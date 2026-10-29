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Hàng không Việt Nam đón hơn 110 triệu lượt khách, đội bay tăng thêm 26 chiếc

tác giả
CÔNG TRUNG
CÔNG TRUNG
CÔNG TRUNG

Hơn 110 triệu lượt khách qua các sân bay trong 10 tháng đầu năm 2026, tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm ngoái, thúc đẩy các hãng hàng không bổ sung máy bay và tính toán mở rộng mạng bay.

Hàng không Việt Nam đón hơn 110 triệu lượt khách, đội bay tăng thêm 26 chiếc - Ảnh 1.

Các hãng bay liên tiếp tăng thêm máy bay, đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của hành khách - Ảnh: C.TRUNG

Theo báo cáo của Cục Hàng không Việt Nam gửi Bộ Xây dựng, lượng hành khách qua các sân bay trong 10 tháng đạt 110,4 triệu lượt, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó khách quốc tế đạt 42,8 triệu lượt, tăng 11,3%; khách nội địa đạt 67,7 triệu lượt, tăng 9,5%. Cả hai thị trường đều duy trì đà tăng, nhu cầu đi lại bằng đường hàng không tiếp tục khởi sắc.

Hoạt động vận chuyển hàng hóa cũng ghi nhận tín hiệu tích cực, với 1,6 triệu tấn thông qua các sân bay, tăng 9,6%. Tuy nhiên tăng trưởng chủ yếu đến từ thị trường quốc tế, đạt 1,2 triệu tấn, tăng 15,4%, trong khi hàng hóa nội địa giảm 7%.

Riêng các hãng hàng không Việt Nam vận chuyển 50,2 triệu lượt khách, tăng 7%.

Trong đó khách nội địa đạt 33,8 triệu lượt, tăng 9,5%, còn khách quốc tế đạt 16,3 triệu lượt, tăng 2%.

Hàng không Việt Nam đón hơn 110 triệu lượt khách, đội bay tăng thêm 26 chiếc - Ảnh 2.

Hàng không Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trong 10 tháng của năm 2026

Đáng chú ý, tốc độ tăng khách quốc tế của các hãng trong nước thấp hơn đáng kể so với mức tăng chung tại các sân bay.

Nói về vấn đề này, một hãng bay cho rằng thị trường quốc tế còn dư địa để các hãng Việt Nam mở rộng hoạt động, song cũng đặt ra bài toán cạnh tranh trong khai thác. Khi nhu cầu khách đi lại tăng cao, đặc biệt là hướng tới mở rộng thị trường quốc tế, các hãng bay liên tục gia tăng đội bay.

Vietjet, Sun PhuQuoc Airways, Vietravel Airlines liên tiếp nhận máy bay trong thời gian gần đây. Theo số liệu của Cục Hàng không Việt Nam, tính đến ngày 15-10, cả nước có 261 máy bay, tăng 26 chiếc so với năm 2025.

Trong đó Vietjet có 107 máy bay, chủ yếu là dòng Airbus A321; Vietnam Airlines có 94 máy bay, gồm các dòng Airbus A320, A321, A350 và Boeing 787.

Việc bổ sung máy bay giúp các hãng có thêm năng lực phục vụ hành khách, nhất là khi thị trường bước vào giai đoạn cao điểm cuối năm.

Tuy nhiên tăng quy mô đội bay cũng đòi hỏi các hãng tính toán hiệu quả khai thác và phân bổ năng lực vận chuyển phù hợp.

Ông Uông Việt Dũng - Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam - đã đề nghị các hãng rà soát mạng bay nội địa, nghiên cứu khôi phục những tuyến từng tạm dừng và tăng tần suất trên các đường bay có nhu cầu.

Theo Cục Hàng không, việc phát triển mạng bay cần gắn với nhu cầu đi lại, giao thương, du lịch và điều kiện khai thác thực tế, qua đó tăng kết nối giữa các địa phương và sử dụng hiệu quả hơn hạ tầng hàng không.

Hàng không Việt Nam đón hơn 110 triệu lượt khách, đội bay tăng thêm 26 chiếc - Ảnh 3.Hàng không Việt Nam cần người trẻ làm chủ công nghệ, vững ngoại ngữ và chuyên môn

Ngành hàng không Việt Nam đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển với các dự án sân bay quy mô lớn và nhu cầu nhân lực ngày càng tăng. Để nắm bắt cơ hội, người trẻ cần vững chuyên môn, giỏi ngoại ngữ và làm chủ công nghệ.

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    Chủ đề: VietJet Cục Hàng không Bộ xây dựng Airbus Vietravel Airlines

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