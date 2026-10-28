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GELEX vượt 8,8% kế hoạch lợi nhuận sau 9 tháng

tác giả
M.KHANG
M.KHANG
M.KHANG

GELEX ghi nhận lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt 3.931 tỉ đồng, với động lực từ tài sản chất lượng và quản trị chủ động.

GELEX vượt 8,8% kế hoạch lợi nhuận sau 9 tháng - Ảnh 1.

GELEX đã hoàn thành 87,6% kế hoạch doanh thu và vượt 8,8% kế hoạch lợi nhuận trước thuế cả năm 2026 - Ảnh: GELEX

Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX (mã: GEX) vừa công bố báo cáo tài chính quý III-2026.

Theo đó, doanh thu thuần trong quý đạt 13.957 tỉ đồng, tăng 41,8%; lợi nhuận gộp đạt 2.778 tỉ đồng, tăng 51,6%. Biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 18,6% cùng kỳ lên 19,9%. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.316 tỉ đồng, tăng 5,03% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng, GELEX đạt doanh thu thuần hợp nhất 39.158 tỉ đồng, tăng 40,5%; lợi nhuận trước thuế đạt 3.931 tỉ đồng, tăng 14,2%; lợi nhuận sau thuế đạt 2.817 tỉ đồng, tăng 16,7%.

Trong hệ thống, GELEX Electric (GEE) và Hạ tầng GELEX (GEL) cũng vượt kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm sau 9 tháng. Lợi nhuận cốt lõi của GEE tăng 32%. GEL vượt 52% kế hoạch lợi nhuận, với đóng góp tích cực từ bất động sản khu công nghiệp và vật liệu xây dựng.

Động lực chính từ thiết bị điện và khu công nghiệp

Bức tranh lợi nhuận của GEX có được nhờ những yếu tố thuận lợi của thị trường. Đó là nhu cầu thiết bị điện được thúc đẩy bởi việc mở rộng, nâng cấp lưới điện; phát triển hạ tầng, các dự án trọng điểm và xây dựng nhà máy của doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp FDI. Thị trường xuất khẩu cũng mở thêm dư địa tăng trưởng cho các nhà sản xuất.

Để đón cơ hội, các doanh nghiệp thiết bị điện trong hệ thống GELEX nâng cao năng lực sản xuất, chủ động nguồn nguyên liệu, tối ưu vận hành và cải tiến sản phẩm.

Cùng với phát triển thị trường trong nước và xuất khẩu, những giải pháp này giúp doanh nghiệp đáp ứng tốt hơn yêu cầu về quy mô, chất lượng và tiến độ cung ứng.

Nhờ vậy, lợi nhuận cốt lõi của GEE tăng 32% cho thấy kết quả từ sự kết hợp giữa nội lực doanh nghiệp và cơ hội thị trường.

GELEX vượt 8,8% kế hoạch lợi nhuận sau 9 tháng - Ảnh 2.

Từ thực tiễn sản xuất, các sáng kiến của người lao động góp phần nâng cao năng suất và hiệu quả vận hành tại CADIVI - Ảnh: GELEX

Với khu công nghiệp, nhu cầu được hỗ trợ bởi xu hướng mở rộng sản xuất và dòng vốn đầu tư nước ngoài. Theo Cục Thống kê, vốn FDI thực hiện 9 tháng đạt 21,07 tỉ USD, tăng 12,1%, cao nhất cùng kỳ trong 5 năm.

Chỉ số sản xuất công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 12,9%. Những chuyển động này thúc đẩy nhu cầu mặt bằng công nghiệp, nhà xưởng, dịch vụ hạ tầng và thiết bị điện phục vụ xây dựng, vận hành nhà máy.

Trong hệ thống GELEX, Viglacera tiếp tục mở rộng quỹ đất, phát triển hạ tầng để đón nhu cầu đầu tư. Doanh nghiệp mới khởi công Khu công nghiệp số 01 - Green One tại Hưng Yên, đồng thời chuẩn bị khởi công các khu công nghiệp Tây Phổ Yên (Thái Nguyên) và Phù Ninh (Phú Thọ).

Các dự án mới được định hướng phát triển theo mô hình xanh, thông minh, ứng dụng công nghệ số và năng lượng tái tạo, hướng tới đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhà đầu tư về chất lượng vận hành và tiêu chuẩn môi trường.

GELEX vượt 8,8% kế hoạch lợi nhuận sau 9 tháng - Ảnh 3.

Phối cảnh Khu công nghiệp số 01 - Green One của Viglacera tại Hưng Yên - Ảnh: GELEX

Tái cấu trúc nâng, kết nối nguồn lực

Nhu cầu vật liệu xây dựng được hỗ trợ bởi hoạt động đầu tư, xây dựng gia tăng. Vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội 9 tháng tăng 15,1%, cùng tiến độ đầu tư công và thi công các dự án hạ tầng, bất động sản.

Đón cơ hội, từ năm 2025, Viglacera tinh gọn tổ chức, giảm đầu mối trung gian, tăng chuyên môn hóa và phối hợp nguồn lực. Doanh nghiệp đồng thời đẩy mạnh tự động hóa, tiết giảm năng lượng và phát triển vật liệu xanh, thông minh theo nhu cầu thị trường.

Những thay đổi này giúp Viglacera khai thác hiệu quả hơn hệ thống nhà máy, công nghệ và thương hiệu, gia tăng giá trị khi nhu cầu phục hồi.

Cùng đó, GELEX tập trung phân bổ vốn, huy động nguồn lực cho các dự án trong danh mục. Khả năng tiếp cận vốn quốc tế hỗ trợ Tập đoàn triển khai kế hoạch đầu tư.

Trong lĩnh vực hạ tầng công nghiệp, hợp tác với Frasers Property bổ sung kinh nghiệm quốc tế về quy hoạch, vận hành và giải pháp hạ tầng xanh, nhằm đáp ứng yêu cầu của nhà đầu tư FDI và mạng lưới sản xuất xuyên biên giới.

Ghi nhận đến ngày 30-9, tổng tài sản GELEX đạt 83.379 tỉ đồng, tăng 13,4% so với đầu năm. Các chỉ số đòn bẩy và khả năng thanh toán ở mức an toàn.

VIS Rating vừa duy trì xếp hạng tín nhiệm dài hạn của GELEX ở mức A, triển vọng Tích cực. Kết quả phản ánh kỳ vọng Tập đoàn tiếp tục tăng trưởng lợi nhuận, cải thiện dòng tiền kinh doanh và từng bước nâng cao các chỉ số tài chính trong 12-18 tháng tới.

Danh mục tài sản tại các lĩnh vực có dư địa thị trường, cùng năng lực quản trị chủ động và uy tín trong kết nối vốn, đối tác, là cơ sở để GELEX tiếp nối tăng trưởng trong những năm tới.

GELEX vượt 8,8% kế hoạch lợi nhuận sau 9 tháng - Ảnh 4.GELEX lãi 2.611 tỉ đồng sau 6 tháng

Động lực từ các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi, đặc biệt là thiết bị điện và hạ tầng, tiếp tục giúp GELEX duy trì tăng trưởng, đồng thời tạo nền tảng cho chu kỳ phát triển mới.

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M.KHANG
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    Chủ đề: GELEX Viglacera vượt kế hoạch lợi nhuận Tập đoàn Gelex

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