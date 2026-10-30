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Không gian xanh cho các sự kiện tổng kết cuối năm tại Yang Bay

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VĂN VIÊN
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VĂN VIÊN
VĂN VIÊN
T.D.V.
T.D.V.

Cách trung tâm Nha Trang khoảng một giờ di chuyển, Công viên Du lịch Yang Bay là điểm đến “tất cả trong một” khi kết hợp hài hòa giữa tổ chức sự kiện, tham quan, nghỉ dưỡng và hoạt động gắn kết tập thể.

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Thác Yang Bay - Ảnh: DNCC

Cuối năm là dịp để mỗi tập thể nhìn lại thành quả, tri ân đóng góp của từng thành viên và chuẩn bị cho chặng đường mới. 

Một chuyến đi kết hợp tổng kết, nghỉ ngơi và giao lưu giúp mọi người có thêm thời gian bên nhau, cùng tiếp thêm tinh thần cho năm mới.

Rời xa những hội trường khép kín nơi phố thị, nhiều cơ quan, doanh nghiệp đang hướng các sự kiện tổng kết cuối năm về với không gian gần gũi thiên nhiên.

Không gian linh hoạt cho hoạt động tập thể và tiệc cuối năm

Nằm giữa thung lũng xanh thuộc xã Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa, Công viên Du lịch Yang Bay sở hữu không gian khoáng đạt với thác nước, rừng cây và những thảm cỏ trải dài.

Khuôn viên rộng thoáng cùng các dịch vụ tham quan, nghỉ dưỡng và tổ chức sự kiện được kết nối linh hoạt, giúp mỗi đoàn chủ động xây dựng lịch trình theo nhu cầu riêng.

Không gian rộng mở cũng là lợi thế cho các đoàn khi tổ chức hoạt động tập thể. Trên những bãi cỏ giữa thung lũng, chương trình team building có thể kết hợp nhiều nội dung giao lưu, vận động và thử thách đồng đội, để các thành viên cùng phối hợp, hỗ trợ nhau hướng tới mục tiêu chung.

Qua tiếng cổ vũ, những cái bắt tay và niềm vui sau mỗi thử thách, khoảng cách giữa đồng nghiệp được kéo gần hơn. 

Thông điệp về tinh thần đoàn kết, văn hóa doanh nghiệp cũng được lồng ghép tự nhiên vào từng phần chơi.

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Không gian rộng mở để tổ chức các hoạt động tập thể tại Yang Bay Thác Yang Bay - Ảnh: DNCC

Nhà hàng tại Yang Bay là nơi các đoàn khách cùng quây quần, thưởng thức ẩm thực và tham gia chương trình tổng kết. 

Với công suất phục vụ hơn 800 khách mỗi lượt, nơi đây đáp ứng tốt nhu cầu đón tiếp những đoàn khách đông, tổ chức tiệc cuối năm, gala và các chương trình giao lưu.

Thực đơn kết hợp các món tiêu chuẩn của tiệc gala với ẩm thực núi rừng phong phú. Dưới bàn tay của đội ngũ đầu bếp nhiều kinh nghiệm, các món ăn mang hương vị mới lạ, trình bày đẹp mắt và phù hợp với khẩu vị thực khách nhiều vùng miền.

Đa dạng trải nghiệm nghỉ dưỡng và văn hóa

Sau những giờ vận động sôi nổi, du khách có thể thư giãn tại khu tắm bùn, ngâm khoáng nóng tự nhiên. Làn nước khoáng ấm giữa khung cảnh núi rừng yên bình giúp xua tan mệt mỏi sau một năm làm việc bận rộn.

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Trải nghiệm trò chơi đua heo tại Yang Bay Thác Yang Bay - Ảnh: DNCC

Những thành viên yêu thích khám phá hoặc có người thân đi cùng có thể ngắm thác, tham quan vườn thú, chụp ảnh bên đồi hoa, thử cảm giác câu cá sấu, cưỡi đà điểu, cho cá bú bình hay hòa vào không khí sôi động của những trận đua heo.

Các tiết mục biểu diễn nhạc cụ dân tộc Raglay với âm hưởng mộc mạc của đàn đá, đàn Chapi, mã la đưa du khách đến gần hơn với văn hóa bản địa của vùng đất Khánh Hòa.

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Biểu diễn nhạc cụ dân tộc Raglay phục vụ du khách Thác Yang Bay - Ảnh: DNCC

Đặc biệt, chuyến đi cuối năm tại Yang Bay còn có thể gắn với hoạt động trồng cây gây rừng. Cùng nhau đặt xuống một cây non, vun đất, tưới nước là trải nghiệm chung đáng nhớ của cả tập thể.

Những mầm xanh ấy sẽ lớn lên cùng năm tháng, lưu dấu ấn của doanh nghiệp và thể hiện trách nhiệm thiết thực với môi trường.

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Hoạt động trồng cây xanh tại Yang Bay Thác Yang Bay - Ảnh: DNCC

Giữa không gian xanh của đại ngàn, một hành trình cuối năm tại Yang Bay không chỉ giúp ghi nhận những đóng góp, khép lại năm cũ chu đáo, mà còn tiếp thêm năng lượng để tập thể cùng bước vào năm mới với nhiều thành công.

Công viên Du lịch Yang Bay

Địa chỉ: Thôn Ngã Hai, xã Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa

Hotline: 1900 633 188

Website: yangbay.vn

- Ảnh 6.Khám phá những sắc màu du lịch sinh thái Khatoco

Từ đại ngàn Yang Bay đến biển xanh vịnh Nha Phu, mỗi điểm đến của Khatoco mang một vẻ đẹp riêng, mở ra cho du khách những trải nghiệm gần gũi với thiên nhiên và văn hóa bản địa, góp phần làm phong phú thêm sắc màu du lịch Khánh Hòa.

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    Chủ đề: tỉnh Khánh Hoà Khánh HOà Khánh Hòa Công viên du lịch Yang Bay Công viên Du lịch Yang BayĐịa Khatoco

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