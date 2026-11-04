Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Trở lại chủ đề

Tối 4-11, nhiều chuyến bay ở Tân Sơn Nhất phải chậm khởi hành 10-30 phút vì mưa lớn

tác giả
CÔNG TRUNG
CÔNG TRUNG
CÔNG TRUNG

Sân bay Tân Sơn Nhất giảm năng lực tiếp nhận xuống còn 16 chuyến/giờ do thời tiết bất lợi tối 4-11, khiến nhiều chuyến bay trong và ngoài nước phải điều chỉnh giờ cất cánh.

Thời tiết xấu, Tân Sơn Nhất giảm mạnh năng lực tiếp nhận máy bay - Ảnh 1.

Thời tiết mưa lớn vào tối 4-11 khiến chuyến bay bay lòng vòng chờ hạ cánh ở Tân Sơn Nhất - Ảnh: FL24

Tối 4-11, Trung tâm Điều phối luồng không lưu thuộc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) triển khai phương án điều tiết các chuyến bay đến sân bay Tân Sơn Nhất, sau khi thời tiết mưa lớn ảnh hưởng đến năng lực tiếp nhận máy bay.

Theo phương án được các đơn vị thống nhất, từ 20h đến 21h, sân bay chỉ có thể tiếp nhận tối đa 16 chuyến bay/giờ. Sang khung 21h-22h, năng lực tiếp nhận tăng lên 23 chuyến. Hoạt động dự kiến trở lại bình thường sau 22h nếu điều kiện thời tiết thuận lợi.

Việc giảm năng lực tiếp nhận buộc cơ quan quản lý bay phải phân bổ lại giờ cất cánh của các chuyến đến TP.HCM, thay vì để máy bay đồng loạt khởi hành rồi phải bay vòng chờ hạ cánh.

Thời tiết xấu, Tân Sơn Nhất giảm mạnh năng lực tiếp nhận máy bay - Ảnh 2.

Các chuyến bay hoạt động ở Tân Sơn Nhất về đêm - Ảnh minh họa: C.TRUNG

Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ, lúc 19h28 cho thấy 31 chuyến bay xuất hiện trong danh sách phân bổ giờ cất cánh. Trong đó nhiều chuyến nội địa và quốc tế được điều chỉnh thời gian khởi hành từ hơn 10 phút đến 30 phút.

Cụ thể, chuyến bay HVN141 từ Đà Nẵng đến TP.HCM được phân bổ giờ cất cánh muộn hơn 28 phút so với dự kiến. Chuyến HVN219 từ Hà Nội chậm 24 phút, chuyến VJC223 từ Vinh chậm 12 phút và chuyến SPQ873 từ Hà Nội chậm 28 phút.

Các chuyến bay quốc tế cũng chịu tác động. Chuyến CSN367 từ Quảng Châu (Trung Quốc) được điều tiết chậm 17 phút, trong khi chuyến AIQ658 từ Bangkok (Thái Lan) có thời gian trì hoãn theo phân bổ lên đến 32 phút.

Đây là thời gian chậm theo phương án điều tiết luồng bay, chưa phải thời gian chậm thực tế khi máy bay khởi hành hoặc hạ cánh.

Theo cơ quan quản lý bay, các chuyến bay đến Tân Sơn Nhất được tính toán giờ cất cánh phù hợp với năng lực tiếp nhận trong từng thời điểm.

Thay vì cất cánh đúng lịch rồi phải bay chờ trên không khi không thể hạ cánh, máy bay được giữ lại tại sân bay xuất phát. Cách điều hành này giúp giảm mật độ máy bay trong vùng trời tiếp cận, hạn chế tiêu hao nhiên liệu và giảm áp lực cho kiểm soát viên không lưu.

Với hành khách, điều này đồng nghĩa chuyến bay có thể phải chờ khởi hành dù thời tiết tại sân bay xuất phát hoàn toàn thuận lợi. Thời gian chậm chuyến còn phụ thuộc diễn biến thời tiết, khả năng tiếp nhận của Tân Sơn Nhất và phương án khai thác của từng hãng.

Vietnam Airlines cho biết do ảnh hưởng của mưa dông tối nay nên các chuyến bay đến, đi từ sân bay Tân Sơn Nhất có thể phải thay đổi lịch khai thác hoặc bay chờ.

Cơ quan quản lý bay tiếp tục cập nhật thời gian cất cánh được phân bổ trên hệ thống quản lý luồng không lưu để các hãng hàng không và đơn vị liên quan phối hợp thực hiện.

Theo kế hoạch điều tiết ban đầu, năng lực tiếp nhận tại Tân Sơn Nhất dự kiến được khôi phục sau 22h cùng ngày.

Thời tiết xấu, Tân Sơn Nhất giảm mạnh năng lực tiếp nhận máy bay - Ảnh 3.Cách điều tiết để máy bay bớt cảnh 'xếp hàng' vòng vòng trên trời dịp 2-9

Dịp lễ 2-9, sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất có thể phục vụ 743-800 chuyến bay/ngày. Làm thế nào để hàng trăm máy bay không cùng dồn đến sân bay, phải nối đuôi bay vòng chờ hạ cánh?

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
Trở lại chủ đề
CÔNG TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Tuổi trẻ Trung Quốc Tân Sơn Nhất sân bay Nội Bài Trung tâm Điều phối luồng

    Dòng sự kiện: Hàng không

    Xem thêm

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất