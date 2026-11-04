'Đại công trình' sân bay Cà Mau 2.400 tỉ chuẩn bị đưa vào hoạt động

Nhiều hạng mục đã hoàn thiện, đang dọn dẹp để chuẩn bị đón khách - Ảnh: THANH HUYỀN

"Hiện tiến độ thi công đạt khoảng 80% khối lượng công trình. Ban quản lý cùng các nhà thầu đã huy động khoảng 500 công nhân, kỹ sư cùng 200 đầu máy, xe cơ giới, tổ chức làm việc 3 ca liên tục kể cả đêm để đảm bảo kế hoạch đề ra", ông Tú cho biết thêm.

Theo ông Tú, công tác thi công đang gặp nhiều khó khăn do thời tiết Cà Mau vẫn còn mưa nhiều, trong khi phần lớn các hạng mục diễn ra ngoài trời.

Khu vực nhà ga hành khách đã hoàn thiện, một số hạng mục như sân, thảm nhựa đang thực hiện - Ảnh: THANH HUYỀN

Tại gói thầu số 12 về thi công, lắp đặt thiết bị đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ máy bay, nhà thầu Trường Sơn đang tập trung triển khai các lớp kết cấu mặt đường.

Ở gói thầu số 20 thi công nhà ga hành khách, đơn vị thi công đã gần như hoàn thành khối lượng công trình và đang dọn dẹp chuẩn bị đón khách. Nhà ga hành khách sân bay Cà Mau được cải tạo, mở rộng với tổng diện tích gần 4.500m2 , gồm hai tầng, có khả năng phục vụ 250 hành khách trong giờ cao điểm.

Các công ty vệ sinh đang dọn dẹp khu vực nhà ga hành khách - Ảnh: THANH HUYỀN

Khu phòng chờ thương gia đã hoàn thiện - Ảnh: THANH HUYỀN

Khu vực nhà chờ trước ga hành khách đang hoàn thiện những công đoạn cuối cùng - Ảnh: THANH HUYỀN

Công trình có công suất thiết kế 500.000 lượt khách mỗi năm, có thể tiếp tục mở rộng để đáp ứng 1 triệu lượt khách khi nhu cầu tăng.

Khi sân bay hoạt động trở lại, Vietjet Air dự kiến khai thác tuyến Hà Nội - Cà Mau ba chuyến khứ hồi mỗi tuần vào thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu bằng máy bay Airbus A320/A321.

Khu vực đường băng cất hạ cánh và các khu vực đỗ máy bay đang được khẩn trương thực hiện - Ảnh: THANH HUYỀN

Vietnam Airlines dự kiến khôi phục tuyến TP.HCM - Cà Mau hằng ngày bằng Airbus A321, trong khi VASCO khai thác tuyến này mỗi ngày một chuyến bằng máy bay ATR72.

Dự án mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không Cà Mau có tổng mức đầu tư khoảng 2.400 tỉ đồng, khởi công ngày 19-8-2025. Để phục vụ thi công, sân bay tạm dừng hoạt động 12 tháng, từ ngày 1-11-2025 đến 31-10-2026. Quy mô dự án bao gồm xây mới đường cất hạ cánh kích thước 2.400m x 45m, đường lăn nối, sân đỗ máy bay phía nam và cải tạo, mở rộng nhà ga hành khách hiện hữu. Theo quy hoạch giai đoạn 2021 - 2030, sân bay Cà Mau đạt cấp 4C, công suất 1 triệu hành khách và 1.000 tấn hàng hóa mỗi năm, đáp ứng các dòng máy bay Code C như Airbus A320, A321 hoặc tương đương. Đến năm 2050, công suất dự kiến nâng lên 3 triệu hành khách và 3.000 tấn hàng hóa/năm.