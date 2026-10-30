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Taxi Vinasun lỗ gần 55 tỉ đồng trong quý 3, lớn nhất kể từ thời COVID-19

tác giả
QUÂN NGUYỄN
QUÂN NGUYỄN
QUÂN NGUYỄN

Văn bản giải trình của hãng taxi nêu hai lý do khiến công ty thua lỗ, là doanh thu giảm và công ty vẫn hỗ trợ tài xế.

Vinasun lỗ gần 55 tỉ đồng trong quý 3, nặng nhất kể từ thời COVID-19 - Ảnh 1.

Vinasun báo lỗ quý thứ 2 liên tiếp - Ảnh: CÔNG TRUNG

Vinasun lỗ lớn nhất kể từ thời COVID-19

Công ty CP Ánh Dương Việt Nam - taxi Vinasun (VNS) vừa báo lỗ sau thuế hợp nhất gần 55 tỉ đồng trong quý 3-2026, trong khi cùng kỳ năm trước lãi hơn 9 tỉ đồng. Vinasun đã lỗ hai quý liên tiếp và đây là mức lỗ lớn nhất của công ty kể từ giai đoạn lỗ 8 quý liên tiếp thời COVID-19.

Trong văn bản giải trình gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, Vinasun cho biết nguyên nhân khiến công ty thua lỗ là do doanh thu kinh doanh quý 3 giảm, trong khi công ty vẫn duy trì hỗ trợ tài xế.

Bên cạnh đó, báo cáo kết quả kinh doanh quý 3 ghi nhận hơn 35 tỉ đồng chi phí khác, trong khi cùng kỳ năm 2025 là 412 triệu đồng.

Tính chung 9 tháng, chi phí khác lên 42 tỉ đồng, và thuyết minh báo cáo cho thấy gần như toàn bộ là lỗ từ thanh lý tài sản cố định. Trong khi đó, 9 tháng năm 2025 Vinasun còn lãi gần 8 tỉ đồng từ thanh lý tài sản.

Theo kế hoạch kinh doanh năm 2026 trình đại hội đồng cổ đông thường niên, Vinasun dự kiến thanh lý và bán trả chậm 150 xe cho tài xế để kinh doanh theo hình thức thương quyền. Công ty đặt mục tiêu lãi trước thuế 14 tỉ đồng từ thu nhập khác trong cả năm, nhưng sau 9 tháng, thu nhập khác trừ chi phí khác đang lỗ 30 tỉ đồng.

Hoạt động kinh doanh chính cũng thua lỗ

Hoạt động kinh doanh chính của Vinasun quý 3 lỗ 22 tỉ đồng, trong khi cùng kỳ lãi gần 4 tỉ đồng. Doanh thu thuần quý 3 còn 177 tỉ đồng, thấp nhất kể từ quý 1-2022.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của Vinasun đạt 596 tỉ đồng, giảm 10,8% so với cùng kỳ và lỗ sau thuế gần 69 tỉ đồng. Đáng chú ý, số lao động của Vinasun và công ty con đã giảm 287 người so với cuối năm 2025, còn 1.120 người.

Vinasun lỗ gần 55 tỉ đồng trong quý 3, nặng nhất kể từ thời COVID-19 - Ảnh 2.

Vinasun lỗ từ hoạt động kinh doanh, đồng thời chi phí khác tăng mạnh - Ảnh: QUÂN NGUYỄN

Miễn chào mua công khai cho Tổng giám đốc

Hội đồng quản trị Vinasun vừa quyết định lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để miễn thủ tục chào mua công khai cho ông Đặng Thành Duy, Tổng giám đốc công ty.

Vinasun chốt danh sách cổ đông vào ngày 4-11 và dự kiến lấy ý kiến từ ngày 20 đến 30-11. Các văn bản công bố chưa nêu số cổ phiếu ông Duy dự kiến nhận thêm hay hình thức giao dịch.

Theo báo cáo giao dịch ông Duy công bố hồi tháng 1, ông trực tiếp sở hữu 3,89 triệu cổ phiếu VNS, tương đương 5,73% vốn. Tính cả cha là ông Đặng Phước Thành và mẹ là bà Ngô Thị Thúy Vân, gia đình ông Duy nắm 42,56% vốn Vinasun.

Vinasun lỗ gần 55 tỉ đồng trong quý 3, lớn nhất kể từ thời COVID-19 - Ảnh 3.VinFast sắp thử nghiệm 200 taxi không người lái ở Việt Nam: Xe sẽ tự lái thế nào?

VinFast dự kiến thử nghiệm 200 taxi tự lái cấp độ 4 tại Cần Giờ vào cuối năm 2027. Những chiếc xe này có thể tự quan sát, xử lý tình huống giao thông và di chuyển mà không cần tài xế trong điều kiện cho phép.

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QUÂN NGUYỄN
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    Chủ đề: taxi vinasun

    Dòng sự kiện: Thị trường chứng khoán

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