Hòa Phát nộp ngân sách hơn 12.000 tỉ đồng, tương đương một tỉnh miền Trung

Nộp ngân sách của Hòa Phát trong 9 tháng đầu năm đạt hơn 12.000 tỉ đồng - Ảnh: HPG

Trong các doanh nghiệp, Hòa Phát Dung Quất, Thép Hòa Phát Hải Dương là hai công ty thành viên đóng góp lớn nhất.

Số ngân sách của Tập đoàn Hòa Phát (HPG) được nộp tại 20 tỉnh, thành trên cả nước. Trong đó, Quảng Ngãi là địa phương có số nộp ngân sách phát sinh nhiều nhất với 7.332 tỉ đồng, chiếm 60%. Ngoài ra, Hòa Phát còn nộp ngân sách lớn tại TP Hải Phòng, Hưng Yên, Quảng Ninh, TP.HCM, Đà Nẵng, Hà Nội.

Thép Hòa Phát Dung Quất là công ty đóng góp nhiều nhất trong số các thành viên của tập đoàn 9 tháng đầu năm 2026. Tổng số nộp thuế, phí các loại trong 9 tháng đầu năm của Thép Hòa Phát Dung Quất bao gồm thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu, thuế xuất nhập khẩu, thuế nội địa… đạt 7.352 tỉ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ năm 2025.

Thép Hòa Phát Hải Dương đứng thứ 2 trong số các công ty của Hòa Phát có số nộp ngân sách cao nhất 9 tháng với 2.331 tỉ đồng, tăng 66% so với cùng kỳ năm trước.

Các công ty thành viên khác của tập đoàn cũng có mức nộp ngân sách cao như Ống thép Hòa Phát (713 tỉ đồng), Điện lạnh Hòa Phát (390 tỉ đồng), Thép Hòa Phát Hưng Yên (345 tỉ đồng) và Xây dựng & Phát triển Đô thị Hòa Phát (309 tỉ đồng).

Mức nộp ngân sách của Hòa Phát gần tương đương với một địa phương là tỉnh Đắk Lắk trong 9 tháng đầu năm là 12.500 tỉ đồng.

Trong quý 3-2026, Hòa Phát sản xuất 3,7 triệu tấn thép thô, tăng 3% so với quý trước. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Hòa Phát sản xuất 10,7 triệu tấn thép thô, tăng 35% so với cùng kỳ năm trước.

Theo doanh nghiệp, năng lực sản xuất thép thô hiện đạt 16 triệu tấn mỗi năm. Trong đó các loại thép chất lượng cao chiếm trên 60% sản lượng, phục vụ nhiều lĩnh vực như cơ khí chế tạo, sản xuất ô tô, đóng tàu, dầu khí, đồ gia dụng, kết cấu thép, năng lượng và đường sắt.

Như vậy sau 9 tháng, Hòa Phát ghi nhận mức tăng trưởng hai chữ số ở cả sản lượng sản xuất thép thô và sản lượng bán hàng các nhóm sản phẩm thép chủ lực. Trong đó HRC tiếp tục giữ vai trò đóng góp lớn nhất về sản lượng.