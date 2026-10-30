Giữ dòng điện thông suốt cho vùng năng lượng Nam Khánh Hòa

Hệ thống điện mặt trời lắp tại Điện lực Phan Rang - Ảnh: DNCC

Những turbine điện gió quay đều giữa vùng đất nhiều nắng. Những dãy pin mặt trời trải dài trên các vùng đất khô cằn. Qua nhiều năm phát triển, hình ảnh ấy đã trở thành dấu ấn của một khu vực giàu tiềm năng năng lượng tái tạo, góp phần tạo động lực tăng trưởng kinh tế và mở ra cơ hội thu hút đầu tư.

Sự phát triển của các dự án điện gió, điện mặt trời và thủy điện không chỉ thể hiện qua công suất nguồn điện được đưa vào vận hành, mà còn đặt ra yêu cầu đối với hệ thống hạ tầng điện.

Thực tế phía sau những công trình phát điện quy mô lớn là mạng lưới đường dây, trạm biến áp và các hoạt động quản lý vận hành nhằm bảo đảm điện được cung cấp đến các khu vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và từng hộ gia đình.

Lưới điện phía sau những công trình năng lượng

Nguồn điện được sản xuất phải được kết nối với hệ thống điện có khả năng tiếp nhận, truyền tải và phân phối phù hợp. Trong khi đó, nhu cầu điện không chỉ đến từ các dự án năng lượng mà còn gắn với sự phát triển của toàn bộ nền kinh tế.

Nhà máy cần điện để duy trì sản xuất; các vùng trồng trọt cần điện cho hệ thống tưới tiêu; cơ sở lưu trú, nhà hàng cần nguồn điện ổn định để phục vụ du khách. Cùng với quá trình đô thị hóa và hình thành các khu dân cư mới, nhu cầu cấp điện cũng tăng lên, đặt ra yêu cầu bổ sung đường dây, trạm biến áp và nâng cao khả năng vận hành của hệ thống hiện hữu.

Công ty Điện lực Khánh Hòa cho biết hiện cung cấp điện cho khoảng 210.000 khách hàng trực tiếp mua điện tại địa bàn Nam Khánh Hòa.

Riêng năm 2025, sản lượng điện thương phẩm tại khu vực Nam Khánh Hòa đạt 937,23 triệu kWh, phản ánh nhu cầu phụ tải rất lớn phục vụ sinh hoạt, sản xuất kinh doanh và phát triển kinh tế địa phương.

Để đáp ứng yêu cầu đó, công tác đầu tư, sửa chữa và củng cố lưới điện được triển khai thường xuyên.

Theo số liệu đến tháng 9/2026, công ty có 10 công trình lưới điện 22 kV, trong đó 6/10 công trình đã nghiệm thu, đưa vào sử dụng và 04/10 công trình đang thi công; đồng thời, 3 công trình lưới điện 110 kV đang được triển khai. Giá trị giải ngân đạt 118.228 triệu đồng, đạt 79,83% vốn đầu tư thuần theo kế hoạch giao năm 2026.

Song song với đầu tư xây dựng, việc kiểm tra đường dây, trạm biến áp, phát hiện và xử lý khiếm khuyết, thực hiện sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị cũng là những phần việc thường xuyên của ngành điện.

Công ty Điện lực Khánh Hòa nâng cấp, bảo trì hệ thống lưới điện - - Ảnh: DNCC

Khi nguồn điện và phụ tải cùng tăng

Tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo tiếp tục mở ra cơ hội cho khu vực Nam Khánh Hòa. Tuy nhiên, cùng với cơ hội phát triển nguồn điện, yêu cầu đối với hạ tầng điện cũng ngày càng lớn. Hệ thống phải đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của các phụ tải, đồng thời bảo đảm vận hành phù hợp với đặc điểm của các nguồn năng lượng tái tạo.

Với điện gió và điện mặt trời, sản lượng phát điện phụ thuộc vào điều kiện gió, bức xạ mặt trời và thời tiết. Trong khi đó, nhu cầu sử dụng điện của khách hàng biến động theo thời gian và đặc điểm hoạt động của từng nhóm phụ tải.

Việc vận hành hệ thống vì vậy đòi hỏi sự phối hợp giữa các cấp điều độ, đơn vị quản lý lưới điện và các bên liên quan trong phạm vi trách nhiệm của mình.

Ở cấp phân phối, nhiệm vụ hằng ngày bắt đầu từ những công việc cụ thể: theo dõi tình trạng thiết bị, kiểm tra tuyến đường dây, xử lý các vị trí có nguy cơ mất an toàn, tổ chức sửa chữa và chủ động phương án cấp điện. Những công việc ấy ít được nhìn thấy, nhưng có ý nghĩa trực tiếp đối với khả năng cung cấp điện ổn định cho khách hàng.

Bởi với người dân và doanh nghiệp, hiệu quả của hệ thống điện thường được cảm nhận qua những điều gần gũi: thiết bị vận hành ổn định, hoạt động sản xuất được duy trì, dịch vụ không bị gián đoạn và sinh hoạt hằng ngày diễn ra thuận lợi.

CBNV Công ty Điện lực Khánh Hòa đang kiểm tra định kỳ tủ điện của hệ thống mặt trời tại Điện lực Phan Rang

Bằng những công việc bền bỉ mỗi ngày, Công ty Điện lực Khánh Hòa góp phần bảo đảm nguồn điện phục vụ sản xuất, đời sống và đồng hành cùng sự phát triển của khu vực.