Tối 4-11, nhiều chuyến bay ở Tân Sơn Nhất phải chậm khởi hành 10-30 phút vì mưa lớn

Thời tiết mưa lớn vào tối 4-11 khiến chuyến bay bay lòng vòng chờ hạ cánh ở Tân Sơn Nhất - Ảnh: FL24

Tối 4-11, Trung tâm Điều phối luồng không lưu thuộc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) triển khai phương án điều tiết các chuyến bay đến sân bay Tân Sơn Nhất, sau khi thời tiết mưa lớn ảnh hưởng đến năng lực tiếp nhận máy bay.



Theo phương án được các đơn vị thống nhất, từ 20h đến 21h, sân bay chỉ có thể tiếp nhận tối đa 16 chuyến bay/giờ. Sang khung 21h-22h, năng lực tiếp nhận tăng lên 23 chuyến. Hoạt động dự kiến trở lại bình thường sau 22h nếu điều kiện thời tiết thuận lợi.

Việc giảm năng lực tiếp nhận buộc cơ quan quản lý bay phải phân bổ lại giờ cất cánh của các chuyến đến TP.HCM, thay vì để máy bay đồng loạt khởi hành rồi phải bay vòng chờ hạ cánh.

Các chuyến bay hoạt động ở Tân Sơn Nhất về đêm - Ảnh minh họa: C.TRUNG

Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ, lúc 19h28 cho thấy 31 chuyến bay xuất hiện trong danh sách phân bổ giờ cất cánh. Trong đó nhiều chuyến nội địa và quốc tế được điều chỉnh thời gian khởi hành từ hơn 10 phút đến 30 phút.

Cụ thể, chuyến bay HVN141 từ Đà Nẵng đến TP.HCM được phân bổ giờ cất cánh muộn hơn 28 phút so với dự kiến. Chuyến HVN219 từ Hà Nội chậm 24 phút, chuyến VJC223 từ Vinh chậm 12 phút và chuyến SPQ873 từ Hà Nội chậm 28 phút.

Các chuyến bay quốc tế cũng chịu tác động. Chuyến CSN367 từ Quảng Châu (Trung Quốc) được điều tiết chậm 17 phút, trong khi chuyến AIQ658 từ Bangkok (Thái Lan) có thời gian trì hoãn theo phân bổ lên đến 32 phút.

Đây là thời gian chậm theo phương án điều tiết luồng bay, chưa phải thời gian chậm thực tế khi máy bay khởi hành hoặc hạ cánh.

Theo cơ quan quản lý bay, các chuyến bay đến Tân Sơn Nhất được tính toán giờ cất cánh phù hợp với năng lực tiếp nhận trong từng thời điểm.

Thay vì cất cánh đúng lịch rồi phải bay chờ trên không khi không thể hạ cánh, máy bay được giữ lại tại sân bay xuất phát. Cách điều hành này giúp giảm mật độ máy bay trong vùng trời tiếp cận, hạn chế tiêu hao nhiên liệu và giảm áp lực cho kiểm soát viên không lưu.

Với hành khách, điều này đồng nghĩa chuyến bay có thể phải chờ khởi hành dù thời tiết tại sân bay xuất phát hoàn toàn thuận lợi. Thời gian chậm chuyến còn phụ thuộc diễn biến thời tiết, khả năng tiếp nhận của Tân Sơn Nhất và phương án khai thác của từng hãng.

Vietnam Airlines cho biết do ảnh hưởng của mưa dông tối nay nên các chuyến bay đến, đi từ sân bay Tân Sơn Nhất có thể phải thay đổi lịch khai thác hoặc bay chờ.

Cơ quan quản lý bay tiếp tục cập nhật thời gian cất cánh được phân bổ trên hệ thống quản lý luồng không lưu để các hãng hàng không và đơn vị liên quan phối hợp thực hiện.



Theo kế hoạch điều tiết ban đầu, năng lực tiếp nhận tại Tân Sơn Nhất dự kiến được khôi phục sau 22h cùng ngày.