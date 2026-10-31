Chi phí nhiên liệu tăng 61%, công ty mẹ Vietnam Airlines lỗ 284 tỉ đồng trong quý 3

Vietnam Airlines đạt doanh thu hợp nhất hơn 114.000 tỉ đồng sau 9 tháng - Ảnh: HVN

Tổng công ty Hàng không Việt Nam - Vietnam Airlines (HVN) vừa công bố chi phí nhiên liệu của công ty mẹ trong quý 3-2026 tăng 4.360 tỉ đồng, tương đương 61,1% so với cùng kỳ năm trước.

Chi phí nhiên liệu tăng mạnh vì căng thẳng Trung Đông

Khoản tăng này lớn hơn mức tăng 3.785 tỉ đồng của doanh thu và thu nhập khác, nên công ty mẹ lỗ sau thuế 284 tỉ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lãi 412 tỉ đồng.

Trong văn bản giải trình, Vietnam Airlines cho biết giá nhiên liệu biến động mạnh do căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của hãng trong cả quý 2 và quý 3.

Về doanh thu, mảng quốc tế của công ty mẹ tăng gần 27% so với cùng kỳ, trong khi mảng nội địa giảm 8,4%.

Vietnam Airlines lãi hợp nhất quý 3 giảm 56%

Trên báo cáo hợp nhất, doanh thu thuần quý 3 đạt 39.078 tỉ đồng, tăng 28,7%. Giá vốn tăng nhanh hơn, lên 36.212 tỉ đồng, nên lợi nhuận gộp còn 2.867 tỉ đồng, giảm 24,6%. Biên lợi nhuận gộp, tức phần lãi gộp trên doanh thu thuần, thu hẹp từ 12,5% xuống 7,3%.

Ngược lại, doanh thu tài chính quý 3 tăng hơn gấp đôi, lên 634 tỉ đồng, còn chi phí tài chính giảm 41%, xuống 526 tỉ đồng. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý 3 của Vietnam Airlines đạt 319 tỉ đồng, giảm 56,4% so với mức 732 tỉ đồng của quý 3-2025.

Lũy kế 9 tháng, tổng doanh thu hợp nhất của Vietnam Airlines đạt 114.480 tỉ đồng, tăng 28%, trong khi lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 4.172 tỉ đồng, giảm 41,8% so với 7.174 tỉ đồng của 9 tháng năm 2025. So với kế hoạch doanh thu năm 2026 là 138.899 tỉ đồng, doanh thu 9 tháng của hãng bằng 82,4%.

Trong 9 tháng, Vietnam Airlines khai thác hơn 122.000 chuyến bay. Số hành khách vận chuyển đạt hơn 20 triệu lượt, tăng 4,3% so với cùng kỳ, còn hàng hóa, bưu kiện đạt 274.000 tấn, tăng 9%.

Sau khi mở các đường bay Hà Nội - Amsterdam, TP.HCM - Phuket và TP.HCM - Colombo, Vietnam Airlines công bố khai trương thêm ba đường bay quốc tế trong quý 4 là Hà Nội - Ahmedabad, Hà Nội - Hàng Châu và Đà Nẵng - Singapore.

Theo đề án phát triển bền vững giai đoạn 2021 - 2035, Vietnam Airlines sẽ tái cơ cấu tài sản và danh mục đầu tư tài chính. Giai đoạn 2026 - 2030, hãng dự kiến tập trung nguồn lực cho đội tàu bay, hạ tầng kỹ thuật tại sân bay quốc tế Long Thành và chuyển đổi số.