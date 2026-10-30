Giảm bớt chữ ‘phường’ trong tên các trường thuộc phường Bắc Nha Trang được không?

Trường tiểu học phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa - Ảnh: GVTHBNT

Khi xác minh thông tin đã được phản ánh, tối 29-10 ông Bùi Viên Nhiệm - Trưởng phòng Văn hóa và Xã hội phường Bắc Nha Trang xác nhận đã nghe và ghi nhận các ý kiến đề cập, phán ánh, kể cả trên mạng xã hội liên quan đến tên các trường học mới thuộc phường.

Hiện nay, tất cả các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở (vốn thuộc các xã, phường cũ trước đây) thuộc phường Bắc Nha Trang đều đã được sáp nhập để thành lập trường mới, mỗi cấp học chỉ còn một trường. Đó là Trường mầm non phường Bắc Nha Trang, Trường tiểu học phường Bắc Nha Trang và Trường THCS phường Bắc Nha Trang.

Trước đây, khi còn thành phố Nha Trang, chưa sắp xếp chia thành 4 phường như hiện nay (gồm các phường Nha Trang, Bắc Nha Trang, Nam Nha Trang và Tây Nha Trang), tất cả trường tiểu học, trung học cơ sở và hầu hết trường mầm non thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Nha Trang quản lý. Trong đó, phần nhiều các trường tiểu học mang tên xã, phường nhưng đều không có chữ "xã" hay "phường" trong tên trường.

Còn hầu hết trường trung học cơ sở được đặt theo tên danh nhân hay địa danh hoặc có trường mang tên xã, phường nhưng cũng không gắn thêm từ chỉ cấp hành chính đã nêu.

Hiện nay, sau khi sắp xếp, sáp nhập thành lập các trường học mới theo chủ trương chung, tất cả các trường theo từng cấp học thuộc các phường Nha Trang, Nam Nha Trang, Tây Nha Trang cũng đặt tên theo các phường đó nhưng đều không gắn chữ "phường" trong tên trường. Tương tự, hầu hết trường học ở nhiều nơi khác cũng vậy, trừ các trường thuộc phường Bắc Nha Trang đã đặt tên có thêm chữ "phường" như trên.

Theo một số thầy cô giáo và phụ huynh, việc gắn thêm chữ "phường" trong cả 3 tên trường mới của phường Bắc Nha Trang là vừa làm khác với cách đặt tên các trường học trước đây, cũng như khác luôn với tất cả trường mới cùng được sắp xếp, thành lập tại 3 phường còn lại ở cùng địa bàn thành phố Nha Trang cũ và nhiều nơi khác.

Theo cô Nguyễn Thị Liễu - Trường tiểu học phường Bắc Nha Trang, việc đặt tên trường này có thêm chữ "phường" không chỉ khiến tên trường dài thêm mà còn thêm khó cho học sinh và có phần gây lúng túng, thiếu thống nhất với các thầy cô giáo, khi dạy đến bài tập cho học sinh viết tên trường.

Bởi một số thầy cô cho rằng phải hướng dẫn học sinh khi viết hoa cả chữ "Phường" thành ra tên là "Trường Tiểu học Phường Bắc Nha Trang". Ngược lại, một số cô giáo khác thì hướng dẫn học sinh viết đúng tên trường như trong quyết định của UBND phường thành lập "Trường Tiểu học phường Bắc Nha Trang" (không viết hoa chữ "phường").

Do đó, cô Nguyễn Thị Liễu và một số thầy cô, phụ huynh học sinh đề nghị xem xét điều chỉnh giảm bớt chữ "phường" trong tên của cả 3 trường thuộc phường Bắc Nha Trang hiện nay. Như vậy, tên trường sẽ vừa được ngắn, gọn, "đẹp" hơn và đồng nhất với cách đặt tên trường học của nhiều phường, xã khác hiện nay, đồng thời tránh thêm khó cho học sinh và thầy cô giáo như đã nêu.

Cô Liễu cho rằng, theo "Điều lệ trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học" của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành (theo Thông tư số 15/2026/TT-BGDĐT ngày 24-3-2026) thì tên trường tiểu học được cấu thành bởi "Trường tiểu học và tên riêng của trường". Do đó, việc giảm bớt chữ "phường" (chỉ cấp hành chính) trong tên trường là đúng theo quy định vừa nêu.

Vì sao thêm chữ "phường" trong tên các trường thuộc phường Bắc Nha Trang? Theo ông Bùi Viên Nhiệm - Trưởng Phòng Văn hóa và Xã hội phường Bắc Nha Trang, về tên các trường thuộc phường này đã đặt là đúng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (tại Điều 5 thông tư số 15/2026/TT-BGDĐT). Trong đó, có quy định "việc đặt tên riêng của trường phải bảo đảm rõ ràng, minh bạch, không gây hiểu sai về tổ chức và hoạt động của nhà trường…" (điểm b, khoản 1, Điều 5). Còn việc điều chỉnh tên các trường đã đặt sẽ liên quan đến quyết định thành lập trường, con dấu, biển tên trường và các giấy tờ giao dịch…của các trường. Tuy vậy, theo ông Nhiệm, so với tên trường thuộc các địa phương khác hiện nay thì tên các trường của phường Bắc Nha Trang "cũng thấy hơi dài". Do đó, Phòng Văn hóa và Xã hội tiếp thu, ghi nhận các ý kiến dư luận về việc đã nêu để báo cáo lãnh đạo phường khi thực hiện rà soát, đánh giá theo chỉ đạo của UBND phường và UBND tỉnh Khánh Hòa.