Máy bay Vietnam Airlines hạ cánh xuống Pakistan vì hành khách co giật

Vietnam Airlines nhiều lần phải chuyển hướng chuyến bay vì tình huống y tế - Ảnh: C.TRUNG



Ngày 1-11, Vietnam Airlines cho biết chuyến bay VN35 từ TP.HCM đi Munich (Đức) đã phải thay đổi hành trình, hạ cánh xuống sân bay quốc tế Islamabad (Pakistan) để cấp cứu một hành khách gặp vấn đề sức khỏe.

Theo đại diện Vietnam Airlines, trong quá trình bay, một hành khách nam quốc tịch Đức bất ngờ lên cơn co giật. Tổ tiếp viên lập tức triển khai các biện pháp sơ cứu, đồng thời tìm kiếm sự hỗ trợ của hành khách có chuyên môn y tế trên chuyến bay.

Sau khi thăm khám, một bác sĩ có mặt trên máy bay nhận định hành khách cần được cấp cứu khẩn cấp tại cơ sở y tế và đề nghị tổ bay chuyển hướng hạ cánh.

Tiếp nhận thông tin, tổ bay quyết định đưa máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Islamabad. Vietnam Airlines đồng thời phối hợp với đơn vị phục vụ mặt đất tại Pakistan chuẩn bị phương án tiếp nhận, hỗ trợ hành khách.

Sau khi hoàn tất việc hỗ trợ y tế, nạp nhiên liệu và được cấp phép, máy bay dự kiến tiếp tục hành trình đến Munich. Hãng cũng phối hợp hỗ trợ những hành khách bị ảnh hưởng do lỡ chuyến bay nối tiếp.

Theo đại diện Vietnam Airlines, đây không phải lần đầu hãng phải chuyển hướng chuyến bay vì tình huống y tế. Ngày 5-9-2026, chuyến bay VN38 từ Copenhagen (Đan Mạch) về TP.HCM phải hạ cánh xuống Yangon (Myanmar) sau khi một sản phụ chuyển dạ và sinh con trên máy bay. Với sự hỗ trợ của tổ tiếp viên và 5 hành khách có chuyên môn y tế, hai mẹ con được đưa đến bệnh viện chăm sóc an toàn. Trước đó, chuyến bay VN524 ngày 24-6 và VN36 ngày 7-1 cũng lần lượt chuyển hướng hạ cánh xuống Hong Kong và Kolkata (Ấn Độ) để cấp cứu hành khách gặp vấn đề sức khỏe.