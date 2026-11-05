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Mưa cuối mùa vẫn còn ở Tây Ninh, TP.HCM, Đồng Nai

tác giả
LÊ PHAN
LÊ PHAN
LÊ PHAN

Hôm nay thời tiết Nam Bộ ngày nắng, chiều tối vẫn còn những cơn mưa dông cuối mùa, có điểm mưa to, khí quyển không ổn định giai đoạn chuyển mùa thường kèm theo dông lốc nguy hiểm.

Mưa cuối mùa vẫn còn ở Tây Ninh, TP.HCM, Đồng Nai - Ảnh 1.

Chiều tối mưa dông vẫn còn xuất hiện ở Nam Bộ và TP.HCM - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết hôm nay thời tiết miền Nam chủ đạo mây thay đổi, ngày nắng, từ sáng đến trưa trời ít mưa, cảm giác có phần oi nóng. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Mưa sẽ xuất hiện nhiều dần về chiều tối.

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Cụ thể, tại miền Đông, mưa xảy ra ở diện rải rác, vùng mưa tập trung ở Đồng Nai, Tây Ninh, TP.HCM, có điểm mưa vừa, mưa to. 

Khu vực Lâm Đồng khả năng chỉ có mưa rào và dông ở diện vài nơi. Thời gian mưa tập trung về chiều tối.

Miền Tây mưa cũng xảy ra ở diện rải rác, tập trung về chiều tối, tâm mưa chính ở khu vực nội đồng và dọc biên giới phía Tây, có điểm mưa vừa, mưa to. Các khu vực ven biển phía đông trời ít mưa hoặc đôi lúc có mưa rào và dông vài nơi.

Tại TP.HCM ngày nắng nhiều, cảm giác oi nóng về trưa chiều. Trong chiều tối nay có mưa tập trung chủ yếu khu vực phía bắc (Bình Dương cũ), Củ Chi, Hóc Môn, khu vực trung tâm thành phố. Phía Nam (Cần Giờ, Nhà Bè, Vũng Tàu cũ) trời ít mưa hơn.

Giữa tháng 11, Nam Bộ hết mùa mưa, vào mùa khô

Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết hiện El Nino tiếp tục hoạt động với cường độ rất mạnh khiến mùa mưa miền Nam kết thúc sớm. Lượng mưa ngay khi vào mùa khô đã hụt so với trung bình nhiều năm, nhiệt độ tăng cao hơn 1,3 độ C.

Cụ thể dự báo tổng lượng mưa tháng 11 phổ biến ở mức xấp xỉ đến thấp hơn trung bình nhiều năm, mưa xuất hiện nhiều hơn trong tuần đầu, tuần giữa và cuối tháng mưa giảm dần (mùa mưa kết thúc trong nửa đầu tháng 11).

Mưa cuối mùa vẫn còn ở Tây Ninh, TP.HCM, Đồng Nai - Ảnh 3.TP.HCM mưa cuối mùa diện rộng, sấm chớp sáng trời

Cơn mưa lớn kèm sấm chớp bất ngờ đổ xuống nhiều nơi tại TP.HCM đúng giờ tan tầm tối 4-11 gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.


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LÊ PHAN
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    Chủ đề: Hóc Môn thời tiết thời tiết TP.HCM dự báo thời tiết

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