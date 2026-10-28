Cao tốc đầu tư công thu gần 3.168 tỉ sau hơn 7 tháng, vượt mức dự kiến

Một đoạn tuyến cao tốc Bắc - Nam - Ảnh: HỒNG QUANG

Bộ Xây dựng vừa báo cáo Chính phủ về việc tổng kết thu phí các dự án thành phần đầu tư công trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía đông.

Việc thu phí được triển khai theo từng nhóm tuyến, gắn với tiến độ hoàn thành hạ tầng và các điều kiện tổ chức. Đơn vị chức năng bắt đầu thu phí từ 2-3.

Các đoạn tuyến được đưa vào khai thác thu phí trong những đợt khác nhau, gồm các đoạn Mai Sơn - quốc lộ 45, quốc lộ 45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây và các dự án từ Bãi Vọt đến Cam Lộ và từ Quảng Ngãi đến Nha Trang.

Tính đến hết ngày 12-10, hệ thống thu phí ghi nhận tại 15/18 dự án thành phần, với tổng lưu lượng gần 34 triệu lượt xe.

Số tiền đã thu, nộp ngân sách nhà nước đạt gần 3.168 tỉ đồng, vượt mức thu dự kiến trong các đề án được phê duyệt.

Tuy nhiên, quá trình triển khai cũng phát sinh những khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác tổ chức thu phí, vận hành và kết nối với hệ thống điều hành, trung tâm dữ liệu thanh toán tiền phí sử dụng đường bộ cao tốc do Bộ Xây dựng đầu tư.

Theo Bộ Xây dựng, thời gian tới cần phải rà soát, sửa đổi, bổ sung Nghị định 130/2024/NĐ-CP để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ giữa pháp luật về đường bộ, ngân sách nhà nước, phí và lệ phí, đồng thời phù hợp với tình hình triển khai thực tế.