều loại cây ăn trái lâu năm và quản lý sử dụng kể từ năm 1997 đến nay, tại xã Vĩnh Lương cũ, thuộc TP Nha Trang trước đây.

Trong đó có 8.910m2 đất của ông P.Q.T. nhưng đã bị ghi là đất "ủy ban quản lý", khi Công ty cổ phần Trắc địa bản đồ miền Trung và Tây Nguyên thực hiện hợp đồng dịch vụ đo đạc thành lập bản đồ lâm nghiệp tại xã Vĩnh Lương.

Nguyên nhân, theo UBND xã Vĩnh Lương, là do "tại thời điểm cán bộ kiểm lâm xã phối hợp với công ty đo đạc thành lập bản đồ tiến hành đo vẽ thực tế nhưng ông P.Q.T. không có mặt tại thửa đất nên không tiến hành đăng ký kê khai.

Do đó, tổ công tác đã đo gộp chung (8.910m2 đất) vào thửa đất số 11, tờ bản đồ số 2 - bản đồ lâm nghiệp để ủy ban dễ quản lý tạm thời".

Theo các quy định của Luật Đất đai 2024 và pháp luật liên quan, sau khi bản án có hiệu lực, ông P.Q.T. đã làm thủ tục đăng ký, nộp đúng, đủ tiền thuế đất theo cơ quan thuế thông báo để được cấp sổ đỏ đất trên.

Nhưng trong gần suốt 1 năm (kể từ tháng 12-2025), ông Nguyễn Duy Tuân - Phó chủ tịch UBND phường Bắc Nha Trang - đã nhiều lần ký các văn bản thông báo từ chối giải quyết hồ sơ, không ký cấp sổ đỏ cho ông P.Q.T. với lý do "chưa có cơ sở để phường giải quyết hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất" đó.

Sau khi Tuổi Trẻ thông tin về vụ việc trên, lãnh đạo Tỉnh ủy Khánh Hòa đã có ý kiến chỉ đạo và ngay trong cùng ngày báo đăng thông tin (27-10-2026), Chủ tịch UBND phường Bắc Nha Trang Lê Đại Dương đã chủ trì cuộc họp xem xét giải quyết trường hợp báo nêu.

Chủ tịch UBND phường đã kết luận yêu cầu Phòng Tài nguyên, Nông nghiệp và Đô thị "khẩn trương kiểm tra, tham mưu giải quyết dứt điểm hồ sơ đối với trường hợp Tuổi Trẻ phản ánh; hoàn thành chậm nhất trong ngày 6-11-2026 (hoàn thành việc gửi kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính đến công dân)", theo đúng các quy định pháp luật về đất đai và bản án của Tòa án nhân dân TP Nha Trang đã tuyên, có hiệu lực pháp luật.

Theo kết luận đó, ngày 30-10, Phó chủ tịch UBND phường Bắc Nha Trang Nguyễn Duy Tuân đã ký cấp sổ đỏ nêu trên cho ông P.Q.T..

Ông P.Q.T. đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 50 năm đối với toàn bộ diện tích theo bản án của tòa đã "xác định quyền sử dụng đất" của ông.