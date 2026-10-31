Lý do khiến Tổng giám đốc Tổng công ty Khoáng sản TKV bị khởi tố

Ông Trịnh Văn Tuệ - Tổng giám đốc Vimico - Ảnh: Vimico

Ngày 30-10-2026, Vimico công bố thông tin bất thường về việc nhận được quyết định khởi tố bị can đối với ông Trịnh Văn Tuệ - Tổng giám đốc Tổng công ty Khoáng sản TKV-CTCP. Theo đó, ông Tuệ bị khởi tố về tội nhận hối lộ theo Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Cùng ngày, doanh nghiệp cũng có văn bản gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc thay đổi nhân sự.

Cụ thể, hội đồng quản trị Vimico thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với ông Tuệ kể từ ngày 29-10. Người được giao đảm nhiệm quyền Tổng giám đốc và người đại diện theo pháp luật của tổng công ty là ông Lý Xuân Tuyên.

Ông Tuyên được giao làm quyền Tổng giám đốc từ ngày 29-10 cho đến khi kiện toàn chức danh Tổng giám đốc. Trước khi được giao quyền, ông Tuyên là Phó tổng giám đốc của Vimico.

Bản cung cấp thông tin gửi kèm cho biết ông Lý Xuân Tuyên sinh năm 1980 và hiện là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Kim loại màu Thái Nguyên và Công ty CP Gang thép Cao Bằng. Ông Tuyên đảm nhiệm vị trí Phó tổng giám đốc Vimico từ tháng 11-2019 đến nay. Vị này không nắm giữ cổ phiếu TKV.

Báo cáo thường niên năm 2025 cho biết ông Trịnh Văn Tuệ sinh năm 1972, có trình độ kỹ sư điện khí hóa - cung cấp điện. Ông Tuệ bắt đầu công tác tại Tổng công ty Khoáng sản từ năm 1992. Ông này từng giữ các chức vụ như Đốc công, Phó quản đốc,... tại Công ty Mỏ tuyển đồng Sin Quyền (Lào Cai) và Công ty Luyện đồng Lào Cai.

Tháng 8-2015, ông Tuệ được bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc Vimico, sau đó giữ chức Tổng giám đốc từ tháng 3-2018, Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025. Tháng 4-2025, ông tiếp tục được bầu làm thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030.

Ngoài việc thay đổi nhân sự cấp cao, ngày 30-10, Vimico cũng công bố 2 thông tin khác gồm nghị quyết triệu tập đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 và nghị quyết thông qua phương án chào bán cổ phiếu Công ty CP Khoáng sản 3 - Vimico.

Theo kế hoạch, ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông Vimico thực hiện quyền tham dự đại hội là 20-11. Đại hội dự kiến tổ chức ngày 15-12 tại trụ sở tổng công ty, số 3 Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, Hà Nội.

Vimico sẽ chào bán 1,785 triệu cổ phần Công ty CP Khoáng sản 3 - Vimico với mệnh giá, thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2026.

Vimico là doanh nghiệp thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), hoạt động trong lĩnh vực khai thác, chế biến và kinh doanh khoáng sản, sản xuất kim loại màu và kim loại quý.